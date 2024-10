Temperatur-Messgerät-Portfolio für Automation und Bahntechnik

Die Temperaturmessung ist seit der Gründung von Jumo ein Kernbereich des Unternehmens. Das umfassende Know-how spiegelt sich im breiten Produktspektrum wider. Unter der Vielzahl an Temperatursensor und -messfühler wie Widerstandsthermometer und Thermoelemente finden sich auch Thermostat, Temperaturtransmitter sowie drahtlose Temperatur-Messgerät-Lösungen. Die vielfältigen Industrie-Anwendungen reichen vom Fahrwerk in der Bahntechnik, über anspruchsvollen Hochtemperaturmessungen im Ofenbau bis zur Raumtemperaturmessung in der Gebäudetechnik.

15.10.2024 | Die Bahntechnik zählt schon lange zu den Fokusbranchen von Jumo. Deswegen sind viele Systeme und Lösungen für Messingen speziell in diesem Anwendungsbereich konzipiert. Temperatur Messgeräte, Füllstandsmesser, Drucksensoren u. a. müssen den anspruchsvollen Bedingungen auf Schienen standhalten. EN 50155-konform arbeiten sie selbst bei Vibrationen, großen Temperatur-Schwankungen und elektromagnetischen Einflüssen zuverlässig und präzise.

Das Jumo Portfolio deckt ein umfangreiches Spektrum an Messgrößen ab. „Unsere Sensoren zur Messung von Temperatur, Feuchte, Füllstand und Druck tragen maßgeblich zur Erhöhung der Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit im Schienenverkehr bei“, sagt Lars Ronge, Branchenmanager Transportation bei Jumo.

Die Temperaturmessgeräte und Sensoren überwachen kontinuierlich die Temperatur kritischer Komponenten wie Motoren, Bremsen und Achslager. Durch die frühzeitige Erkennung von Überhitzung können Wartungsmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet und ungeplante Ausfälle vermieden werden.

Daraus ergibt sich eine längere Lebensdauer der Komponenten und höhere Betriebssicherheit. Auf der Innotrans 2024 hat das Unternehmen zum Beispiel den Jumo Railtemp, eine neue Generation von Radsatzfühlern, vorgestellt.

27.05.2024 | Der elektronische Thermostat zur Hutschienenmontage Jumo Etron T100 wurde speziell für die Messaufgabe Temperaturregelung und -überwachung entwickelt. Er kann optional zur thermostatischen Funktion für anspruchsvollere Regelprozesse eingesetzt werden. In der Ausführung als PID-Zweipunktregler mit Selbstoptimierung liefert er hierfür eine deutlich höhere Regelgüte.

Das kompakte Design vom Thermostat bietet einen großen Funktionsumfang. So sind u. a. Timer, Datenlogger, Service- und Betriebsstundenzähler, ein Photo MOS-Ausgang für die zusätzliche Grenzwertsignalisierung sowie ein Digitaleingang integriert. Über digitale Steuersignale lassen sich logische Verknüpfungen (UND, ODER, XOR) erstellen und intern verarbeiten.

Neben den Eingangssignalen für Thermoelemente und Widerstandsthermometer gibt es zum Anschluss weiterer Prozessgrößen auch ein Messeingang 0(4) bis 20 mA. Neben der UL-Zulassung erfüllt das Gerät zusätzlich die Normen für die Bahnindustrie der Kategorie 1B. Speziell für die Anforderungen dieser Branche hat der Hersteller relevante Messeingänge, wie zum Beispiel Ni 1000, integriert.

Zur Darstellung der Messwerte, Parameter, Schaltzustände oder dem elektrischen Anschlussplan verfügt das innovative Thermostat Jumo Etron T100 über ein konfigurierbares Dot-Matrix-Display. Für das klar strukturierte und mit zusätzlichen Texten unterstützte Bedienkonzept stehen im Gerät bereits vier Sprachen zur Verfügung.

Auch eine praktische Schnellverdrahtung über vibrationsfeste Push-IN-Klemmen ermöglichen eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Alternativ kann die Konfiguration des Thermostats auch über ein Setup-Programm sowie die serienmäßige Micro-USB-Schnittstelle erfolgen.

16.02.2023 | Jumo integriert die SPE-Technologie in drei neue Sensorprodukte: den Feuchte, CO 2 und Temperaturmesstransmitter Jumo Hydrotrans, den Durchflussmessumformer Jumo flow Trans MAG H20 und den Druckmessumformer Jumo Delos S02. Mit der SPE Option erhält man komplette Systemlösungen mit einer durchgängigen Ethernet-Übertragung.

10.12.2022 | Jumo bietet für die Bahnbranche ein umfassendes Portfolio an Mess- und Regeltechnik. Neben der Temperaturmessung im Fahrwerksbereich und bei der Wasserversorgung kommt dabei der Temperatur- und Feuchteregelung im Fahrgastraum eine besondere Bedeutung zu.

Klimaanlagen in Zügen senken im Sommer die Temperaturen und entfeuchten bei niedrigen Außentemperaturen die Luft im Inneren des Zuges. Auch wegen der extrem heißen Sommer der vergangenen Jahre in Europa steigt die Nachfrage nach Lösungen hierfür, wie die Innotrans 2022 gezeigt hat. Jumo schafft Abhilfe mit der Hydrotrans Temperatur-Transmitter Baureihe. Diese umfasst zuverlässige Feuchte- und Temperaturmessumformer mit einem optionalen CO 2 Modul. Die Temperaturtransmitter gibt es mit verschiedenen Schnittstellen. Sie sind robust, lassen sich einfach installieren und verfügen über eine zuverlässige Sensorik.

Der Hydrotrans verfügt über die nötige Bahnzulassung nach DIN EN 50155 und eignet sich damit bestens zur Klimaüberwachung im Schienenverkehr. Es gibt ihn in zwei Varianten: als Kanalausführung und Stabausführung. Der Messbereich beträgt 0 bis 100 % rF bei einer Genauigkeit von 2 % rF, der Temperaturbereich liegt zwischen -40° bis +80 °C.

CO 2 Modul für optimale Luft im Zug

Für die exakte Bestimmung der Luftqualität in Innenräumen gibt es ein optionales CO 2 Modul, welches über einen Messbereich bis zu 10.000 ppm verfügt. Durch die Platzierung des Moduls im Fühlerkopf lassen sich sehr geringe Ansprechzeiten realisieren. Als Schnittstellen stehen Spannungsausgang, Stromausgang sowie Modbus zur Verfügung.

Mit dem CO 2 Modul zur Überwachung der Luftqualität lässt sich zudem eine signifikante Klimaeffizienz realisieren, welche besonders in Zeiten von Strom-Preis-Erhöhungen dem Betreiber Heizkosten spart und Instandhaltungskosten reduziert. Jumo gewährleistet die Qualitätssicherung der feuchtigkeitsempfindlichen Produkte, so dass Anwender von einem geringen Wartungsaufwand und langlebigen Produkten profitieren. Die Filterkappe lässt sich zudem einfach wechseln.

Damit die Klimaanlage die Temperaturen im Zug regulieren kann, müssen Temperaturmessung und Temperaturregelung zuverlässig sein und konstant erfolgen. Die den Bewegungen ausgesetzten Temperaturfühler und Thermostate müssen daher robust und vibrationsfest sein. All diese Anforderungen erfüllt der Messumformer von Jumo. Mit Schutzart IP20 und IP65 eignet er sich aber auch noch für weitere Einsatzgebiete. Neben der Bahntechnik sind das die Gebäudeautomatisierung sowie den Einsatz in Fabrik- und Lagerhallen.

23.05.2019 | Die „Dicotemp 100“ ist eine smarte Armatur von Jumo, mit der eine diversitäre Temperaturmessung mit einem Thermostat oder Zeigerthermometer und einem Platin-Chip-Temperatursensor an nur einer Messstelle realisiert werden kann. Über einen Messumformer wird das Widerstandssignal in ein Analog- oder Digitalsignal umgewandelt.

Anwender können mit der neuen Lösung bereits im Prozess eingebaute Geräte weiter an der gleichen Messstelle nutzen und zugleich funktional um eine elektrische Temperaturmessung erweitern. Die Kombination eines Platin-Chip-Temperatursensors mit einem Thermostat oder Zeigerthermometer in einer Armatur reduziert den Planungs- und Installationsaufwand erheblich.



Die Armatur besteht aus Edelstahl und ist in verschiedenen Anschlussarten erhältlich: Zum Einschrauben oder zum Einstecken am glatten Rohr. Die Einbaulänge variiert je nach Kundenwunsch zwischen 65 und 300 mm. Das Thermosystem kann bei Prozesstemperaturen zwischen -40° und +260 °C verwendet werden.



Über einen industrieüblichen M12 Stecker wird ein Widerstandssignal übertragen. Mittels Kabelmessumformer können weitere Ausgangssignale analog (4 bis 20 mA) oder digital (IO-Link) weitergeleitet werden, wodurch eine flexible Datennutzung garantiert wird. Variantenvielfalt entsteht durch die Verwendung unterschiedlicher Gerätetypen, Platinsensoren und Fühler- sowie Tauchhülsendurchmesser.