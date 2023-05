Rollon | Der Engineering-Partner

Die Rollon Gruppe, weltweit führender italienischer Hersteller von Linearführungen und Systeme für die lineare Bewegung, erweitert immer mal wieder ihr Lineartechnik Portfolio mit Unternehmensübernahmen wie vor einiger Zeit von IMS. Jetzt hat der Mutterkonzern Timken die Nadella Gruppe übernommen. Das Produktprogramm an Linearachsen, Linearführungen, Teleskopschienen und Schwerlastführungen wächst damit stetig. Nachfolgend finden Sie diese und weitere Unternehmensmeldungen von Rollon.

Inhalt:

04.05.2023 | Die Timken Company hat am 04. April 2023 die angekündigte Übernahme der Nadella Gruppe abgeschlossen. Nadella ist ein führender Hersteller von Linearführungen, Teleskopschienen, Linearachsen, Kugelgewindetrieben, Rotationskörpern und weiteren spezialisierten industriellen Systemlösungen, die das Produktportfolio von Rollon im Bereich Lineartechnik abrunden und erweitern wird.

Nadella hat seinen Sitz in Italien und beschäftigt 450 Mitarbeiter. Das Unternehmen betreibt Produktionsanlagen in Europa und in China gekoppelt mit einem globalen Vertriebsnetz. Es erzielte 2022 ungefähr 100 Millionen Euro Umsatz.

"Der Beitritt von Nadella zur Rollon- und Timken-Familie ermöglicht uns eine Ausweitung unseres Produktangebots auf attraktive, wachsende Endmarktsektoren", kommentiert Rüdiger Knevels, CEO der Rollon Gruppe.

Nadella verfügt über langjährige Kundenbeziehungen, tiefe technische Expertise und einzigartige operative Fähigkeiten, die verdeutlichen, warum das Unternehmen eine ideale Ergänzung zu Rollon und der Muttergesellschaft Timken darstellt.

Beide Unternehmen fertigen Produkte für hoch komplementäre Endmarktsektoren wie Robotik, Automatisierung, Logistik, Medizintechnik, Nahrungsmittel- und Getränke- sowie Verpackungindustrie. Alle Kunden würden aus dem erweiterten Produkt- und Dienstleistungsangebot sowie der Stärke der vereinten Unternehmen Nutzen ziehen, heißt es bei Rollon.

24.08.2021 | Rollon hat sich seit mehr als 40 Jahren darauf spezialisert lineare Bewegungssystemen zu entwickeln und zu produzieren. Intelligent Machine Solutions Inc. (IMS) ist ein US-amerikanischen Hersteller von Standard- und kundenspezifischen linearen Baugruppen für die Automation.

„Die Übernahme von IMS baut auf unserem langjährigen Engineering Know-How auf und ermöglicht es uns, im Bereich von linearen Schwerlastanwendungen unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und neue Umsätze zu realisieren,“ erklärt Rüdiger Knevels, CEO von Rollon. „Dieser Abschluss erweitert unser Produktprogramm und schafft für uns im wachsenden, ca. 600 Millionen € großen Segment für Roboterverfahreinheiten neue Möglichkeiten.“

Neben den sehr hohen Tragfähigkeiten eignen sich diese Verfahrachsen und Linearachsen für Roboter für die Automatisierung in vielen Branchen. Die modular aufgebaute und anwendungsspezifisch anpassbare Lineartechnik macht Rollon-Anwendungen einfach, leicht und schnell montierbar. Ihre robuste Stahlkonstruktion, die hohe Positioniergenauigkeit auf Basis vom Ritzel-Zahnstangenantrieb mit Servogetrieben sowie die Standard Mehrachs-Konfigurationen sind weitere Vorteile für die Anwender.

13.07.2021 | Rollon teilt ab sofort sein Know-how und das Wissen aus den Rollon-Anwendungen mit seinen Kunden. Nachdem die Rollon Philosophie bisher fokussiert war auf Kundenorientierung, Anwendungsberatung und individuellen Lösungen geht der Spezialist für lineare Systeme für Bewegungen jetzt noch einen Schritt weiter. Auf seinem neuen Blog Designing together baut das Unternehmen seine intensive Kundennähe weiter aus.

Wie kann die Automation mit Lineartechnik vorangetrieben werden?

Wie wählt der Konstrukteur in seiner täglichen Arbeit die richtige Linearführung oder Linearachse aus?

Welche Faktoren sind bei der Auslegung einer 7. Achse zu berücksichtigen? Warum sollte in verschmutzten Umgebungen eine Linearführung mit Rollen eingesetzt werden?

Wie können Unternehmen Kosten einsparen?

Auf solche Fragen beispielsweise gibt der neue Blog von Rollon unter dem Motto "Designing together: Innovative Lösungen für lineare Bewegungen und Automatisierung“ Antworten.

Igus Linearführung als leise, wartungsfreie Alternative

Mit dem Blog erhalten Entwicklungsingenieure und Konstrukteure Zugriff auf das umfassende Fachwissen und die wertvollen Erfahrungen der Lineartechnik Experten. Sie werden dem Blog sukzessive Informationen hinzufügen und die digitale Wissensplattform rund um Lineartechnik ausbauen und pflegen. Verschiedene Kategorien und Filter sowie eine Schlagwortsuche leiten den Leser zum passenden Artikel. Ein Newsletter informiert monatlich über neue Beiträge.

20.04.2020 | Auf einer modularen Plattform bietet Rollon Lineartechnik ein extrem breites Leistungsspektrum für unzählige Märkte. Insbesondere Nischenanwendungen begegnen die Mitarbeiter mit hoher Kreativität und Flexibilität für ein hohes Maß an individueller Anassung an die Anwendung ihrer Kunden. Das Video gibt einen Einblick hinter die Kulissen und einen Ausblick in die Zukunft der Rollon Lineartechnik.

20.02.2020 | Auf dem Weg zum Globalplayer haben wir Rollon Vertriebsleiter Jörg Lillpopp zu Strategie, wirtschaftlicher Entwicklung, Timken Integration und vielem mehr befragt. In Zeiten von Brexit, Handelskrieg USA-China und Co. entwickelt sich der Lineartechnik Spezialist vom Komponenten zum Systemanbieter von Linearführungen und Linearachsen und arbeitet an Modellen, bei denen die elektrische und mechanische Lineartechnik mehr als nur Bewegungen ausführen. In Predictive Maintanance und Condition Monitoring sieht man für die Rollon Lineartechnik große Chancen, Industrie 4.0 für die Next Generation mitzugestalten.

Inhalt des Interviews mit folgenden Fragen:

Um aus einem Unternehmen mit weltweiten Standorten ein globales Unternehmen zu formen, arbeiten wir intensiv daran, die Rollon Gruppe dahingehend zu organisieren. Eine der Maßnahmen ist der Umbau in eine Matrixorganisation für die wichtigsten Bereiche Vertrieb, Marketing, Business Entwicklung und Produktion.

Eine weitere Aufgabe ist der Aufbau und Ausbau von weiteren Standorten zur Lokalisierung. Dies ist notwendig, um den Anforderungen der Märkte und damit unseren Kunden mit schnellen Reaktionszeiten und kurzen Lieferzeiten zu begegnen. Sehr spannend sind auch der Prozess der technischen Weiterentwicklung, Produktdesign und Einsatz innovativer Fertigungstechnologien, den unsere Produktpalette derzeit durchläuft.

Igus Linearführung als leise, wartungsfreie Alternative

Das schwierige politische und wirtschaftliche Umfeld ist eine weitere Herausforderung an uns. 2019 konnten wir noch ein Umsatzplus zum Vorjahr darstellen, was in unserer Branche schon eine Ausnahme war. Ganz spurlos ging dies aber auch an uns nicht vorbei. In 2020 hilft uns unser Geschäftsmodell sicherlich dabei, dass wir auch in diesem Jahr von einem Wachstum ausgehen können.

Das Wort 'Intergration' passt nur bedingt. Rollon bleibt in einem sehr hohen Maß selbstständig. Wir finden uns in dem Bereich MPT der Timken Gruppe wieder, in dem einige weitere Unternehmen aus dem Bereich Mechanical Power Transmission operieren. Integration findet vorwiegend nur in den administrativen Bereichen von Human Resource und Finance statt. Hier profitieren wir gerne vom professionellen Konzept der Timken Gruppe im Hinblick auf Mitarbeiterförderung, Talentförderprogramme, Incentivierung.



Im Vertrieb erleben wir keinerlei Veränderung. Timken ist von unserem erfolgreichen Geschäftsmodell überzeugt und lässt uns dieses weiterverfolgen und ausbauen.

Timken ist zudem in den USA bestens organisiert, ebenso ist der chinesische Markt sehr gut durchdrungen. Wir werden sicherlich das bestehende Netzwerk zur Stärkung von Rollon und der Durchdringung der Märkte nutzen.

Unser Businessmodell hat Timken interessiert und uns letztendlich auch deshalb gekauft. Modularität, Customersation sind die Themen, die sicherlich so als Modell auch in anderen Unternehmen der MPT Gruppe angewendet werden können. Rollon wird in diesem Bereich und dem weiteren Ausbau im Bereich Antriebstechnik eine Rolle spielen.

Welchen Einfluss haben die globalen, politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf Ihr Business?

Nun, die politische Situation können wir nicht beeinflussen und wir müssen uns den täglichen Herausforderungen der jeweiligen Situation stellen. Unser Hauptgeschäft in UK erfolgt über global operierende Unternehmen und wir erwarten daher wenig bis gar keinen Einfluss auf unser Geschäft. Wir denken auch, dass uns der Handelsstreit zwischen den USA und China weniger belastet.

Unsere lokale Präsenz in diesen Ländern und weniger das Handelsgeschäft zwischen den Ländern wird uns unterstützen. Natürlich müssen wir den Einfluss von möglichen Handelszöllen für unsere Kunden in diesen Ländern berücksichtigen, die letztendlich dann auch uns betreffen können.

Ansonsten ist weiterhin global der positive Trend von Transportation und Logistik erkennbar. Hohe Investitionen im Bereich Luftfahrt und Rail Way, aber auch die starken Trends, das veränderte Kaufverhalten und schnelle Verfügbarkeit jeglicher Produkte, ob im Konsumbereich oder in der Industrie, lassen starkes Wachstum in diesen Marktsegmenten erwarten. Das sind bereits unsere Märkte und wir werden in diese auch weiter investieren und damit wachsen.

Hier sprechen wir ja schon exakt über unser Geschäftsmodell von kundenspezifischen Lösungen und von dem Trend, dass sich Unternehmen von Komponenten- hin zu Systemanbietern entwickeln. Das ist unsere Welt, auf diese Anforderungen aus unserem Kundenbereich werden wir uns weiterhin einstellen, sei es für Handhabung, Roboter bzw. Cobots oder andere Automatisierungsbereiche.

Wir arbeiten an Modellen im Bereich ‚Condition Monitoring‘ und ‚Predictive Maintenance‘ für die Automation. Details können hier und jetzt nicht besprochen werden. Aber wir sehen in dem Thema Industrie 4.0 noch große Herausforderungen um das Thema Big Data Management und auch Chancen rund um das Thema Services als möglicherweise neues Geschäftsmodell. Ein Thema, dem wir in unseren Strategien viele Möglichkeiten einräumen.

Online Marktplätze sind im Augenblick ein untergeordnetes Thema für uns. Der Vertrieb über einen eigenen Webshop als weiteren Kanal ist natürlich Bestandteil unserer Customer Journey Strategie. In Verbindung mit unserer Forcierung des Customersations bei ohnehin erklärungsbedürftigen Produkten sind aber vorher einige Roadblocker zu beseitigen. Die Kundenzufriedenheit muss auch bei einem solch großen Projekt gewährleistet sein.

Wir konzentrieren uns im Online-Bereich erst einmal darauf, eine gute Basis im Hinblick auf die richtige Produktauswahl zu bieten. Hier arbeiten wir bereits mit einem eigens entwickelten Vorauswahltool, Kalkulationsprogramm und Code Creator.

Zurzeit befinden sich diese Tools in der Testphase. Das Ziel ist es aber natürlich, diese online für unsere Kunden zugänglich zu machen.

Welche Neuheiten stellen Sie auf den Frühjahrsmessen 2020 aus?

Es wird einen Product Launch geben mit Neuheiten und Produkterweiterungen im Bereich der Komponenten und Linearachsen Systeme für lineare Bewegungen für unsere Rollon Anwendungen verschiedener Branchen wie Industrie Automation, Rail Way, Logistik, Luftfahrt, Fahrzeugtechnik, Medizintechnik und Gebäudetechnik.

Cobot mit höherer Reichweite dank Linearachse von Rollon

Wir verschaffen unseren Produkten ein einheitliches Design. Ich persönlich freue mich sehr auf das, was wir in Kürze auf der Logimat in Stuttgart, der Aircraft Interiors in Hamburg, der Interpack in Düsseldorf, der Interschutz in Hannover sowie der Automatica in München im ersten Halbjahr in Deutschland darbieten werden. Zudem stellen wir auf einigen Messen im Ausland aus, wie auf der Progetto Fuoco in Verona oder der Metalloobrabotka in Moskau sowie der IMTS in Chicago.

Wir wollen unter Timken und in dem Bereich MPT eine große Plattform für Linearführungen bieten, die sinnvollen Schnittmengen mit den anderen Unternehmen der Gruppe nutzen und weiter ausbauen. Wir wollen als Rollon global operieren und global produzieren. Wir wollen Rollon Lineartechnik zum Leader kundenspezifischer Systeme auch unter dem Gesichtspunkt der Anforderungen von Industrie 4.0 entwickeln.

Wir beschäftigen uns schon jetzt und weiterhin mit dem Thema Next Generation. Unser Unternehmen muß als Arbeitgeber für die nächste Generation weiter interessant bleiben. Wir wollen das Unternehmen gut und vorausschauend auf alle Anforderungen wie Produkte, Märkte, Services im Zusammenhang mit Next Generation vorbereiten.

Anmerkung der Redaktion: Eigentlich sollte das Interview beim Lineartechnikspezialisten ein Video werden, aber Orkantief Sabine hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Vielen Dank an Klaus Hermes, Marketingleiter bei Rollon, der die Interview-Vorbereitungen von Jörg Lillpopp in Worte gefasst hat.

20.09.2018 | Die Timken Company, ein weltweit führender Anbieter hochentwickelter Wälzlager und Produkte für Antriebstechnik, gab heute die Akquisition der Rollon Group, führender Komplettanbieter für Linearbewegungskomponenten, bekannt.

Spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Linearführungen, Teleskopschienen und Linearachsen, bedient Rollon zahlreiche Industriebranchen, etwa in den Marktsegmenten Personen-Schienenfahrzeuge (Rail Way), Aerospace, Verpackungstechnik, Logistik, Medizintechnik und Automation.

Mit Hauptsitz nahe Mailand, Italien, betreibt Rollon dort sowie in Deutschland und den USA Produktionsstandorte. Die Beschäftigtenzahl liegt bei rund 600 Mitarbeitern. Das global ausgedehnte Engineering- und Vertriebsnetzwerk sichert den engen Kontakt zur weltweiten Kundenbasis.

"Die Akquisition von Rollon wird das Timken-Portfolio führender Industriemarken weiter ausbauen und es uns ermöglichen, bestehende und neue Kunden in attraktiven, wachstumsstarken Endmärkten global zu bedienen", kommentierte Richard G. Kyle, President und Chief Executive Officer von Timken im Juli 2018 die angekündigte Übernahme.

Der Rollon-Umsatz wird für das Gesamtjahr 2018 voraussichtlich bei 140 Millionen US-Dollar liegen.

11-10-2016 | Rollon feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Rüdiger Knevels, Geschäftsführer Rollon GmbH, Düsseldorf, spricht auf der Motek über die 25-jährige Vergangenheit, die Gegenwart, gibt Einblicke in die Unternehmensstrategie und wirft einen Blick in die Zukunft des Jubilars.





04.05.2016 | Die Hegra Linear Evolution GmbH entwickelt sich nach der vollständigen Übernahme aller Vermögensanteile durch die Düsseldorfer Rollon Gruppe ausgezeichnet. Hegra Linear Evolution war im vergangenen Jahr durch Umfirmierung aus der Hegra Linear GmbH & Co. KG hervorgegangen.

Das Unternehmen ist u. a. auf lineare Führungssysteme und Teleskopschienen für die Industrie sowie den Fahrzeug-, Maschinen- und Flugzeugbau spezialisiert und ergänzt das Portfolio der Rollon Gruppe perfekt.

„Die Hegra Rail Teleskopschienen bieten eine sehr breit aufgestellte Produktauswahl in hervorragender Qualität“, bestätigt Rollon-Geschäftsführer Rüdiger Knevels. Die robusten und hochwertigen Hegra Rail Führungssysteme und Teleskopschienen werden seit der Übernahme von der Rollon-Vertriebsmannschaft weltweit aktiv vermarktet, weshalb die Nachfrage nach den Linearführungen und Teleskopschienen von der Lahn kontinuierlich ansteigt.

Hegra Linear Evolution macht rund 70 % seines Umsatzes mit kundenspezifischen Führungen und Teleskopschienen. „Dieser Anteil ist einzigartig auf dem Markt für Lineartechnik und passt zur Rollon-Philosophie, neben Standardprodukten verstärkt auf kundenspezifische Problemlösungen bis hin zur kompletten Neuentwicklung zu setzen“, so Knevels.

Effiziente Linearführung mit Schmierzustandsüberwachung

Die Produktionskapazitäten bei Hegra Linear Evolution in Limburg an der Lahn wurden mittlerweile um 50 % erhöht. Deshalb werden derzeit in Limburg weitere Mitarbeiter für die Fertigung der Hegra Rails eingestellt. Um auch weiterhin dem Wachstum Rechnung zu tragen, wird intensiv an einer neuen Produktionsstätte im Raum Limburg gearbeitet. Rüdiger Knevels zeigt sich mit dem gemeinsamen Weg der beiden Unternehmen sehr zufrieden: „In wenigen Monaten haben wir zusammen sehr viel erreicht und das Geschäft in Limburg an der Lahn deutlich ausgebaut.“

14.04.2015 | Statement von Frank Thomas, Vertriebsleiter Buisness Unit Linearachsen/Systeme, Rollon GmbH, Düsseldorf, auf die Frage: Welche Ziele verfolgen Sie mit der kürzlich durchgeführten Übernahme von Technocenter? Das Statement wurde auf der Hannover Messe gegeben.

19.06.2013 | Es gab etwas zu feiern am 13. Juni 2013 anlässlich der offiziellen Einweihung des neuen Rollon Standortes in Düsseldorf-Benrath. Neben den Feierlichkeiten mit Kunden, Geschäftspartnern und Presse umriss Geschäftsführer Rüdiger Knevels in einem Vortrag Strategie und Ziele für die weitere Entwicklung des Komplettanbieters für Lineartechnik. Knevels gab dabei auch einen Ausblick auf den Business-Plan bis 2017.

Der Segro Park Düsseldorf-Süd wurde innerhalb kürzester Zeit als moderner Gewerbepark auf 16 Hektar eines nicht mehr genutzten Gewerbestandortes errichtet. Die Standortverlagerung des Komplettanbieters für Lineartechnik ging rasant schnell: Im November 2012 unterzeichnete Rollon den Mietvertrag, bis zum Februar 2013 erfolgte der Gebäudeausbau.

Ab März 2013 zog das Unternehmen von ihrem mittlerweile erfolgreich veräußerten Ratinger Standort in die neuen Räume, in denen sowohl der Produktions- als auch der Bürobetrieb auf größerer Fläche neu eingerichtet und optimiert wurden.

Die Gesamtfläche von 2898 m² verteilt sich auf 915 m² für Produktion und Lager, 744 m² für die Montage und 1228 m² Büros (11 m² andere Flächen). Sobald auch der neue Standort in Folge der Rollon-Wachstumsstrategie zu klein wird, bietet der Gewerbepark in Benrath individuelle Erweiterungsoptionen.

Rollon wird weiterhin vor allem den Service in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellen und hier insbesondere auf die Konzeption flexibler Lösungen für die Praxisanwendungen der Kunden setzen. Der einfache Handel mit "Lineartechnik von der Stange" passt weder zum Servicegedanken noch zum Innovationsanspruch des international aufgestellten Mittelstandsunternehmens.

Das Umsatzwachstum der Rollon Gruppe zeigt den Erfolg dieser Einstellung. Bereits 2010, also nur ein Jahr nach der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise, konnte das bis dahin höchste Umsatz-Niveau mit 16,6 Millionen Euro wieder erreicht werden. Seitdem ging es steil nach oben, sodass 2012 bereits 24,1 Millionen Euro Umsatz erreicht wurden. Für das laufende Jahr werden 26 Millionen prognostiziert.

Knevels gab auch einen Ausblick auf den Business-Plan bis 2017. Demnach kalkuliert man bei der Rollon GmbH mit weiteren 50 % Wachstum auf 36 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren.

22.05.2012 | "Innovation bedeutet für uns auch, den Kundenansprüchen im Service gerecht zu werden", kommentiert Rüdiger Knevels, Geschäftsführer der Rollon GmbH, Ratingen, den Stand zur Übernahme des Lineartechnik Spezilisten El.More. Auf der Automatica beantwortet er Fragen u. a. zur strategischen Ausrichtung, neuen Produkten, Trends in der Lineartechnik und Marktführerschaft.

06.10.2011 | Übernahme der El.More, Portfolioausbau, Umsatzrekord und keine Abschwächung sowie ein heres Ziel: Das sind die Schlagzeilen, die der Lineartechnik-Spezialist Rollon gerade schreibt. Wir haben Vorträge, Betriebsbesichtigung und Produktpräsentationen des Fachpressetages am 6. Oktober 2011 in Ratingen für Sie in diesen Film zusammengefasst.

Die Rollon Group ist ein weltweit agierender Hersteller von linearer Führungstechnik mit Headquarter in Vimercate, Italien in der Nähe von Mailand. Mit Sitz in Düsseldorf und 110 Mitarbeitern bietet die 1975 gegründete Rollon GmbH als Teil der Rollon Gruppe (ca. 600 Mitarbeiter) nicht nur die Produktion von Standardprodukten, sondern auch kundenspezifische Lösungen. Mit 14 Vertriebsingenieuren in Deutschland, Österreich und den Niederlanden betreut die Firma seine Kunden flächendeckend. Das Produktportfolio umfasst Linearführungen, Teleskopführungen, Linearachsen und Mehrachssysteme.