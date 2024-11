Digitaler Drucksensor und Druckmessumformer mit App

Die Druckmesstechnik spielt in nahezu allen industriellen Anwendungen eine zentrale Rolle. Jumo bietet eine breite Palette an präzisen Drucksensoren und robusten Druckmessumformern, die speziell für unterschiedliche Einsatzbereiche konzipiert sind. Vom hygienischen Einsatz in der Lebensmitteltechnik und Pharmaindustrie über die Prozesstechnik bis hin zu anspruchsvollen Anwendungen im Maschinenbau – Die Druckmessgeräte des Herstellers ermöglichen zuverlässige und reproduzierbare Druckmessungen.

Inhalt

Kompakter Druckmessumformer bedienerfreundlich über App

Drucküberwachung kritischer Bahn-Komponenten

Drucksensor mit integrierter Signalaufbereitung

01.11.2024 | Mit dem Druckmessumformer Delos S02 von Jumo (Bild oben) erhalten Anwender ein kompaktes und zuverlässiges Kraftpaket, das durch einfache Konfiguration sowie hohe Prozesssicherheit und Präzision überzeugt.

Zur Schnittstellenausstattung gehören neben dem klassischen Analogausgang auch moderne digitale Technologien wie IO-Link und Single Pair Ethernet (SPE), die vielseitige Integrationsmöglichkeiten in verschiedensten Industrien bieten.

Der Drucktransmitter eignet sich für die Messung von Relativ- als auch Absolutdrücken in flüssigen und gasförmigen Medien. Er zeichnet sich durch hohe Präzision und langanhaltende Stabilität aus und deckt Messbereiche von 0,4 bis 100 bar rel. bzw. 0,4 bis 60 bar abs. ab.

Als Nachfolgemodell des aktuellen Delos SI lässt sich der S02 komfortabel über Bluetooth oder IO-Link konfigurieren. Seine Ethernet-Konnektivität (Single Pair Ethernet/SPE) sowie die Möglichkeit zur Cloud-Anbindung eröffnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in den Bereichen Lebensmittel- und Getränke-, Wasser- und Abwassertechnik, Heizungs- und Klimatechnik, Maschinenbau sowie Prüfmittel- und Labortechnik.

Der Jumo Delos S02 ist absolut bedienerfreundlich. Das spart Zeit und Kosten für den Kunden. Die Vielzahl an Ausführungen und Schnittstellen ermöglicht eine passgenaue Auswahl für den jeweiligen Einsatzbereich“, sagt René Krug, Produktmanager bei Jumo.

15.10.2024 | Die Bahntechnik ist eine der Fokusbranchen von Jumo. Viele Produkte wurden deswegen für Messungen speziell für die Branche konzipiert. Drucksensoren, Temperaturmessgeräte, Füllstandsmesser u. a. müssen den anspruchsvollen Bedingungen im Schienenverkehr standhalten. Sie arbeiten EN 50155-konform, zuverlässig und präzise auch bei Vibrationen, großen Temperaturschwankungen und elektromagnetischen Einflüssen.

Essenziell für die Überwachung und Steuerung von pneumatischen und hydraulischen Systemen in Schienenfahrzeugen sind Drucksensoren. Hier gewährleisten sie die sichere und zuverlässige Funktion der Bremsdrucksysteme. Sie überwachen die Druckverhältnisse in Klimaanlagen und hydraulischen Hebesystemen. Solche Drucksensoren hat Jumo auf der Innotrans 2024 vorgestellt.

05.03.2024 | Der Druckmessumformer Jumo Siras P21 misst zuverlässig und präzise in Wasserstoff und anderen Flüssigkeiten, Dämpfen und Gasen. Digitale, explosionsgeschützte Druck- und Temperatursensoren von Jumo gewährleisten die Überwachung und Sicherung der thermodynamischen Prozesse. Zahlreiche Dax-notierte Unternehmen der deutschen Industrie verbauen diese Lösungen in ihren Anlagen.

01.07.2018 | Mit dem Ceros S01 M von Jumo ist die Digitalisierung in der Druckmesstechnik angekommen. Der Drucksensor mit integrierter Signalaufbereitung ist ein aktives Bauteil, das ein temperaturkompensiertes und kalibriertes digitales / analoges Ausgangssignal zur Messung des Drucks sowie Temperaturwerte liefert. Durch die kompakte Bauweise eignet er sich besonders für kritische Einbausituationen.

Die Druckmesszelle arbeitet mit einem piezoresisitven Messsystem und ist in Messbereichen von 100 mbar bis 100 bar relativ und von 1 bis 100 bar absolut verfügbar. Die Einsatztemperatur liegt zwischen -40° und +125 °C. Auch kundenspezifische Messbereiche, Kompensationstemperaturen und Bauformen sind möglich.

Die Druckmesszelle bietet eine hohe Genauigkeit und eine schnelle Ansprechzeit. Die verbesserte Temperaturstabilität erhöht die Zuverlässigkeit des Sensors. Da der Ceros S01 M komplett kalibriert und abgeglichen geliefert wird, kann auf zusätzliche Vorrichtungen wie Klimaschränke, Druckcontroller oder Kalibriersysteme verzichtet werden. Das spart Zeit für die Installation und senkt natürlich auch Kosten.

Um Einschweiß- oder Einbaufehler zu minimieren, ist ein nachträglicher Nullpunktabgleich möglich. Der Überspannungs-, Verpol- und hohe ESD Schutz vereinfachen die Anwendung zusätzlich. Durch den geringen Energiebedarf kann der Ceros S01 auch mit Batterien betrieben werden. Er findet beispielsweise in Pegelsonden, Datenloggern oder Digitalmanometern Einsatz. Durch die geringe Oberflächenrauigkeit ist auch eine Anwendung in hygienischen Bereichen möglich.