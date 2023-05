Spanntechnik | Intelligent, sicher, effizient!

Die hier vorgestelle Spanntechnik dient zum Fixieren und Halten eines Werkstücks in Vorrichtungen, Werkzeug-Maschinen oder Bearbeitungszentren. Spannbacke, Spannzange, Schnellpanner, Spannplatte, Spanndorn & Co. müssen sicher, präzise und zuverlässig beim Fräsen, Drehen, Schleifen und sonstigen Bearbeiten von Werkstücken funktionieren. Nachfolgend finden Sie Neuentwicklungen verschiedener Hersteller:

05.05.2023 | Mit dem Vero-S Baukasten von Schunk können Werkstück und Spannvorrichtung voll automatisiert und schnell in der Maschine fixiert, positioniert und gespannt werden. Der Abfragesensor Vero-S AFS3 IOL gibt dabei Auskunft über drei Spannzustände der Module.

Beim automatisierten Spannen hilft der neue Sensor über Unsicherheiten hinweg, indem er mehr Transparenz in den Spannvorgang bringt. Über ein IO-Link-Signal meldet der Sensor zuverlässig, wie es um die Spannschieberstellung steht.

Der Anwender erfährt, ob das Modul „geöffnet“, „gespannt ohne Spannbolzen“ oder „gespannt mit Spannbolzen“ ist. Eine LED-Leuchte visualisiert den Spannzustand der Spannsysteme und bietet zusätzliche Bediensicherheit.

Die Komponente ist mit Spannmodulen der Serien NSE3 138, NSE3 99 und NSE3 100-75 kombinierbar. Ein induktiver Näherungssensor zeigt an, ob sich über den Modulen eine Palette befindet. Dieses smarte Zusammenspiel des elektronischen Abfragesystems bietet Anwendern die Sicherheit, die sie bei der automatisierten Werkstückspannung benötigen. Eine pneumatische Spannschieberabfrage ist nicht nötig.

Neben der bequemen Visualisierung des Satus der Spannwerkzeuge sind diese einfach programmierbar: Der Teachvorgang des Vero-S AFS3 IOL erfolgt über die standardisierte IO-Link-Schnittstelle und geht schnell. Auch lassen sich viele Prozessdaten über die Schnittstelle erfassen. Dabei arbeitet der Sensor mit einer Nennspannung von 24 V. Er ist einfach montierbar außerhalb der Spannmodul-Auflage.

02.09.2022 | Der IMI plc Bereich Norgren präsentiert die hochflexible Spannbacke Adaptix. Die neue Spanntechnik ist einfach und schnell an jede Teilegeometrie anpassbar und überträgt dabei die notwendigen Spannkräfte. Dadurch und durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten mittels verschiedenster Fingeraufsätze und Spannstifte reduzieren sich die Rüstzeiten erheblich.

Die Spannbacke ist frei konfigurierbar und bietet je nach Einsatz und Material viele Spannmöglichkeiten für fast jede Fertigung. Alexander Mokry, Solution Engineer bei Adaptix meint: "Gerade im Prototypenbereich und in der Einzelfertigung ist oft ein hoher Aufwand zum prozesssicheren Spannen eines Werkstücks nötig. Bei entsprechendem Teilespektrum lassen sich mit der Adaptix Spannbacke enorme Rüstzeiten einsparen."

Das Spannsystem sei die erste universelle Lösung, welche sich an jede Teileform anpassen lässt und dabei dieselben Spannkräfte und Wiederholgenauigkeit wie ein herkömmliches Spannsystem bietet. Der Bedarf an einem umfangreichen Backenbestand wird eliminiert. Alle Fingeraufsätze und Spannmaterialien sind vollständig austauschbar.

06.07.2022 | Andreas Maier (AMF) präsentiert eine neue Spannzange für das Innenspannen. Diese besteht aus einem Basiselement und einem Aufsatz für die Innenspannung.

„Durch die seitlich angebrachte Spannschraube können Anwender auch Werkstücke, die kein Durchgangsloch haben, innenspannen. Das ist genauso überzeugend wie unsere einzigartige Spannkontrol­le“, betont Silvia Herold, Produktmanagerin der Andreas Maier GmbH & Co. KG in Fellbach.

Das Basiselement kann mit vier verschiedenen Möglichkeiten auf dem Maschinentisch auf­gespannt werden. Der Spannzangenaufsatz besteht aus Aluminium und ist harteloxiert. Zwei Größen mit Außendurchmesser 70 oder 99 Millimeterstehe zur Verfügung.

Den Spannzangenaufsatz können Anwender zerspanend bearbeiten und so an die Innenkontur ihres zu spannendem Werkstück anpassen. Dadurch können Freiform Konturen sicher und schonend gespannt werden. Das Werkstück benötigt zudem kein Durchgangsloch mehr, um eine Innenspannung sicherzustellen. Über eine mechanische seitliche Betätigung lässt sich auch ein Werkstück mit einem Sackloch spannen. Mittels der Spannkontrolle aus rostfreiem Stahl erkennen Anwender, ob dieses auch wirklich gespannt ist.

Das Basiselement verfügt zur Befestigung auf dem Maschinentisch über einen umlaufenden Spannrand. Seitliche plane Flächen gestatten die Aufnahme im Maschinenschraubstock. Alternativ kann in T-Nuten auf dem Maschinentisch fixiert werden. An der Unterseite sind Aufnahmen für das AMF Zero-Point-System in den Größen K10 und K20 sowie Nuten zur Positionierung auf Nullpunktspannmodulen mit Indexierung eingearbeitet. Die Mechanik ist gegen Schmutz und Kühlwasser geschützt.

30.06.2022 | Das Mehrfach Spannsystem von Kipp dient dem zuverlässigen Spannen unterschiedlicher Werkstücke. Es gestattet sehr hohe Spannkräfte und eignet sich für alle Losgrößen. Die Präzisionsverzahnung bietet eine exakte Wiederholgenauigkeit. Ein Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen ist schnell und einfach möglich.





16.03.2022 | Das Spannsystem Kippflexx vereint zwei Funktionen. Die patentierte Niederzugfunktion eignet sich für das vorbearbeitete Werkstück. Durch den symmetrischen Aufbau der Spanntechnik zentriert sich das Werkstück mittig. Das ergibt eine hohe Wiederholgenauigkeit. Das Spannsystem lässt sich wie ein Standard Schraubstock einsetzen.





03.02.2022 | Das Heinrich Kipp Werk bietet flexible Schnellspanner zum Werkstück-Halten und -Spannen in eine Vielzahl von Ausführungen. Eigenentwicklungen darunter werden unter den Namen Kipplock und Kipplock+ angeboten. Ableitfähige ESD-Schnellspanner und smarte Zustandssensoren lassen den Betätigungszustand erkennen.

15.12.2021 | Kernstücke der neuen mikroporösen Vakuumspannplatte von Witte sind eine neue Heizstab Lösung und eine ausgefeilte programmierbare Steuerung. Innovativ ist zudem das freie und unabhängige Belegen von Plattensegmenten mit unterschiedlichen Ansaugkräften und Temperaturen. Die neuen Vakuumspannplatten eignen sich vor allem für den Einsatz in Hochtechnologie Anwendungen.

14.09.2021 | Um zwei Bauteile ohne Werkzeuge miteinander zusammenzuspannen hat Kipp neue Spanndorne im Portfolio. Mit ihnen werden das Werkstück über Bohrungen positioniert und fixiert. Bedient wird der Spanndorn über einen Exzenterhebel. Dabei kann der Anwender Spannbereich und Haltekraft stufenlos einstellen.





02.12.2020 | Witte hat eine neue Vakuumspanntechnik entwickelt, die speziell für Werkstücke mit einer aufwendigen Kontur konzipiert wurde. Solche müssen in vielen Achsen bearbeitet werden. Quadrovac heißt die Neuentwicklung, welche solche stark konturierte Teile spannen kann. Die Spanntechnik eignet sich für die Bearbeitung beim Fräsen, Bohren und Gewindeschneiden.

15.07.2020 | Das Portfolio an modularer Spanntechnik von Kipp wurde folgendermaßen erweitert: Paletten, Aufspannwinkel und Aufspannwürfel gibt es in drei Ausführungen. Die Spannsysteme verfügen über vorbearbeitete Aufspannflächen, Rasterbohrungen und sind mit T-Nuten versehen. Die Rastersysteme M12 bzw. M16 gestatten das Positionieren und Befestigen von Werkstücken mittels Passschrauben.

05.03.2020 | Die Spann- und Positioniertechnik "Ball lock" hat Zuwachs bekommen. Das Heinrich Kipp Werk hat eine Edelstahlausführung hinzugefügt. Mit dem ausgeklügelten Spannsystem lassen sich Maschinenrüstzeiten im Vergleich zu herkömmlichen Methoden um ein Vielfaches verkürzen. Der korrosionsbeständige Edelstahl 1.4542 gestattet nun Anwendungen des Systems auch in rauen oder reinigungsintensiven Umgebungen.



28.11.2019 | Witte Barskamp stellt für sein modulares Alufix Spannmittel System neue Niederhalterfedern mit manueller Entspannfunktion vor, die dem Praktiker erhebliche Handlingvorteile bieten. Die Lösung besteht aus einem rückwärtig im Federkorpus positionierten Stift bzw. Hebel, der über einfachen Fingerdruck bedient wird.

Bei gespannter Feder gegen den Korpus bewegt löst er entweder vollständig oder exakt dosierbar die Haltekraft. Die Feder lässt sich dadurch mühelos komplett entspannen und vom Werkstück abheben oder feinfühlig neu justieren, ohne dafür den Druck gänzlich aufheben zu müssen. Das Entspannsystem ist für Aluminium Niederhalterfedern aus dem modularen Alufix Spannmittel System von Witte mit variablen Spannkräften verfügbar.

19.09.2019 | Tebis stellt auf der EMO seine neue Spannsysteme Bibliothek vor und bringt damit die digitalen Zwillinge sämtlicher Fertigungsmittel in einer Umgebung zusammen. Bisher zählen dazu bereits Bibliotheken für Werkzeuge, für Maschinen und deren Aggregate.

Nur mit Kenntnis der Spannmöglichkeiten und deren Abbildung in den CAD/CAM-Daten kann der NC-Programmierer optimal arbeiten – beispielsweise, wenn es darum geht, Aufspannlagen, geeignete Werkzeuge und Werkzeug-Anstellungen zu definieren. Ebenso ist die reale Spannsituation für die Simulation und die Kollisionsprüfung unerlässlich. Unser Anspruch ist es, einen zuverlässigen und vollständigen Prozess rund um die optimale Auslastung hochwertiger Maschinen zu bieten.“

Die neue Spannsysteme-Bibliothek von Tebis bildet sämtliche gängige Mittel zur Fixierung der Werkstücke im Bearbeitungsprozess ab. Angefangen beim Niederzugschraubstock über die Zwingen bis hin zum Schraubstockfutter lassen sich alle gängigen Spannsysteme jetzt übersichtlich in einer Bibliothek verwalten und schnell und einfach zur realitätsgetreuen Simulation und zur Kollisionsprüfung heranziehen.

Im CAD/CAM-Modell lässt sich die genaue Aufspannlage exakt einrichten, Nullpunkt- und konventionelle Spannsysteme werden abgebildet und alle Zusammenbaumöglichkeiten werden überprüft.

12.08.2019 | Das Nullpunktspannsystem Zero-Point und die Mehrfachspannsysteme von AMF in Kombination bieten sekundenschnellen Vorrichtungs- und Werkstückwechsel in der Werkzeug-Maschine. So lassen sich Rüstzeiten reduzieren und die Produktivität steigern.

02.08.2019 | Als weltweit erster Anbieter bringt Witte Barskamp nicht reflektierende mikroporöse Vakuumspannplatten aus schwarzem Metapor Werkstoff auf den Markt. Die neuen Plattenvarianten wurden gezielt für den Einsatz in der Messtechnik entwickelt, in denen optische Reflexionen bislang häufig ein Problem darstellen wie beim Prüfen transparenter RFID-Folien, Wafern oder Folien.





08.07.2019 | Gressel präsentiert mit Werkstückspanner in den Versionen C2 als zentrische, feste oder schwimmende Ausführung. Das komplette Baukastensystem eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen in der zerspanenden Bearbeitung.

Den Anfang machte der kompakte zentrische Werkstückspanner C2 125 in den Längen 160, 300 und 480 Millimeter. Er folgte der superkompakte Zentrisch-Spanner C2 80 L-130 (Spannbereich bis 120 mm). Weitere Versionen mit Backenbreite 160 Millimeter und eine Kombi-Schnittstelle schlossen sich an, um alle Werkstückspanner der Baureihe C2 kostensparend mit verschiedenen am Markt etablierten Nullpunkt Spannsystemen kombinieren zu können.



Der Klassiker C2 125 L-160 unter den Werkstückspannern mit Backenbreite 125 Millimeter bietet einen Spannbereich von 0 bis 163 Millimeter (mit Wendebacke grip H = 33 mm/Stufe 3 Millimeter) und arbeitet mit fein dosierbaren Spannkräften bis max. 35 kN (bei 100 Nm). Mechanisch ausgeführt als hochstabiler Präzisionsspanner und mit einem spielfreien und vorgespannten Zentrumslager ausgestattet, stellt der Werkstückspanner das optimale Spannsysteme für die universelle Anwendung auf CNC Bearbeitungszentren dar.

In Fest-Ausführung bietet der Werkstückspanner SC2 125 L-160 einen Spannbereich von 0 bis 142 mm (mit Wendebacke grip H = 33 / Stufe 3 mm) und arbeitet ansonsten wie gehabt mit Spannkräften bis 35 kN (bei 100 Nm). Stabil und präzise ausgeführt verfügt der SC2 125 L-160 über eine Festbacke mit Quernut und eignet sich für Bearbeitungen, die werkstückseitig als Referenzfläche einer festen Backe bedürfen.

Bei den mit schwimmenden Spannelementen versehenen Werkstückspanner C2 125 L-160 beträgt der Spannbereich 0 bis 163 Millimeter (mit Wendebacke grip H = 33 / Stufe 3 mm) und bietet ebenfalls Spannkräfte bis 35 kN (bei 100 Nm). Die schwimmenden Spannelemente sind um ±5 mm beweglich aufgehängt, wodurch sich lange oder mit Konturen versehene Werkstücke anforderungsgerecht z. B. ohne Verformungen prozesssicher und zuverlässig spannen lassen.

20.07.2017 | Der neue Doppel Spanner D2 von Gressel komplettiert den modularen Baukasten von Gressel zum individuellen und prozesssicheren Werkstückspannen, die mechanisch zu bearbeiten sind.

Mit den einzelnen Baureihen C2, S2 und D2 sowie den Breiten von 80, 125, 160 Millimeter und Auswahl-Möglichkeiten an Systembacken, Wechselbacken und Zubehör ergeben sich mehr als 300 Ausrüstungs- und Ausführungs-Varianten.

Damit steht den Anwendern nun ein kompletter Spanntechnik-Baukasten zur Verfügung, aus dem er sich für die jeweilige Bearbeitungsaufgabe optimale Werkstück Spanner zusammenstellen kann.

Die einzelnen Komponenten lassen sich beliebig miteinander kombinieren, wodurch sich eine große Variabilität ergibt. Das Angebot an Systembacken erstreckt sich über alle drei Baureihen hinweg. Durch die kompatiblen Aufsatzbacken wird die Verwendungs-Flexibilität nochmals erhöht.

Der D2 bietet Vollkapselung für maximale Prozesssicherheit und minimalen Reinigungsbedarf, ein induktionsgehärteter Grundkörper und einsatzgehärtete Backen für hohe Langzeit-Genauigkeit und sehr lange Lebensdauer, höhere Präzision durch verbesserte Führungen sowie eine sehr gute Übertragung der Spannkräfte durch lange Führungslager.



05.06.2017 | Mit Piranha Clamping bietet IBT – Ingenieurbüro Thiermann ein präzises und zuverlässiges Spannsystem. Entwickelt wurde dieses speziell für automatisierte Maschinen in der 5-Achs-Bearbeitung. Anwender können damit eine Vielzahl von Materialien prozesssicher bearbeiten und profitieren von hohen Haltekräften und kurzen Nebenzeiten.

Piranha Clamping hat auch sperrige und schwere Werkstücke fest im Griff. Dafür sorgt die sehr hohe Spannkraft – die Spindel hält problemlos Drücke bis über 1300 N/m2 aus. Mit einer Einspanntiefe von nur 3 Millimeter und der niedrigen Bauhöhe eignet sich das System für den Einsatz in vielen Maschinenräumen.

Alle Elemente von Piranha Clamping sind speziell gehärtet, um die Anforderungen im Maschinenraum zu erfüllen. Zum Schutz vor Korrosion sind die meisten Teile oberflächenbehandelt. Spindel und Führungssäulen besitzen eine besondere Beschichtung. Diese widersteht hohen Drücken und verringert Reibungen auf den Führungselementen. Verschiedene Spannbacken Varianten sind vorhanden:

Die Snapper-Backe besitzt eine doppelte Zahnreihe; die untere Reihe sorgt für den Niederzug, während die obere das Bauteil sicher positioniert. Darüber hinaus sind hochgenaue Backen für die Fertigbearbeitung, weiche Ausführungen in Stahl und solche aus hochfestem Aluminium für formschlüssige Teile verfügbar. Anwender können die verschiedenen Varianten innerhalb weniger Sekunden tauschen. Piranha Clamping besitzt ein eigenes Nullspannsystem, das für jeden Zentrumspanner die optimale Schnittstelle zur Maschine ermöglicht.

Der Zentrumspanner Snapper eignet sich besonders für die Rohteilbearbeitung von Stahl, Buntmetall und Kunststoff. Er lässt sich in allen Arten von CNC-Maschinen einsetzen. Die Grundkörper sind gehärtet und allseitig geschliffen. Sie sorgen für eine Positioniergenauigkeit von ±0,02mm. Die präzisen Spindeln sind thermisch behandelt und beschichtet, die robusten Führungssäulen hartverchromt und poliert. Der Snapper nimmt Spanndrücke bis 250 N/m2 auf. In der High-End-Bearbeitung ermöglicht der Zentrumspanner Gepard mit seinen hochgenauen Grundbacken eine Wiederholgenauigkeit im Tausendstel-Bereich. Diese Variante gibt es mit verschiedenen Aufsatzbacken. Damit lassen sich Werkstücke vom Roh- bis zum Fertigteil mit nur einer Spannlösung bearbeiten.

03.09.2016 | Pneumatische Spannelemente gehören schon lange zum Portfolio von Pascal. Doch aufgrund steigender Nachfrage hat das Unternehmen im Verlauf des letzten Jahres einen Focus auf die Weiterentwicklung dieser Artikel gelegt. Erstmalig wird ein pneumatischer Hebelspanner mit spezieller Mechanik zur Erhöhung der Output-Kraft vorgestellt. Die Kraft mit 14 mm Kolbenstange beträgt 1,07 kN.



Prämiere feiern auch der pneumatische Schwenkspanner mit doppeltem Zylinder, ebenfalls um die Output-Kraft zu erhöhen sowie das pneumatische Nullpunktspannsystem, das um einiges kompakter geworden ist. Die Wiederholgenauigkeit beträgt 3 μm. Bei allen Elementen aus diesem Bereich steht nicht nur die Krafterhöhung im Mittelpunkt sondern auch die Verkleinerung der Elemente. Beispielsweise ist der Schwenkspanner um 50 % geschrumpft, während die Output-Kraft um gute 10 % gestiegen ist. Die Kraft mit 16 mm Kolbenstange beträgt 1,43 kN.

25.08.2016 | Ringspann stellt seinen patentierten mechanischen Dehnhülsen-Spanndorn HDDS vor. Mit dieser Weltneuheit erhalten vor allem Metallbearbeiter in Verzahnungstechnik und Feinzerspanung eine hochpräzise und wirtschaftlich attraktive Alternative zu hydraulischen Dehnspannzeugen. Der Spanndorn bietet eine Rundlaufgenauigkeit von ≤ 5 µm.

Zudem kann er ein Werkstück mit Bohrungen bis Toleranzklasse IT10 aufnehmen und reduziert beim vollautomatisierten Einsatz den Aufwand für die erforderliche Zuführ- und Positioniertechnik erheblich.



Die mehrteilige Schraubstock und Steckkonstruktion eignet sich für die Hand- oder Kraftspannung: Der Spanndorn besteht aus einem Zugbolzen, auf dem ein Paket von Spannscheiben sitzt; darüber befindet sich eine mittig geschlitzte Dehnhülse. Diese ist mit einem Flansch verschraubt. Bei axialer Betätigung des Zugbolzens werden die Spannscheiben am gesamten Umfang gleichmäßig expandiert – und gleichzeitig auch die geschlitzte Dehnhülse geweitet.



Verstärkt durch konisch verlaufende Verformungsstege verkürzt sich hierbei die Dehnhülse, wodurch das eingespannte Werkstück einen Plananzug zur Anlage erfährt. Durch eine zusätzliche Pinole oder Zentrierspitze erlangt der Dehnhülsen-Flanschdorn die benötigte Steifigkeit und Genauigkeit für die Bearbeitung.

21.06.2016 | Schunk erweitert den weltweit größten Baukasten für die stationäre Werkstückspannung um die kompakte, universell einsetzbare Medienübergabe Vero-S MDN. Mit ihr lassen sich pneumatisch, hydraulisch oder per Vakuum betätigte Komponenten auf Vero-S NSL plus Spannstationen sekundenschnell per plug and work in Betrieb nehmen. In der automatisierten Maschinenbeladung ermöglicht das Zusammenspiel von Nullpunktspannsystem und Medienübergabe einen schnellen und zuverlässigen Wechsel unterschiedlicher Spannmittel.

Alternativ können über das Modul Komponenten zur automatisierten Abfrage oder Reinigung versorgt werden. Die Medienübergabe lässt sich flexibel mit neuen oder bereits vorhandenen Vero-S NSL plus Spannstationen kombinieren, so dass teure und aufwändige Insel- oder Sonderlösungen entfallen. Wahlweise kann sie von oben oder von unten befestigt werden. Das Modul ist mit zwei unabhängig voneinander ansteuerbaren Fluid-Durchführungen ausgestattet und für einen Systemdruck bis 250 bar ausgelegt.

Wie alle Komponenten aus dem Modulprogramm ist auch die rostfreie Medienübergabe robust und langlebig ausgelegt. Wartungsarme, speziell abgedichtete Kupplungen gewährleisten einen prozesssicheren Wechsel und Betrieb. Die Ansteuerung erfolgt entweder bodenseitig über Kanalbohrungen in der Spannstation oder seitlich über Schlauchleitungen. Bei Bedarf lassen sich zwei Medienübergabemodule zu einer 4-fach-Medienschnittstelle kombinieren. Die Bauhöhe ist mit 39 Millimeter exakt auf die Höhe der Nullpunktspannmodule im Teileinbau abgestimmt.

21.01.2016 | Witte stellt mit der Gefrierspanntechnik eine neue Möglichkeit zur Werkstückspannung vor. Diese eignet sich zum Spannen auf einem Fräszentrum in der mechanischen Fertigung oder auf einer Koordinaten- Messmaschine. Hier werden die zu bearbeitenden Werkstücke, egal aus welchem Material mittels gefrorenem Wasser einfach auf der Spannplatte eines Ice-Vice-Spannsystems festgefroren.

Bei den unterschiedlichen Systemen dieser Spannmethode kann der Spannvorgang innerhalb von Sekunden erfolgen. Die Dauer zur Umwandlung des Aggregatszustandes vom Wasser zum Eis ist dabei abhängig von der Leistungsfähigkeit des Gerätes, der Art, dem Volumen und der Größe der Spannfläche.

Einsatzmöglichkeiten dieser Spannmethode finden sich bei der mechanischen Fertigung, beim Schleifen, Bohren und Fräsen in vielen Branchen. Speziell Werkstücke kleinerer Abmessungen und/oder druckempfindliche Materialien können elegant mit dieser Methode sicher gespannt werden.