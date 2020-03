Kompakter Positionierantrieb für die flexible Formatverstellung

Interpack Automatische Positioniersysteme sparen Zeit bei der Formatverstellung und steigern die Effizienz von Fertigungslinien. Der kompakte Positionierantrieb Segmo GEL 6129 von Lenord + Bauer reduziert den Umrüstaufwand deutlich. Dabei bietet der Stellantrieb dank verschiedener Anschlussmöglichkeiten in Form von geraden und gewinkelten Steckern sowie seiner geringen Abmessungen mehr Freiheit bei der Anlagenkonstruktion. Identische Gehäusemaße der Positionierantriebe für die Varianten 2,5 Nm und 5 Nm erleichtern die Integration in die Anlage. Die wartungsfreien Segmo Kompaktantriebe mit batterielosem Multiturn-Absolutwertgeber, Getriebe und Motor sowie integrierter Leistungs- und Steuerungselektronik sind für den Standalone-Einsatz und für den Anschluss an die zentrale Steuereinheit Segmo-Box konzipiert. Positionierantriebe im Segmo-System Das komplette Positionierantrieb System Segmo besteht aus drei Einzelkomponenten, die miteinander…