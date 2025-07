Smarte Raumlufttechnik für optimierte HLK Anlagen

Jumo präsentiert eine praxisorientierte Applikation zur präzisen Steuerung raumlufttechnischer Anlagen. Durch vernetzte Sensorik und automatisierte Regelung im Bereich HLK lassen sich Luftqualität und Energieeffizienz deutlich verbessern. Mit diesem Beitrag zur Gebäudeautomation in Zeiten steigender Umgebungstemperaturen behalten Anwender einen kühlen Kopf. Diese und weitere News finden Sie in diesem Artikel.

Inhalt

07.07.2025 | Die Applikation „Raumlufttechnische Anlage“ (RLT-Anlage) von Jumo ermöglicht eine präzise und zuverlässige Steuerung von industriellen Klimasystemen. Ausgestattet mit hochentwickelten Sensoren für Temperatur, Feuchte und CO₂, liefert das HLK System exakte Echtzeitdaten für eine intelligente Regelung der Raumluftqualität – auch bei steigenden globalen Durchschnittstemperaturen.

„Die unterschiedlichen Jumo-Technologien ermöglichen, die Luftqualität zu maximieren und gleichzeitig den Energieverbrauch zu optimieren“, erklärt Daniel Bott, Branchenmanager Metering bei Jumo. Die Lösung integriert fortschrittliche Automatisierungstechnik, die alle relevanten Prozesse wie Lüften, Heizen, Kühlen und Befeuchten nahtlos steuert. DDie Ergebnisse sind eine konstant hohe Luftqualität, gesteigerte Energieeffizienz und deutlich geringere Betriebskosten – ein Plus für Betreiber und Nutzer gleichermaßen.

Gebäudeautomation mit Zukunftsperspektive

Mit dieser Applikation bietet Jumo eine praxisorientierte Lösung, die aktuelle und zukünftige Anforderungen im Bereich der Gebäudeautomation adressiert. Sie unterstützt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und reagiert flexibel auf wechselnde Umweltbedingungen. Die Kombination aus Regelgenauigkeit, systemweiter Automatisierung und Energieeffizienz hebt die Steuerung von RLT-Anlagen auf ein neues technisches Niveau.

„Diese innovative Applikation ist ein Muss für alle, die in der Raumlufttechnik tätig sind und deren Prozesse ständig optimiert werden müssen“, betont Bott. Neben verbesserter Luftqualität liefert sie auch eine skalierbare und nachhaltige Lösung für die Herausforderungen moderner Gebäude. Bott ist überzeugt: „Der globale Bedarf an präziser Raumluftversorgung wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen.“ Jumo bietet mit dieser Lösung eine zukunftsfähige Antwort darauf.

17.03.2025 | Wasser, Wärme, Luft sind für Jumo von großer Bedeutung, weil sie Schlüsselressourcen in der Heizungs- und Klimatechnik sind. Daher stellt das Unternehmen auf der Weltleitmesse ISH für Wasser, Wärme und Luft in diesen Tagen maßgeschneiderte Lösungen für Heizungs- und Klimatechnik sowie Wärme- und Kältezähler vor.

„Jumos digitale Lösungen ermöglichen Steuerung sowie Vernetzung und tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei“, erklärt Harald Schuppich, Produktmanager bei Jumo. Die Widerstandsthermometer, Sensoren, Messumformer und Automatisierungssysteme für die Branche überwachen zuverlässig Temperatur und Druck.

Mit der Hydrotrans-Serie bietet Jumo zuverlässige Feuchte- und Temperaturmessung mit optionalem CO2-Modul. Die robuste montagefreundliche Temperaturmesstechnik gibt es mit verschiedenen Schnittstellen. Die genaue Überwachung von Feuchte und Temperatur ist entscheidend für die Steuerung der Raumluft und Prozessluft. „So können Heizkosten gesenkt und Instandhaltungskosten reduziert werden“, sagt Produktmanager Justin Heinrici.

Die Hydrotrans-Reihe eignet sich für Büro- und Wohnräume, Bahnanwendungen und Produktionshallen. Vier Varianten stehen zur Verfügung: Wand-, Kanal-, Stab- und Raumausführung.

Jumo setzt seine Automatisierungstechnik selbst im neuen Sensilo Werk in Fulda ein, welches als Modell für nachhaltige Produktion konzipiert ist. Bei der dortigen Produktion von Druck- und Temperatursensoren wird komplett auf fossile Energieträger verzichtet. Die Energieversorgung basiert gänzlich auf erneuerbaren Quellen, ergänzt durch modernste Wärmerückgewinnungssysteme.