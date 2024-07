Einfach bedienbare SPS Automatisierungssysteme

Die Automatisierungssysteme der Reihe Varitron von Jumo zeichnen sich durch Schnelligkeit und eine modulare Bedienphilosophie aus. Diese Systeme bieten einzigartige Flexibilität und Skalierbarkeit in der Automation durch die Verwendung der Jupiter-Plattform und Codesys Programmierumgebung. Der Artikel gibt Ihnen Informationen über neue Features und spezielle Anwendungen, die Varitron von anderen Systemen am Markt abheben.

26.05.2024 | Jetzt lassen sich mit dem System "Varitron" und dem neuen grafischen Programmeditor "Smartware" kundenspezifische Lösungen in der Verfahrenstechnik einfach ohne spezielle Programmierkenntnisse konfigurieren, wie dieser Beitrag am Beispiel Cleaning in Place (CIP) Reinigung von Brauerei Anlagen verdeutlicht.

04.10.2023 | Die Zukunft der Automatisierungstechnik präsentiert Jumo auf der SPS in Nürnberg mit Systemlösungen, die Ihre Bedürfnisse von der Feldebene bis zur Cloud abdecken. Das Herzstück der Präsentation ist der innovative Jumo Varitron 500 touch. Das SPS System ist ein Meilenstein für Automatisierungs-Anwendungen.

Das Automatisierungssystem eignet sich für die Automatisierung Ihrer Maschine oder Anlage in welcher Branche Sie auch zuhause sind: vom Anlagenbau, über Maschinenbau, Messtechnik, Automatisierung, Lebensmittelindustrie, Pharma-, Medizin- und Biotechnik, Energie- und Wasserversorgung sowie Wasser- und Umwelttechnik bis hin zum Industrieofenbau.

Speicherprogrammierbare Steuerungs-Welt erweitert

Dieses fortschrittliche Gerät ist die erste Jumo SPS mit kapazitivem Touchscreen. Es vereint Zentraleinheit und Display und ist in den Größen 7" und 10,1" verfügbar. In robusten Schutzarten IP65 und IP69K ausgeführt, repräsentiert es die Erweiterung in die SPS-Welt vom Unternehmen.

„Wir arbeiten mit Marktstandards, wie der Codesys V3.5 und Node-RED als Entwicklungsumgebungen“, sagt Produktmanager Michael Wiener. Der Jumo Variton 500 touch bietet nicht nur klare Prozessvisualisierungen, sondern auch volle Konnektivität durch Unterstützung vieler Feldbussysteme wie Profinet IO-Controller und Ethercat Master sowie moderner Kommunikationsprotokolle wie OPC UA. Die SPS Steuerung ist ein Beispiel für zuverlässige Regelungstechnik mit autarken PID-Reglern, inklusive Selbstoptimierungsfunktion.

Funktionen und Besonderheiten

Das Automatisierungssystem basiert auf einem 800 MHz Quad-Core-Prozessor, kombiniert mit einer modularen Linux-basierten Software und der Codesys V3.5 Programmierumgebung SP17 zur Erstellung von SPS Programmen. Einzigartige Funktionen wie ein individueller Prozess- und Konfigurations-Dateneditor und die Möglichkeit zur Integration mit der modernen Programmierumgebung Node-RED heben ihn von der Konkurrenz ab.

Vielfältige Verbindungsoptionen, darunter 2 USB-Hosts, bis zu 3 Ethernet-Schnittstellen und ein RS485-Anschluss, erweitern die Funktionalität. Zudem ermöglicht ein Funk-Gateway den Anschluss von bis zu 32 drahtlosen Jumo Wtrans-Sensoren. Für eine einfache Datenanalyse sorgt mit der "Jumo Smartware Evaluation" eine browserbasierte Software. Mit individuellen Dashboards und starker Datensicherheit garantiert das Automatisierungssystem optimierte Prozesse, eine einfache Inbetriebnahme und effizientes Management.

13.10.2021 | Das Jumo Varitron 300 bietet eine intelligente Lösung für einfache Automatisierungsanwendungen. Basierend auf der Jumo Jupiter Plattform nutzt dieses Gerät die vielfältigen Funktionen eines hochwertigen Embedded-Systems.

Herzstück des Varitron 300 ist eine leistungsfähige CPU mit einem 800 MHz Single-Core-Prozessor. Die Software läuft auf einer modular aufgebauten Linux-Plattform und nutzt die Codesys V3.5 SP16 Programmierumgebung. Ein besonderes Highlight ist der kundenspezifische Konfigurations- und Prozess-Dateneditor. Darüber hinaus können Anwender mit der modernen Programmierumgebung Node-RED individuelle Applikationen erstellen.

Die Zentraleinheit bietet verschiedene Verbindungsmöglichkeiten: einen USB-Host, zwei Ethernet-Schnittstellen und einen RS485-Anschluss. Über ein Funk-Gateway können bis zu 32 drahtlose Jumo Wtrans-Sensoren, etwa zur Temperatur- oder Druckmessung, angeschlossen werden.

Eine große Auswahl an Anschaltmodulen mit hochwertigen, konfigurierbaren Analogeingängen und zuverlässigen, autarken PID-Reglern mit Selbstoptimierungsfunktion kann mit Hilfe eines spezielle entwickelten 1-Port Routers angeschlossen werden. Zur Visualisierung stehen Displays in verschiedenen Formaten zur Verfügung.

Für die benutzerspezifische Bedienung stehen Visualisierungsbibliotheken für Codesys Remote Targetvisu oder Codesys Webvisu bereit. Hochflexibel wird das Automatisierungssystem durch die Integration aller wichtigen Feldbussysteme per Codesys, einschließlich Modbus RTU, TCP Master und Slave, Profinet-IO-Controller, Ethercat-Master sowie OPC UA Server.

26.01.2021 | Das Jumo Varitron Automatisierungssystem zeichnet sich durch seine hohe Geschwindigkeit und modulare Bedienbarkeit aus. Drei neue Module (Bild oben) erweitern jetzt die Einsatzmöglichkeiten.

Das 32-Kanal-Digital-I/O-Modul bietet standardmäßig 17 digitale Ausgänge. Über bis zu drei Optionssteckkarten können je fünf digitale Ein- oder Ausgänge hinzugefügt werden. Die digitalen Eingangssignale werden in der Varitron Zentraleinheit weiterverarbeitet und über LED-Anzeigen visualisiert.

Das neue 2-Port-Router-Modul erweitert die Zentraleinheit um zwei Systembus-Ausgänge, die den Bus zu einem 3-Port-Routermodul auf anderen Hutschienen oder in bis zu 100 m entfernten Schaltschränken übertragen können. Dies ermöglicht eine dezentrale Anordnung vom Automatisierungssystem und die Verteilung der Ein- und Ausgangsmodule. Die Adressierung für spezielle Anwendungen erfolgt über Drehcodierschalter.

Alle drei Produkte ermöglichen eine schnelle Verdrahtung von Betriebsspannung und Systembus durch einfaches Zusammenstecken der Module. Das vereinfacht die Installation.

Was ist ein Automatisierungssystem?

Ein Automatisierungssystem ist eine Kombination aus Hardware und Software, die zur Steuerung und Überwachung von Maschinen und Prozessen eingesetzt wird. Diese Systeme optimieren die Effizienz, Genauigkeit und Sicherheit in der industriellen Fertigung und anderen Anwendungen. Typische Komponenten eines Automatisierungssystems umfassen speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS), Sensoren, Aktoren und HMI (Human-Machine-Interface). Sie ermöglichen die automatische Durchführung komplexer Aufgaben ohne menschliches Eingreifen und tragen zur Reduzierung von Fehlern und Betriebskosten bei.

Was sind die Einsatzfälle von Automatisierungssystemen?

Automatisierungssysteme finden in zahlreichen Branchen und Anwendungen Verwendung. Sie optimieren Prozesse, erhöhen die Effizienz und verbessern die Qualität. Zu den typischen Einsatzfällen gehören: