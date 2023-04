Mitsubishi Electric | Technology Day 2023

Der Mitsubishi Electric Technology Day erlebt am 25. Mai 2023 seine Neuauflage in Stuttgart-Degerloch. Die hochkarätige Veranstaltung beschäftigt sich dieses Jahr mit der Chance, wie IoT und Digitale Transformation in der Produktion eingesetzt werden können. Erfahrungsaustausch und Networking sind selbstverständliche inklusive.

26.04.2023 | Die Frage Revolutioniert die digitale Transformation die industrielle Produktion? soll beantwortet werden auf dem zweiten Technology Day von Mitsubishi Electric. Eine Reihe von Experten aus führenden Unternehmen und Universitäten werden die Chancen und Risiken der digitalen Transformation aus verschiedenen Blickwinkeln analysieren und bewerten und so feststellen, wo Unternehmen heute stehen. Innovative Ansätze und Lösungen sollen dann den Weg in eine erfolgreiche Zukunft aufzeigen.

In seinem Keynote-Vortrag wird Nick Sohnemann, Gründer und Managing Director der renommierten Innovationsagentur Future Candy, Einblicke in die aktuelle Situation von Unternehmen geben. Dabei zeigt er auf, dass viele von ihnen an einem Scheideweg und damit vor der Herausforderung stehen, den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zu finden.

Als führender Experte für Trend- und Innovationsforschung in Europa ist Herr Sohnemann sich bewusst, welchen Einfluss zwei Megatrends auf die Wirtschaft haben: Digitalisierung und Nachhaltigkeit. In diesem Zusammenhang gibt er praxisnahe Denkanstöße und zeigt auf, wie Unternehmen den richtigen Weg einschlagen können, um sicher in die Zukunft zu gehen.

Jochen Übelhör, Global Product Manager bei Carl Zeiss, wird in seiner Keynote auf der bevorstehenden Konferenz über die Auswirkungen des Internet of Things (IoT) auf die Flexibilität von Unternehmen sprechen.

Speziell wird er darauf eingehen, wie datenbasierte IoT-Geschäftsmodelle Unternehmen helfen können, sich auf veränderte Kundenbedürfnisse einzustellen und ihre Produktion sowie Prozesse flexibler zu gestalten.

Der Vortrag zeigt die enorme Bedeutung von IoT-basierten Geschäftsmodellen für die Flexibilität von Unternehmen auf und gibt anhand vieler spannender Beispiele Einblick in aktuelle Entwicklungen.

Philipp Lechner von der TU München wird auf der Veranstaltung über den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema Internet of Things (IoT) berichten. So hat z. B. das Freiformbiegen mit beweglicher Matrize in der modernen Produktion große Bedeutung erlangt, da es eine flexiblere Fertigung ermöglicht.

Von Einzelstücken bis hin zu Großserien ist hier kein Umrüsten mehr notwendig. Allerdings erfordert dieser Prozess eine vollständig digitale und automatisierte Prozesskette von der Konstruktion bis zum fertigen Bauteil, um eine zuverlässige Produktion von Einzelteilen bei „First Time Right“ zu gewährleisten.

Die Veranstaltung findet am 25. Mai 2023 von 11.00 bis 16.00 Uhr bei der Mitsubishi Electric Europe B.V., Technologie-Center Südwest in der Schelmenwasenstr. 16-20, 70567 Stuttgart statt. Die Teilnehmerzahl ist auf max. 50 Leute begrenzt, um einen intensiven Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.

Im Anschluss ist ein zwangloser Networking-Ausklang vorgesehen. Seien Sie Teil dieser Veranstaltung und profitieren Sie von den Erfahrungen der Experten! Nutzen Sie diese einzigartige Gelegenheit, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.