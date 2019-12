Schrittmotortreiber mit CAN open- und Ethercat-Schnittstelle

Koco Motion präsentiert mit den EM_S die nächste Generation an Schrittmotortreibern, die über die Takt-Richtungs-Schnittstelle angesteuert werden. Sie bieten bessere Einstellmöglichkeiten, sind noch einfacher bedienbar und haben eine bessere Performance als ihre Vorgänger. Für die Fabrik der Zukunft gibt es die Treiber wahlweise mit CAN open- oder Ethercat-Schnittstelle.

Verbesserte DIP-Schalter bieten mehr Einstellungsmöglichkeiten: So lassen sich 5 V oder 24 V Eingänge über Schiebeschalter einstellen. Insbesondere Betreiber älterer Generationen wird das freuen, denn die 24 V Ausgänge konnten vielfach nur über Vorwiderstände verarbeitet werden. Haben sie das nicht beachtet, wurde der Treiber beschädigt. Anti-Resonance-Eigenschaften stellen ein optimales Drehmoment sicher. Daraus ergeben sich eine besonders gleichmäßige vibrationsarme Bewegung und der Motor läuft leiser. Dank einer neuen Funktion zur automatischen Haltestromreduzierung ist der Motor sparsamer im Energieverbrauch und erwärmt sich weniger.

Verschiedene Schrittmotorgrößen lassen sich automatisch konfigurieren. Die Schrittmotortreiber gestatten einen Softstart des Motors, der ohne Einschaltbewegung auskommt. Es gibt einen digitalen Ausgang für Fehler und ab der Bauform EM5 wird zusätzlich ein Ausgang zur Ansteuerung einer Bremse zur Verfügung stehen. Die integrierte Überspannungs- und Überstromschutzeinrichtung stellt einen zuverlässigen Betrieb sicher.

Die EM-CAN-Serie besteht aus einem Schrittmotortreiber mit CAN open-Kommunikationsbus. Sie unterstützen das Standardprotokoll CiA 402 und sind mit den entsprechenden CAN open-Mastersteuerungen kompatibel. Diese Schrittmotoren haben eine ausgezeichnete Leistung und können 2-Phasen-Schrittmotoren der Baugrößen Nema 8, 11, 14, 17, 23, 24 und 34 antreiben. Die neuen Ethercat-Steuerungen unterstützen den Open-Loop und Closed-Loop-Betrieb von Schrittmotoren – und zwar einfach und günstig. Es gibt die Ethercat-Steuerungen in verschiedenen Größen für unterschiedliche Antriebsgrößen. Bis zu sieben konfigurierbare Ein- und Ausgänge lassen sich einfach in bestehende Systeme integrieren. Sie unterstützen folgende Betriebsarten: Profile Position (PP), Profile Velocity (PV), Homing (HM) and Cyclic Synchronous Position (CSP).

