Automatica 2023 | Zukunft startet hier!

Die Automatica findet nach 2022 auch in diesem Jahr wieder in München statt, obwohl sie bisher im Zwei-Jahres-Turnus veranstaltet wurde. Hier treffen sich die Spezialisten der Antriebstechnik und Automatisierung in Montage und Handhabungstechnik, Industrierobotik mit und ohne Künstliche Intelligenz. Sie stellen ihre Komponenten, Systeme und Lösungen zur Schau. Die Leitmesse findet ab 2023 zusammen mit der Laser World of Photonics statt.

24.04.2023 | Die Ziele, welche sich die UN und viele produzierende Unternehmen in Sachen CO 2 -Reduktion gesetzt haben, sind notwendig, ambitioniert und kosten Geld. Die Umsetzung generiert aber auch neue Märkte, schafft interessante Geschäftsmodelle und bietet der Robotik und Automation als Schlüsseltechnologien große Chancen.

Intelligente Automation und Robotik sowie Möglichkeiten der nachhaltigen Produktion zeigt die Automatica 2023 von 27. bis 30. Juni in München.

Intelligente Automation kann entscheidend dazu beitragen, die angestrebten Klimaziele zu erreichen, indem sie die Energieeffizienz der Produktion verbessert oder auch durch die Reduktion von Ausschuss für ressourcenschonende Fertigungsprozesse sorgt.

Darüber hinaus liefert die Montage- und Handhabungstechnik neue Ansätze für Recycling und Kreislaufwirtschaft. Und sie hilft dabei, nachhaltige Produkte wirtschaftlicher herzustellen. Kurz: Sie optimiert auf Produktions- als und auf Produktebene.

Lösungen der Aussteller finden Besucher auf der Weltleitmesse für intelligente Automation und Robotik für die unterschiedlichsten Applikationen. Wie diese in den verschiedensten Branchen favorisiert werden, wird sich auf der Automatica 2023 zeigen. Insbesondere der Blick auf grüne Technologien in den Bereichen Energieerzeugung und Mobilität verspricht spannend zu werden.

22.06.2022 | Die Messe München wird ab 2023 zwei ihrer Leitmessen gemeinsam veranstalten. Die Automatica wechselt in die ungeraden Jahre und wird parallel mit der Laser World of Photonics stattfinden. Damit öffnet die Fachmesse für Automatisierung, die derzeit stattfindet, im nächsten Jahr wieder ihre Tore. Beide Weltleitmessen finden erstmals vom 27. bis 30. Juni 2023 und danach im Zwei-Jahresturnus in München statt.

Damit erhöht die Messe München weiter Attraktivität und Kundennutzen für Aussteller und Besucher. Die Kombination der auf Trendtechnologien ausgerichteten Messen wird auch für zusätzliche Aufmerksamkeit für deren Kernthemen sorgen. „Sowohl Laser wie Automatica bieten als Fertigungsgeneralisten Lösungen für alle Branchen und es gibt Schnittmengen, die ausbaufähig sind", kommentiert Dr. Reinhard Pfeiffer, Geschäftsführer der Messe München.

Die Entscheidung ist umso logischer, da die Ausstellungsspektren beider Messen perfekt zueinander passen: Laser sind beim Schneiden, Schweißen, Kennzeichnen und Erfassen aus hochautomatisierten Produktionslinien nicht mehr wegzudenken. Und die Robotik setzt auf laserbasierte und optische Bildverarbeitung. Gleichzeitig sind viele Laseranwendungen erst durch die Kombination mit der Robotik wirtschaftlich stark – eine Win-win-Situation also.



27.03.2020 | Aufgrund der ich verschärfenden Reisbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie hat die Messe München entschieden, die bereits vom Juni auf Dezember 2020 verschobene Automatica abzusagen. Dieser Schritt erfolgte in Abstimmung mit dem VDMA Fachverband Robotik + Automation als ideellem Träger und dem Fachbeirat der Automatica. Neuer Termin ist der 21. bis 24. Juni 2022. Ein neues Format für 2021 wird entwickelt.

Keine maßgebliche Veränderung seit März in den Auswirkungen der Corona Pandemie auf die Messelandschaft: Nachdem die Messe München in Abstimmung mit dem VDMA-Fachverband Robotik + Automation im März entschieden hatte, die Automatica vom Juni in den Dezember zu verlegen, wurde sie heute nun doch abgesagt.

Mit der Verschiebung auf den spätmöglichsten Jahrestermin und der Ausarbeitung eines umfassenden Schutz- und Hygienekonzepts hatte die Messe München alles dafür getan, dass eine sichere Fachmesse stattfinden könne. Die aktuelle Entwicklung macht jetzt ein Umdenken zwingend erforderlich.

Falk Senger, Geschäftsführer Messe München, kommentiert die Entscheidung: „Eine Messe lebt von ihren Teilnehmern. Doch zu viele unserer Aussteller und Besucher hätten wegen der Reisebeschränkungen nicht nach München kommen können. Deshalb mussten wir uns letztendlich für eine Absage der Automatica 2020 entscheiden. Umso wichtiger ist jetzt der Blick nach vorn. Mit Nachdruck arbeiten wir an neuen Angeboten, um die Branche zusammen- und voranzubringen.“

Aufgrund der steigenden Infektionszahlen wurden in den letzten Wochen für immer mehr europäische Regionen und Länder Reisebeschränkungen ausgesprochen. Die Reisesituation außerhalb Europas hat sich ebenfalls nicht verbessert. Nationale und internationale Konzerne haben zudem interne Reiseverbote ausgesprochen.

So befürchten die meisten Aussteller, dass nur wenige der ursprünglich erwarteten Besucher vor Ort sein werden. Aus diesem Grund kommt für sie die Teilnahme an der Automatica -2020 nicht mehr in Betracht. Unter diesen Vorzeichen, die sich voraussichtlich auch nicht bessern werden, kann die Automatica ihren Zweck nicht erfüllen, Angebot und Nachfrage zusammen zu bringen. Eine Durchführung der Fachmesse im Dezember würde die Messe nachhaltig und dauerhaft beschädigen.

Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer des VDMA Robotik + Automation, bestätigt: „Weil sich die äußeren Bedingungen zuletzt stark verschlechtert haben, ist eine Neubewertung der Lage jetzt unumgänglich. Wir sind froh, dass die Messe München flexibel reagiert hat und jetzt gemeinsam mit der Branche neue Wege geht.“

Das Bedürfnis der Branche nach persönlichem Kontakt, Austausch und Präsentation ist ungebrochen. Daher entwickelt die Messe München zusammen mit den Ausstellern ein an die Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie angepasstes Präsenzformat mit digitalen Bausteinen. Das neue Event ist als kompakte ‚Messe vor der Messe‘ für den Frühsommer 2021 angedacht und soll ein Add-on zur Fachmesse werden.

Die Automatica erweitert künftig ihr digitales Angebot und bietet zusätzliche Möglichkeiten für eine Vernetzung der Aussteller und Besucher. Die Online-Event-Reihe Let’s talk by automatica soll regelmäßig hochkarätige Experten, Anbieter und Anwender zu aktuellen Fragen Stellung nehmen und Trends rund um Robotik und Automation beleuchten. Wesentliche Bausteine des für die Messe im Dezember geplanten Rahmenprogramms sollen virtuell angeboten werden. Ein Beispiel ist das International Symposium on Robotics ISR.

Wilfried Eberhardt, Vorsitzender des Automatica-Fachbeirats sowie Chief Marketing Officer der Kuka AG bedauert: „Bis zum Schluss haben wir die Automatica hochgehalten. Doch das aktuelle Infektionsgeschehen macht eine erfolgreiche Weltleitmesse unmöglich und hätte ihrem Anspruch und Image geschadet.

Deshalb gehen unsere Pläne jetzt in Richtung eines neuen Events im nächsten Sommer, um die Zeit bis zur Automatica-2022 zu überbrücken und einen notwendigen, positiven Impuls für die Branche zu geben.“

„Unter den gegebenen Umständen ist es für unsere Aussteller nicht vertretbar, die Messe Mitte Juni stattfinden zu lassen, aus gesundheitlichen sowie wirtschaftlichen Aspekten“, sagte Falk Senger, als die Veranstaltung im Juni auf Dezember verschoben wurde. Man blickte zuversichtlich nach vorne, um zusammen mit der Branche eine erfolgreiche Automatica 2020 im Dezember zu veranstalten.

Die Entscheidung für die Verschiebung haben die Messe München und der VDMA Fachverband Robotik + Automation unter Berücksichtigung zahlreicher Rückmeldungen von Ausstellern getroffen. „Als ideeller Träger unterstützen wir vom VDMA Robotik + Automation die Verschiebung der Automatica 2020“, sagt Patrick Schwarzkopf.

Automatica 2023 Messespecial | Trends & Innovationen

Aufgrund der aktuellen Lage schätzten die Verantwortlichen im März 2020 die Teilnahmemöglichkeit von Ausstellern und Besuchern als zunehmend gering ein. Die Reisemöglichkeiten waren stark eingeschränkt, dazu kam die Unwägbarkeit der weiteren Entwicklung. Dadurch war die Durchführbarkeit der Messe im Juni grundlegend gefährdet.

Auch Wilfried Eberhardt hielt im Frühjahr die Verschiebung der Leitmesse zum Jahresende in Anbetracht der aktuellen Lage für die richtige Entscheidung. Im Dezember sollte die Messe als wichtiger Impulsgeber für eine erfolgreiche Zeit nach der Krise fungieren und der Branche dabei helfen, gestärkt aus der aktuellen Ausnahmesituation hervorzugehen.

Nun kam doch alles anders und die Automatica wurde als letzte große Fachmesse für die Automation in 2020 ebenfalls abgesagt. Neuer Messetermin ist der 21. bis 24. Juni 2022 auf dem Messegelände München.

Die Automatica ist ein Marktplatz für die automatisierte, intelligente Produktion aus allen Industrie Branchen. Die alle zwei Jahre stattfindende Leitmesse für intelligente Automation begleitet und gestaltet die Transformation der industriellen Fertigung von der automatisierten zur autonomen Produktion. Themen sind u. a. Antriebstechnik, Steuerungstechnik, Servicerobotik, Handhabungstechnik, industrielle Roboter, Industrielle Bildverarbeitung, Cloud Computing, Automatisierungstechnik uvm.