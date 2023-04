Rastbolzen / Arretierbolzen von Kipp

Zur Gruppe der eher unauffälligen Normteile und Bedienteile zählen auch die Arretierbolzen. Das Heinrich Kipp Werk produziert sie am Standort Deutschland mit einem großen Maschinenpark. Jedes Jahr verlassen hier zahlreiche Rastbolzen das Werk. Für viele der 1300 verschiedenen Ausführungen hält Kipp die Schutzrechte. Nachfolgende präsentieren wir Ihnen die Neuentwicklungen dieser Bedienteile wie einen Rastbolzen im Hygienic Design, einen Arretierbolzen mit Exzenterhebel.

Inhalt

„Mit unseren Entwicklungen im Bereich Spanntechnik, Normteile und Bedienteile setzen wir Maßstäbe im Markt“, so Kai-Patrick Dahlhaus, Leiter Entwicklung bei Kipp. „In unserem Werk entstehen Lösungen, die entscheidend zur Effizienzsteigerung in Produktionsanlagen auf der ganzen Welt beitragen.“

Das große Normteile Programm umfasst derzeit 45.000 Teile und wird ständig um weitere Bauteile ergänzt. „Neue Produkte entwickeln wir komplett im Haus. Dank unserer hohen Fertigungstiefe und der lückenlosen Qualitätssicherung entstehen dabei hochwertige Komponenten in Design, Ergonomie, Stabilität und Zuverlässigkeit“, so Herr Dahlhaus weiter.

Beispielhaft dafür ist die Produktgruppe der Arretierbolzen, auch federnde Druckstücke. Das Kipp Werk hat rund 1300 Ausführungen in verschiedenen Betätigungsarten, Größen, Formen, Präzisionsstufen und Materialien im Programm. Auf Anfrage werden zudem Sonderausführungen realisiert.

Die Rastbolzen vom Kipp Werk werden zur Arretierung in Schwenk- und Drehvorrichtungen sowie als Positionierelemente der Anschläge in Maschinen, Möbeln und Sonderfahrzeugen eingesetzt. Die Maschinenteile lassen sich erst nach Ausrückung des Bolzens in eine neue Position bringen und danach fixieren. So wird eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert.

Spanntechnik für Werkstück, Vorrichtung und Werkzeug Maschine

„Trotz der Bandbreite an bereits verfügbaren Produkten gibt es in diesem Bereich nach wie vor Potenzial für Innovationen“, so Kai-Patrick Dahlhaus. „Mit der ständigen Weiterentwicklung im Maschinenbau ändern sich auch die Anforderungen bei der Positionierung und Fixierung von Bauteilen. Mit unseren Neuprodukten reagieren wir immer auf einen klaren Bedarf.“ Die Vorreiterrolle des Herstellers im Markt wird u. a. deutlich durch die Vielzahl an Schutzrechten für neuartige Arretierbolzen, die Kipp innehat. Nachfolgend finden Sie die Neuheiten aus der Produktgruppe der Arretierbolzen:

25.04.2023 | Kipp hat sein Arretierbolzen Portfolio um sechs neue Ausführungen mit Drehbetätigung erweitert. Mit den praktischen Rastbolzen lassen sich bewegliche Teile zur Bedienung schnell verstellen und positionieren. Sie eignen sich ideal für alle Anwendungen, in denen die Arretierstellung durch Querkräfte nicht verändert werden darf.

Die Rastbolzen gibt es mit Bolzendurchmessern von 5 und 7 mm. Die Arretierbolzen erlauben die schnelle Positionierung und Fixierung einer Komponente durch Drehen oder Verschieben. Die Produkte bieten nach Ausführung eine On-/Off-Anzeige oder eine On-/Mid-/Off-Anzeige. Diese Markierungen reduzieren das Risiko einer Fehlbedienung deutlich.

Das Gehäuse und die Bolzen der Rastbolzen sind aus vernickeltem Stahl gefertigt, die Drehköpfe bestehen aus thermoplastischem Kunststoff. Der Raststift der Rastbolzen ist konisch. Als Zubehör gibt es passende konische Stahl Buchsen in beiden Rastbolzen Durchmessern.

Das Angebot der Arretierbolzen beinhaltet eine Ausführung mit Gewinde und eine Variante mit Flansch. Bei der Rastbolzen Variante mit Gewinde erfolgt die Befestigung durch eine Kontermutter, das Flansch Produkt wird mit drei Befestigungsschrauben fixiert.

Die Rastbolzen mit Drehbetätigung eignen sich für die Positionierung auf Führungsschienen im Maschinenbau, für Vorrichtungsbau und Verpackungsanlagen sowie für Verriegelungen in der Fahrzeugtechnik oder zur Arretierung von Auszügen.

16.05.2022 | Kipp hat als Alternative zur drahtlosen Bluetooth Variante ab sofort auch kabelgebundene Arretierbolzen mit Zustandssensor im Programm. Damit sind Anwender im Maschinenbau unabhängig von Batterielaufzeiten. Auch bei größeren Reichweiten mit Hindernissen garantieren diese Rastbolzen eine störungsfreie Signalübertragung. Die kabelgebundenen Arretierbolzen gehören zur Produktlinie Featuregrip, die eine intelligente Prozessüberwachung ermöglicht.

Der integrierte induktive Sensor des Rastbolzens erfasst den Betätigungszustand. Im Pilzgriff wird das Signal verarbeitet und an die Maschinen Steuerung übertragen. Standardmäßig ist dafür ein dreiadriges, 2 m langes Kabel vorgesehen. Sobald der Bolzen 1 mm gezogen ist, schaltet der Sensor. Über die Steuerung lässt sich zum Beispiel festlegen, dass der Bearbeitungszyklus erst dann beginnt, wenn sich alle Bolzen an der richtigen Stelle befinden.

Die kabelgebundenen IP67 Rastbolzen sind beständig gegen Spritzwasser, staubdicht und berührungsgeschützt. Zudem stehen gehärtete bzw. nicht gehärtete Rastbolzen in Edelstahl zur Verfügung. Es gibt sie mit Bolzendurchmessern von 5 bis 2 mm in Gewindegrößen von M10 bis M20.

Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich bestens zum Fixieren und Klemmen in Führungssystemen, bei überwachten Montageeinrichtungen, in Schwenk- oder Drehvorrichtungen oder bei der Anschlagspositionierung. Maschinenteile lassen sich damit erst nach Ausrücken vom Bolzen in eine neue Position bringen und anschließend wieder festklemmen. Eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte wird so verhindert. Heinrich Kipp bietet rund 1300 Ausführungen in unterschiedlichen Größen, Formen, Betätigungsarten, Materialien, Präzisionsstufen und auf Anfrage Sonderausführungen an.

Kipp stellt aus auf der AMB 2022.



11.01.2022 | Mit Arretierbolzen lassen sich bewegliche Maschinenkomponenten schnell verstellen. Dazu zieht der Bediener am Zugring oder Knopf einen Raststift aus dem Gegenstück und bringt so Maschinenteile sicher in die gewünschte Position, um sie anschließend mit der Rastsperre zu verriegeln.

Kipp präsentiert nun einen Rastbolzen im Hygienic Design für erhöhte Hygieneanforderungen. Der Rastbolzen wurde nach Hygienic Design Richtlinien konstruiert. Dadurch haften weder Schmutzpartikel an ihm und auch die Reinigung wird vereinfacht. Der Edelstahl-Rastbolzen eignet für die Konstruktion von Maschinen und Anlagen der Lebensmitteltechnik, Pharmaindustrie und Medizintechnik.

Emka Beschlagteile für Elektrotechnik und Elektronik

Der neue Arretierbolzen wurde aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 gefertigt. Dieser Edelstahl-Rastbolzen besitzt einen Kegelbund, um die Schraubstelle mit dazugehörigen Dicht- und Unterlegscheiben hygienisch sicher abzudichten. Die Bauteil Oberfläche mit einer Rautiefe von Ra <0,8 µm verhindert das Anhaften von Schmutzpartikeln. Der Arretierbolzen eignet sich für CIP und SIP Reinigungsprozesse.

Der Rastbolzen im Hygienic Design aus FDA konformen Materialien ist beständig gegen polare und unpolare Medien und Aromastoffe. Er ist verfügbar mit gehärtetem oder ungehärtetem Raststift und mit bzw. ohne Rastnut. Es gibt ihn mit Raststift Durchmesser 6 und 8 mm sowie mit Einschraub Regel- oder Feingewinde Größe M10 und M12. Die Schaftdichtung des Rastbolzens steht optional in 70 EPDM 291 (schwarz) oder 75 Fluoroprene XP 41 (blau) zur Verfügung. Eine Dicht- und Unterlegscheibe Hygienic Usit K1491 ist aus den gleichen Grundwerkstoffen im Lieferumfang enthalten. Bei Bedarf kann sie auch als Zubehör bezogen werden.

02.09.2021 | Zu den Arretierbolzen vom Heinrich Kipp Werk kommen Normteile hinzu, bei denen der Bolzen über einen Exzenterhebel ausgerückt wird. Bewegt der Bediener den Exzenterhebel über den Totpunkt des Exzenters, rastet der Bolzen aus. Der neue Rastbolzen ist ergonomisch, flach, temperaturbeständig und lässt sich schnell verstellen.

Ein großer Vorteil dieser Ausführung mit Exenderhebel ist, dass der Arretierbolzen ausgerastet bleibt, wenn der Griffhebel über den Totpunkt des Exzenters bewegt wird. Sind z. B. an einem Gehäuse mehrere Rastbolzen fixiert, die sich manuell von einer Person gar nicht gleichzeitig erreichen lassen, löst dieser Arretierbolzen mit Exenderhebel das Problem. Der Bediener löst so ganz bequem einen Rastbolzen nach dem anderen, ohne alle Griffe im ausgefahrenen Zustand festhalten zu müssen. Diese Funktion gibt es sonst nur bei Arretierbolzen mit Rastnut, bei denen der Griff in gezogener Position gedreht werden muss – der Vorgang dauert dadurch aber länger. Die Produkte mit Exzenterhebel hingegen eignen sich für die komfortable Schnellverstellung.

Die ergonomische Form des Exzentergriffs gestattet eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand. Die Griffhebel gibt es in schwarz und verkehrsrot sowie aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Der Kunststoff ist hochtemperaturbeständig und lässt Dauergebrauchstemperaturen von ca. 160 °C sowie kurzzeitig max. 250 °C zu. Die Gewindehülsen und Raststifte gibt es die Auswahl zwischen Stahl und Edelstahl.

Alle Gewindehülsen gibt es mit Feingewinde in den vier Größen M10 x 1, M12 x 1,5, M16 x 1,5 und M20 x 1,5. Die Exzentergriffe sind 360° drehbar. Im unbetätigten Zustand sind sie deutlich flacher als ein Pilzgriff oder T-Griff. Damit ist eine versenkte Montage möglich, die Störkonturen vermeidet.

12.08.2021 | Der neue Kombigriff vom Heinrich Kipp Werk übernimmt die Aufgaben von Arretierbolzen sowie von Sterngriffen. So lassen sich mit nur einem Griff diverse Verstellelemente positionieren, sichern und klemmen. Zur Auswahl stehen auch der neue Arretier- und Spanngriff mit einer optischen Verriegelungskennung für zusätzliche Sicherheit.

Die Arretierung erfolgt formschlüssig über den Bolzen. Die kraftschlüssige Klemmung übernimmt die Stirnfläche der Hülse. Dreht man den Griff in gezogener Stellung wird der Raststift in eingezogener Position gehalten. Bei dem Modell mit optischer Verriegelungserkennung zeigt der hervorstehende Signal Knopf an, wenn die Verbindung mittels Raststift nicht vollständig verriegelt ist.

Die Lösung aus der Reihe federnde Druckstücke eignet sich für das händische Bedienen von Baugruppen, Aggregaten, Maschinen und Vorrichtungen oder auch an Sportgeräten. Der Sterngriff mit Federriegel macht die Bedienung angenehm und ergonomisch. Der Anwender zieht am Griff, der Raststift hält die Position und arretiert beim Loslassen. Dabei wird der Tragarm in gewünschter Höhe fixiert. Die optische Verriegelungskennung eignet sich für eine Höhenverstellung von Monitoren. Der Anwender sieht hier sofort, ob der Bolzen eingerastet ist. Andernfalls könnte der Monitor ungewollt nach unten rutschen und sich die Position verstellen.

Augenschraube, Federstecker, Axialgelenk online auswählen

Als Werkstoff für die Arretier- und Spanngriffe wurde schwarzes Thermoplast verwendet. Der rote Signal Knopf aus demselben Werkstoff hebt sich optisch ab. Es gibt 8 Größen. Der Durchmesser des Raststiftes aus Edelstahl variiert von 4 bis 8 mm. Die Gewindehülsen bestehen aus Stahl und stehen in den Größen M8 bis M16 mit Regel- oder Feingewinde zur Verfügung.

19.05.2021 | Eine Neuentwicklung vom Heinrich Kipp Werk ist ein ganz besonderer Arretierbolzen der Produktreihe Feature grip. Ein integrierter Sensor erfasst den Betätigungszustand. Das Signal wird in seinem Pilzgriff verarbeitet und drahtlos an die Maschinensteuerung oder an ein mobiles Endgerät übertragen. Die Feature grip Druckstücke zeichnen sich dadurch aus, dass in sie elektromechanische und sensorische Elemente integriert sind. Diese melden bestimmte Parameter oder Zustände. So eignen sich die Rastbolzen für Industrie 4.0 Anwendungen.

Der Arretierbolzen mit Zustandssensor trägt zur Prozesssicherheit im Maschinenbau bei. Der Anwender kann zentral abfragen, ob die Rastsperre gezogen ist oder nicht. Über die Maschinensteuerung lässt sich somit beispielsweise festlegen, dass der Bearbeitungszyklus erst dann beginnt, wenn jede Rastsperre an der richtigen Stelle ist.

Zur Anbindung an die Steuerung bietet Kipp das passende Gateway K1494 an. Über diese Schnittstelle lassen sich die Rastbolzen in Maschinen und Anlagen integrieren. Damit werden Betätigungszustände der Elemente angezeigt, überprüft und zur Prozesssteuerung genutzt. Angebunden an eine Maschinensteuerung lassen sich Informationen von bis zu sechs Arretierbolzen zeitgleich weiterverarbeiten. Diese Anzahl ist über weitere zusätzlicher Gateways erweiterbar.

Wartungsfreie und einbaufertige Rotationsdämpfer von Norelem

Die Übertragung des Betätigungszustands der Rastbolzen erfolgt drahtlos über Bluetooth Low Energy. Das Gateway empfängt dabei das Funksignal und wandelt dieses in ein normiertes Ausgangssignal um. Die Kommunikation zwischen Arretierbolzen und Gateway Empfänger erfolgt verschlüsselt und damit sicher. Die Reichweite beträgt bis zu 10 m. Die Energieversorgung des Arretierbolzens erfolgt über eine integrierte Knopfzelle, die austauschbar ist. Ein intelligentes Energiemanagement steigert die Batterielebensdauer.

29.06.2020 | Einen Arretierbolzen aus Edelstahl präsentierte Kipp im Sommer 2020 für die Bedienung aus der Ferne. Dazu verfügt der Arretierbolzen über einen Bowdenzug. Maschinenteile lassen sich damit über eine Fernbedienung positionieren und feststellen.

Für unzugängliche Bauräume oder eine sichere und ergonomische Bedienung aus der Ferne hat Kipp diesen Arretierbolzen mit Fernbedienung entwickelt. Die Kopplung mit dem Bediener erfolgt über einen Bowdenzug. Seine Länge kann zwischen 1000 mm und 5000 mm variieren. Für die Passgenauigkeit lässt sich der Seilzug entsprechend kürzen.

Passungsrechner und Rauheit berechnen – erstmals online

Der Hersteller bietet eine abgestimmte Kombination aus Arretierbolzen und einem Betätigungselement mit Pilzgriff. Über den Griff lässt sich der Raststift aus dem Gegenstück lösen. Über einen zusätzlichen Schraubnippel mit Durchmesser 5 x 7 mm lässt sich alternativ ein individuelles Bedienelement in das System einbinden.

Der Arretierbolzen und das Betätigungselement sind aus Edelstahl gefertigt. Das gewährleistet Korrosionsschutz auch bei starker Verschmutzung oder intensiver Reinigung. Drahtseil und Bowdenzughülle sind bei Bedarf austauschbar. Die Arretierbolzen gibt es in verschiedenster Ausführung. Es stehen mehrere Gewindegrößen und Bolzendurchmesser zur Verfügung.

Im Jahr 2019 hat Kipp sein Sortiment an Arretierbolzen um drei zusätzliche Typen erweitert. Die erste Ausführung mit Verriegelung bietet eine einfache Handhabung. Das System verriegelt durch Betätigen des Druckknopfs; ein roter Entriegelungsknopf gestattet das praktische Lösen und Verändern der Arretierstellung.

Der zweite Arretierbolzen verfügt über eine Anlaufschräge am Bolzen. Diese ist verdrehgesichert ausgeführt und erlaubt eine selbsttätige Ausrückung des Bolzens durch einseitige Querkräfte. Der Verdrehwinkel lässt sich im Raster von 60° einstellen und die Entriegelung erfolgt wie gewohnt durch Ziehen des Griffs.

Als dritte Ausführung hat Kipp einen pneumatischen Arretierbolzen ins Portfolio genommen. Mit ihm lässt sich der Vorgang automatisieren. Mittels Druckluft wird der Bolzen betätigt, die Rückstellung erfolgt nach Trennung der Luftzufuhr durch eine Druckfeder. Eingesetzt wird diese Version zum Beispiel in getakteten Fertigungsanlagen, Montageeinrichtungen oder in sicherheitsrelevanten Anwendungen.

Ein Arretierbolzen besteht immer aus Hülse, Griff, Raststift und Feder. Als Standardwerkstoffe kommen Stahl und Edelstahl zum Einsatz. Griffe können auch aus Kunststoff bestehen. „Grundsätzlich gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Bauformen“, erläutert Kai-Patrick Dahlhaus. „Dazu zählen Normteile mit und ohne Bund, Gewindesicherung bzw. Kontermutter, kurze und lange Ausführungen sowie verschiedene Griffvarianten.“ Auf Basis der hohen Variantenvielfalt erfüllen die Komponenten unterschiedlichste Anforderungen. Die standardisierten Bauteile sind jederzeit untereinander austauschbar.

Verstellbare Kugelsperrbolzen für große Distanzen

Arretierbolzen mit Rastnut eignen sich für Einsatzfälle, in denen der Raststift im eingefahrenen Zustand zeitweise verharren soll. Dafür zieht man den Rastbolzen aus dem Raststift und dreht ihn um 90°. In dieser Position sitzt er auf dem Sechskant auf, bis er durch erneute Drehung wieder einfährt.

Das ist von Vorteil, sobald Gehäuse mit mehreren Arretierbolzen fixiert sind, die sich manuell von einer Person gar nicht gleichzeitig erreichen lassen. Der Bediener löst dann bequem einen Arretierbolzen nach dem anderen, ohne alle ausgefahrenen Griffe festhalten zu müssen.

„Die Schienenführung einer Spritzgussmaschine gehört ebenfalls zu den Anwendungsbeispielen“, erklärt Herr Dahlhaus. „Hier fixieren unsere Komponenten den Schienenwagen. Im gelöstem Zustand rastet der Bolzen im wahrsten Sinne des Wortes auf der Nut und der Wagen kann sich bewegen.“



Arretierbolzen eignen sich für Anwendungen, in denen schnelles Lösen, Verstellen und die Arretierung von Komponenten gefordert wird. Diese finden sich zum Beispiel in Schwenk- oder Drehvorrichtungen oder als Positionierelemente für Anschläge. Es handelt sich hierbei um genormte Rastbolzen, mit denen sich Maschinenelemente nach Ausfahren des Bolzens in eine neue Position bringen und anschließend wieder zuverlässig fixieren lassen.

Wellenfeder oder nicht? Das ist hier die Frage von Gutekunst

Solche Arretierbolzen müssen leicht handhabbar, langlebig und qualitativ hochwertig sein. Wichtig sind auch ein exakter Lauf und ein sicheres Ein- und Ausrasten in der Endlage. Dabei ist es egal, ob der Rastbolzen als glatte Ausführung angeschweißt oder in das vorhandene Gewinde eingeschraubt wird. Selbst die stärksten Querkräfte haben während der Anwendung keine Chance, die Funktion zu beeinträchtigen. Eine andere Arretierstellung kann erst nach handbetätigtem Ausfahren vom Rastbolzen eingenommen werden.

Soviele unterschiedliche Ausführungen an Arretierbolzen es gibt, so unzählig sind die potentiellen Anwendungsfälle. Nachfolgend stellen wir einige Applikationen vor:



Arretierbolzen eigenen sich auch für dünnwandige Teile mit Wandstärken von ein bis fünf Millimetern. Beispiele hierfür sind Blechgehäuse von Schaltschränken oder Maschinenabdeckungen. Mit der Einführung von solchen Arretierbolzen hat das Kipp Werk vor einigen Jahren eine weitere Marktlücke geschlossen. Etwa zur gleichen Zeit wurden auch Arretierbolzen in Premium bzw. Präzisionsausführung entwickelt. Diese unterliegen engeren Fertigungstoleranzen als bei Standardausführungen. So lässt sich der Bolzen exakter positionieren. Gefragt ist das in Anwendungen, die eine gute Wiederholgenauigkeit erfordern.

Die Premium Arretierbolzen erfordern einen exakten Lauf in der Führung und eine sichere Rastung in der Endlage. Es gibt sie in konischem und zylindrischem Design aus Stahl oder Edelstahl. Alle Bolzen sind mit einem Kunststoff Pilzgriff aus Thermoplast ausgestattet.

22.03.2019 | Das Heinrich Kipp Werk erweitert sein Normteile Portfolio im Bereich Arretierbolzen. Diese verhindern eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte. Die Befestigung und das Lösen der Bolzen erfolgen manuell oder neuerdings auch über eine pneumatische Ansteuerung – eine Weiterentwicklung der Normteile besonders für die Automatisierung.

Der Arretierbolzen mit Verriegelung ist einfach handhabbar. Durch Betätigen eines Druckknopfs erfolgt eine Verriegelung; ein roter Entriegelungsknopf ermöglicht das praktische Lösen und Verändern der Arretierstellung. Den Arretierbolzen gibt es in Stahl oder Edelstahl mit den Bolzendurchmessern 5, 6, 8 und 10 mm.

Eine weitere Neuheit ist der Arretierbolzen mit Verdrehsicherung, der mit Fein- oder Regelgewinde erhältlich ist. Die spezielle Sicherung der Normteile sorgt dafür, dass sich die Position des Bolzens zur Hülse nicht verändert. Eine Anlaufschräge erlaubt eine selbsttätigende Ausrückung des Bolzens durch einseitige Querkräfte. Das Lösen der Schraube bis zur Markierung am Bolzen ermöglicht ein Verdrehen der Anlaufschräge im Raster von 60°.

Kupplungen und Bremsen Einsatz in der Lebensmitteltechnik

Der pneumatische Arretierbolzen ist bedeutend für Entwicklungsaufgaben in der Automatisierung. Er wird durch Anlegen von Druckluft betätigt. Die Rückstellung erfolgt durch Trennen der Luftzufuhr. Anwendung findet er beispielsweise in getakteten Fertigungsanlagen oder Montageeinrichtungen sowie bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, die kein manuelles Entriegeln erlauben. Zudem nimmt der Hersteller Arretierbolzen mit Markierungsring zur optischen Zustandskontrolle ins Sortiment auf.

Auf der Messe können sich Besucher einen Eindruck der Produktlinie Feature grip verschaffen. Die integrierten elektromechanischen und sensorischen Elemente geben über visuelle Signale unmittelbar und zuverlässig Rückmeldung über bestimmte Parameter oder Zustände wie offen oder verriegelt.



02.10.2018 | Das Heinrich Kipp Werk präsentiert die neue Produktlinie Feature Grip mit Schnellspanner, Arretierbolzen und federnden Druckstücken. In ihr sind elektromechanische und sensorische Elemente integriert. Diese geben Rückmeldung zu einem bestimmten Parameter oder Zustand. Sie ermöglichen eine Überwachung und können Informationen wie Zustand oder Kraft erfassen. Durch Verarbeitung und Visualisierung der Informationen an einem zentralen Punkt lassen sich Zeit einsparen und Prozesssicherheit gewährleisten.

Zur neuen Produktlinie gehören Schnellspanner mit Kraftsensor sowie Arretierbolzen und federnde Druckstücke mit Zustandssensor. Schnellspanner mit Kraftsensor melden die auf das Werkstück wirkende Kraft. Dies erlaubt eine exakte Überwachung der Krafteinwirkung. Über- oder Unterschreitungen werden anhand von Vorgabewerten gemeldet.

Spannfutter Neuheiten für die effiziente Metall Bearbeitung

Der Zustand vom Arretierbolzen wird mit Hilfe einer App abgebildet. Leuchtet das grüne Licht, ist er verriegelt. Erscheint jedoch das rote Licht, ist der Arretierbolzen gezogen und muss überprüft werden. Das federnde Druckstück mit Zustandssensor meldet, ob der Druckstift gedrückt oder ausgefahren ist. Ein Sensor im Druckstück verarbeitet das Signal über das Anschlusskabel. Zusätzlich befindet sich am Drückstück eine LED und zeigt den Zustand an.

Die Schnellspanner, Arretierbolzen und Druckstücke der Linie Feature Grip erlauben eine Kopplung mit individueller Software, Systemen, mobilen Endgeräten oder Apps. Die einzelnen Werte werden gespeichert und können somit ausgewertet werden. Schnellspanner & Co. ermöglichen dem Anwender dadurch den Zugang zu Industrie 4.0.

Kipp stellt aus auf der Motek 2023, auf der FMB 2023 und auf der Automatica 2023.