IIoT Netzwerk für die leistungsfähige industrielle Infrastruktur

Harting orientiert sich auf der Hannover Messe 2020 ganz am Motto der Industrieschau „Industrial Transformation“. In diesem Fokus die Technologiegruppe unter dem Claim „All for Ethernet“ voraus und setzt zum 75-jährigen Jubiläum neue Standards für das industrielle Netzwerk zur Vernetzung von technischen Geräten, Maschinen und Anlagen. Weitere Highlights werden u. a. neue Steckverbinder Lösungen, das Single Pair Ethernet (SPE) Industrial Partner Network sowie weitere Industrieschnittstellen und Konfiguratoren sein.

Das Industrial Ethernet gewinnt durch das Zusammenwachsen von IT und Automatisierung zunehmend an Bedeutung für die Industrie 4.0 und benötigt dafür eine zuverlässige, intelligente, industrietaugliche und vernetzte Infrastruktur. Diesen Bedarf hat der Steckverbinder Spezialist früh erkannt und mit dem „RJ Industrial“ die erste industrietaugliche RJ45 Schnittstelle für die industriellen Anwendungen geschaffen. Es ist auch heute noch die meist verwendete Datenschnittstelle. Seit 2016 geht man mit der „Ix Industrial“ Schnittstelle den Weg konsequent für Multi Pair Ethernet weiter. Es folgt der letzte große Schritt: Von Ethernet via SPE bis in die Feldebene werden auch die letzten Teilnehmer im Netzwerk smart an das industrielle IoT angebunden.

T1 Industrial Komponenten für IIoT Infrastruktur

Mit der am 23. Januar 2020 veröffentlichten IEC 63171-6 ist die Basis für zukünftige IIoT Netzwerke gesetzt und verändert sich nicht mehr. Diese endgültige Einigung auf einen marktübergreifenden Standard für die SPE Infrastruktur bedeutet Investitionssicherheit für die Anwender. Auf dieser Grundlage kann jetzt ein umfassendes Portfolio für den SPE Markt entstehen.

Zur Hannover Messe werden erstmals Serienteile der T1 Industrial Schnittstelle in der IP20 Variante in feldkonfektionierbarer Ausführung in AWG 28-22 und in umspritzter AWG 28-22 Ausführung vorgestellt. Zusätzlich wird die entsprechende Gerätebuchse für die robuste und genormte SPE-Verbindung ins Gerät präsentiert. Einen Einblick in erste Design-in Projekte unterstreichen den Messeauftritt.

2020 ist das SPE-Netzwerk Jahr

Die Anzahl seiner Mitglieder im SPE Industrial Partner Network haben sich innerhalb weniger Monate mehr als verdoppelt. Von sieben Gründungsmitgliedern zur SPS Messe im November 2019 ist das Netzwerk mittlerweile auf 17 Mitglieder angewachsen. Jedes Mitgliedsunternehmen für sich ist Technologieführer und Spezialist auf seinem eigenen Fachgebiet. Die verschiedenen Gebiete braucht es schließlich, um das SPE-Ecosystem zu vervollständigen und zu stärken. Die gemeinsame Basis bildet die internationale Standardisierung für SPE-Infrastruktur nach IEC 11801-x, IEEE 802.3 sowie IEC 63171-6 auf die sich alle Mitglieder beziehen. 2020 ist das Jahr des SPE-Netzwerks. Das Netzwerk wird in diesem Jahr auf der Hannover Messe zu einer Reihe von interessanten Events einladen.

Sichere Steckverbindungen für modulare Energiespeicher

Für die schweren Steckverbinder stellt die Technologiegruppe mit Han S eine neue sichere Verbindungstechnik für modulare Batteriespeicher Anwendungen vor. Die flexiblen und kompakten Gehäuse bieten Platz für Kontakte bis 200 A. Das Anbaugehäuse lässt sich frei drehen, die Verriegelung erschließt sich intuitiv. Die Farbgebung Rot für Plus und Schwarz für Minus mit zusätzlicher mechanischer Kodierung macht die Schnittstellen verwechslungssicher.

Beim Han S hält sich das Design an alle technischen Anforderungen und die neueste Norm UL 4128 für stationäre Energiespeichersysteme. Dadurch erhalten Anwender optimale Sicherheit. Die Steckverbinder entsprechen damit dem höchsten international am Markt geforderten Standardisierungslevel. Der Einsatz von Steckverbindern beschleunigt den Aufbau von Energiespeichern aus Lithium-Ionen-Zellen.

Die Nachfrage nach solchen Stromspeichern boomt weltweit. Hersteller müssen immer mehr Zellen zu Systemen verbinden. Mit Han S ist das normgerecht und schnell möglich. Der neue Steckverbinder eignet sich somit für die Verarbeitung hoher Stückzahlen. Die Verbindung funktioniert auch bei hohem Anschlusstempo sicher.

Trend zur DC-Energieübertragung unterstützt

Ein aktueller und technisch anspruchsvoller Trend liegt in der DC-Energieübertragung, für die ein stark wachsender Bedarf prognostiziert wird. Für die geeignete Installationstechnik wird Harting neue Konzepte für Technologien für die Gleichstromübertragung vorstellen. Die Studie einer neuartigen Schnittstelle für die industriellen Umgebungen kombiniert Leistungs- mit Daten Technologien. Sie überträgt Spannungen bis 800 V sowie Ströme bis 40 A und kann unter Last nicht gezogen werden.

Der Hersteller arbeitet neben den Arbeitskreisen der DC Industries auch an Normentwürfen der DKE mit. Das Projekt basiert auf einer Kooperation mit der Smart Factory KL. Auf der Hannover Messe werden an den Ständen beider Unternehmen zukunftsfähige Studien der neuen Gleichstrom-Schnittstelle auf unterschiedlichen Integrationsstufen gezeigt.

Erweiterte Steckverbinder Konfigurator Funktion

Der Han Konfigurator für industrielle Schnittstellen hat eine „Customizing“-Funktion zur Verbesserung der Kundenfreundlichkeit erhalten. Mit ihr lassen sich individuelle Lösungen für Kabeleingänge per Konfigurator gestalten und Beschriftungen anbringen. Am Ende der Konfiguration stehen für das individuelle Produkt alle Design relevanten Daten zum Download bereit. Der Anwender kann die maßgeschneiderte Lösung bestellen.

Die neue Funktion zur Verbesserung für den User bildet einen durchgängigen Prozess ab – vom Design, über Produktentwicklung bis Übergabe in Produktion und Konfektionierung. So werden individuelle Schnittstellen auch in kleineren Stückzahlen erschwinglich. Die neuen Funktionen des Konfigurators erhöhen den Umfang verfügbarer Standards. Harting baut mit dieser Technologie die Variantenvielfalt der Produkte aus. Der Han Konfigurator soll sukzessive mit weiteren Customizing Funktionen ausgestattet werden.

Kooperation mit Perfact und Rinspeed

Harting baut die zur SPS Messe in Nürnberg bekannt gegebene Partnerschaft mit dem Softwareanbieter Perfact weiter aus. Nähere Informationen werden auf der Messe bekannt geben. Bei den professionellen IT-Lösungen für die Industrie von Perfact ist die Vernetzung von Maschinen und Anlagen via Internet zentraler Bestandteil zur Fernwartung von Maschinen und Anlagen.

Auch die Schweizer Automobilschmiede Rinspeed wird wieder präsent sein. Rinspeed und Harting verbindet eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft. Die Technologiegruppe liefert in diesem Jahr eine speziell designte Schnittstelle, die das Fahrzeug mit Power, Data und Signal versorgt. Mit dem Rinspeed Metrosnap geht man zusammen den nächsten Schritt für die Mobilitätskonzepte von morgen.

