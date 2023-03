Hannover Messe | Industrial Transformation und Robert Habeck

Die Industrielle Transformation startet hier, so steht es auf der Homepage der Hannover Messe, ihres Zeichen Weltleitmesse der Industrie. Nachdem sie im Jahr 2022 in einer recht kleinen Ausführung nach der Corona Pandemie wieder an den Start gegangen war, werden in diesem Jahr vom 17. bis 21. April wieder mehr Hallen ihre Pforten öffnen. Die Deutsche Messe AG freut sich als Veranstalter u. a. auf den Bundeswirtschaftsminister und das Partnerland Indonesien.

01.03.2023 | Rund 4000 ausstellende Unternehmen aus Maschinenbau, Elektroindustrie, Digitaltechnik und Energiewirtschaft präsentieren auf der Hannover Messe 2023 Innovationen und Lösungen für die Energieversorgung und Produktion der Zukunft. Der Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck wird am zweiten Messetag am 18. April 2023 die Messe besuchen, um mit der Industrie den Weg zur klimafreundlichen Produktion zu diskutieren.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) will Großbetriebe mit Milliarden schweren Klimaschutzverträgen bei der Umstellung auf eine klimafreundliche Produktion unterstützen. Darüber hinaus wird das Energiesystem umgebaut, indem Erneuerbare Energien ausgebaut und Kraftwerksparks modernisiert werden. Dazu müssen neue Kraftwerke bereit für die Wasserstoff Technologie sein und von Beginn an so geplant werden.

Zum Trendthema Wasserstoff präsentieren mehr als 500 Unternehmen auf dem Hannover Messegelände ihre Wasserstoff- und Brennstofftechnologien. Weitere übergreifende Trendthemen sind CO2 neutrale Produktion, Künstliche Intelligenz (KI), Energiemanagement und Industrie 4.0.

Das Leitthema in diesem Jahr lautet: Industrial Transformation – Making the Difference.

19.01.2022 | Die Hannover Messe wird 2022 vom April auf den 30. Mai bis zum 2. Juni verschoben. Damit reagiert die Deutsche Messe AG auf das aktuelle Pandemie Geschehen und schafft so Planungssicherheit für alle Beteiligten. Die Terminverschiebung erfolgte in enger Abstimmung mit dem Ausstellerbeirat der Hannover-Messe sowie mit den Partnerverbänden VDMA und ZVEI.

„Aufgrund der anhaltend hohen Inzidenzen in Deutschland und vielen angrenzenden Nachbarstaaten haben wir gemeinsam mit unseren Ausstellern entschieden, die Hannover Messe in diesem Jahr in den Frühsommer zu verschieben", kommentiert Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG.

"Wir haben im vergangenen Jahr feststellen können, dass sich während der Pandemie die Sommermonate am besten für Großveranstaltungen eignen. Da wir zum heutigen Zeitpunkt nicht davon ausgehen können, dass sich die Coronalage bis April ausreichend entspannt hat, bieten wir unseren Kunden mit der frühzeitigen Terminverschiebung die größtmögliche Planungssicherheit, um ihre Innovationen auf der weltweit wichtigsten Industriemesse zu präsentieren“.

Die Hannover Messe wird im Juni die weltweit erste große Industriemesse sein. Mit den Schwerpunkthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung wird sie klare Impulse für eine innovative, effiziente Produktion und Klimaschutz setzen. Aufgrund der hohen Auslastung vom Messegelände in Hannover mit vielen Veranstaltungen im Frühsommer muss die Ausstellung in diesem Jahr auf vier Tage verkürzt werden. Im nächsten Jahr 2023 ist die Hannover Messe dann wieder wie gewohnt an fünf Tagen im April geplant.

„Es ist richtig, die Hannover Messe auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. Damit kann die Impfquote weiter erhöht werden, was im Sinne von Ausstellern und Besuchern der Messe ist", sagt VDMA Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann. Zudem bedeutet ein späteres Veranstaltungsdatum eine höhere Wahrscheinlichkeit für mehr nationales und internationales Publikum - davon profitieren alle Beteiligten.

Der Maschinen- und Anlagenbau wird sich in Hannover als technologischer Enabler von Klimaschutz und Digitalisierung präsentieren sowie seine Rolle als Anbieter und Anwender von Spitzentechnologie einer vernetzten und intelligenten Produktion deutlich machen“.

„Die Hannover Messe ist als weltweit wichtigste Industriemesse für unsere Unternehmen das Schaufenster zur Welt. Die Verschiebung ist daher unter den gegebenen Umständen richtig", meint Wolfgang Weber, Vorsitzender der Geschäftsführung ZVEI. Wir sind davon überzeugt, dass wir im Sommer ein größeres Publikum für die Themen rund um Industrie 4.0 und ihre Beiträge zu Nachhaltigkeit erreichen können.

Mit unseren Innovationen rund um Digitalisierung, Elektrifizierung beziehungsweise Energieeffizienz und Automatisierung gestaltet die Elektro- und Digitalindustrie den industriellen Wandel zu einer klimaneutralen Kreislaufwirtschaft. Wie dieser Weg aussehen kann, wollen wir einem möglichst breiten Publikum vorführen. Denn nur gemeinsam und an einem Strang können wir diese Herausforderung meistern."

Partnerland der Hannover Messe 2022 ist Portugal.



26.03.2021 | Auch das war zu erwarten. Die Deutsche Messe kündigt an, dass auch die Hannover Messe 2021 nicht wie gewohnt stattfinden wird. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Corona | Covid-19 Pandemie hat der Veranstalter zusammen mit den Ausstellern beschlossen, die Weltleitmesse im kommenden Jahr rein digital auszurichten.

„In enger Abstimmung mit unserem wichtigsten Ausstellergremium haben wir entschieden, dass die Ausrichtung einer Präsenz-Messe unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht zu realisieren und auch nicht zu verantworten ist“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG „Daher werden wir den Schieberegler für die Hannover Messe 2021 von hybrid auf rein digital stellen. Um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben und uns voll auf die digitalen Features konzentrieren zu können, haben wir bereits heute diese Entscheidung getroffen.“

Die virtuellen Besucher erwarten ein umfassendes Konferenzprogram, digitalisierte Produktpräsentationen und ein Software basierte Business Dating. „Der virtuelle Besucher wird sich schnell einen Überblick über Produktinnovationen verschaffen und über neue Tools direkten Kontakt zu den für ihn relevanten Unternehmen aufnehmen können“, ergänzt Dr. Köckler.

Damit möchte die Hannover Messe ihren Ausstellern eine maximale digitale Reichweite bieten und den engen Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik möglich machen.

26.03.2020 | „Unsere Aussteller und Partner sowie das gesamte Team haben mit allen Kräften für die Durchführung der Hannover Messe gekämpft. Heute müssen wir aber einsehen, dass die Ausrichtung der weltweit wichtigsten Industriemesse in diesem Jahr nicht möglich sein wird,“ sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG

Es ist das erste Mal in der 73-jährigen Geschichte der Hannover Messe, dass die Veranstaltung nicht ausgerichtet wird. Die Veranstalter lassen die Messe jedoch nicht gänzlich ausfallen. „Der Bedarf an Orientierung und Austausch ist besonders in Krisenzeiten wichtig“, so Köckler. „Deshalb arbeiten wir gerade mit Hochdruck an einer digitalen Informations- und Netzwerkplattform der Hannover Messe, die wir schon in Kürze für unsere Kunden öffnen werden.“

Webbasiert wird es verschiedene Formate geben, mit denen sich Ausstellende und Besucher der internationalen Messeschau über die jetzt anstehenden wirtschaftspolitischen Herausforderungen und technologische Lösungen austauschen können. Live-Streams transportieren interaktive Experten-Interviews, Podiumsdiskussionen und Best-Case-Präsentationen in alle Welt. Außerdem bekommt die digitale Aussteller- und Produktsuche neue Funktionen hinzu. Unter anderem können Besucher und Aussteller direkt in Kontakt treten.

„Wir sind fest überzeugt, dass den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch nichts ersetzen kann, und freuen uns schon jetzt auf die Zeit nach Corona“, sagt Köckler. Die Hannover Messe 2021 wird vom 12. bis 16. April 2021 ausgerichtet.

Das hat die Welt noch nicht gesehen: Befürchtet und es sich doch nicht vorstellen können, jetzt die Maßnahme ist amtlich. Die größte Industriemesse der Welt macht den Weg frei oder sollte man besser sagen, macht die Grenzen dicht und überlässt dem Coronavirus bzw. Covid-19 nicht das Feld der Hannover Messe im April.

In enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover, dem Ausstellerbeitrat der Hannover Messe sowie den Partnerverbänden VDMA und ZVEI erfolgte heute die Entscheidung für die Terminverschiebung auf Juli 2020.

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hatte der Deutschen Messe AG dringend empfohlen, die Hinweise des Robert-Koch-Instituts zu beachten. Diese empfehlen umfassende Maßnahmen zur Sicherheung der Gesundheit bei der Ausrichtung von Großveranstaltungen. Es müssen Fiebermessstationen an allen Eingängen eingerichtet werden. Es dürfen keine Teilnehmer aus Risikogebieten zugelassen werden sowie keine Teilnehmer, die Kontakt zu Personen aus Risikogebieten hatten. Ihnen ist der Zutritt zu den Veranstaltungen zu verweigern. Diese Maßnahmen hätten eine umfangreiche Überprüfung aller Messeteilnehmer zur Folge – von Ausstellern über Besucher bis hin zu Standbauern, Dienstleistern und Catering-Anbietern.

Die Deutsche Messe kann die genannten Maßnahmen realisieren. Zudem würde mit die Umsetzung der Maßnahmen die Industrieschau derart stören, dass der mit der geplanten Ausrichtung angestrebte Veranstaltungszweck weder für Aussteller, noch für Besucher und wenn, dann nur mit erheblichen Einschränkungen zu erreichen wäre. Weil die Gesundheit aller für die Deutsche Messe AG höchste Priorität hat, haben sich die Verantwortlich entschieden, auf den Juli-Termin auszuweichen.

„Mit dem Termin im Juli bieten wir unseren Ausstellern den frühestmöglichen Zeitpunkt, um ihre Innovationen einem Weltpublikum zu präsentieren und Geschäfte anzubahnen“, sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe AG. „Angesichts der weltwirtschaftlichen Herausforderungen, die durch das Coronavirus im ersten Halbjahr ausgelöst wurden, biete der neue Termin auch erhebliche Chancen. Denn so könne die weltweit wichtigste Industriemesse bereits im Juli frühzeitig wichtige Impulse für die globale Konjunktur setzen.

„Der VDMA unterstützt die Entscheidung der Deutschen Messe AG. Angesichts der aktuellen Schwierigkeiten, die durch das Coronavirus verursacht werden, halten wir eine Verschiebung der Hannover Messe für richtig“, sagt Hauptgeschäftsführer des VDMA Thilo Brodtmann. „Wir gehen davon aus, dass sich die Lage in den kommenden Monaten beruhigen wird und der Maschinenbau dann von einer sich belebenden Konjunktur profitieren wird.“

Auch Wolfgang Weber, Vorsitzender der ZVEI Geschäftsführung „Die heutige Entscheidung der Deutschen Messe AG, die Hannover Messe zu verschieben, ist inhaltlich richtig und kommt zur rechten Zeit. „Als international bedeutende Industriemesse lebt sie in besonderer Weise von der Begegnung von Menschen aus aller Welt. Diese kann nur erfolgen, wenn keine Gesundheitsgefahren bestehen.“ Für die Elektroindustrie sei es zudem wichtig, dem Publikum ihre Neuheiten für Industrie 4.0, Elektrifizierung und mehr Energieeffizienz nunmehr im Sommer zu präsentieren.“

26.02.2020 | Nachdem schon erste Messen wie der Mobile World Congress in Barcelona aufgrund des Coronvirus abgesagt wurden, herrscht Unsicherheit in der Branche. Die Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch Deutschland erreicht. Auch die Deutsche Messe AG stellt das Stattfinden der Hannover Messe 2020 im April nicht mehr gänzlich nicht in Frage. Dr. Jochen Köckler (Bild), Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe AG, hat heute ein Statement zur aktuellen Situation rund um das Coronavirus gegeben.

Darin hieß es, dass die Organisatoren die Entwicklungen zum neuartigen Virus (Covid-19) sehr ernst nehmen. Man sei im engen Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden, dem Aussteller Beirat der Hannover Messe und den Partnerverbänden VDMA und ZVEI.

Am 25. Februar gab es zur aktuellen Lage ein Abstimmungsgespräch mit dem Veranstalter, dem Vorstand des Aussteller Beirats und den Verbänden. Die Teilnehmer waren sich alle darüber einig, dass es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh sei, um über eine Verschiebung der Hannover Messe zu entscheiden. Stand heute gebe es auch noch keine nennenswerten Absagen von Ausstellern zur Hannover Messe.

Über eine Verschiebung zu entscheiden, sei es nach Aussagen der Teilnehmer noch zu früh. In dieser Woche sollen noch weitere Gespräche mit den Gesundheitsbehörden stattfinden. Dabei sollen konkreten Maßnahmen zur Hannover Messe besprochen werden.

Die Entwicklungen in Europa und die Verschiebung einzelner Messen in Deutschland würden zeigen, dass sich die Situation tagtäglich ändern kann. Insofern werde die Sachlage weiterhin intensiv beobachtet und diskutiert werden. In der 12. Kalenderwoche Mitte März wird die Deutsche Messe AG dann gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden und dem Ausstellerbeirat die Sachlage erneut bewerten.

Auf der Industrieschau werde unabhängig davon ein höchstmöglicher Standard an Hygiene, Sicherheit und medizinischer Versorgung sichergestellt werden. Für den Veranstalter habe die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter, Kunden, Partner und Gäste oberste Priorität. Die Hannover Messe findet nach heutigen Gesichtspunkten vom 20. bis 24. April 2020 in Hannover statt.

04.04.2019 | Mit jährlich rund 6000 Ausstellern und mehr als 200.000 Besuchern ist die Hannover Messe die weltweit wichtigste Industriemesse. Um die eigene Spitzenposition im Zeitalter der Digitalisierung weiter auszubauen, fokussieren die Veranstalter von 2020 an noch stärker auf die Transformation der Industrie. Es wird künftig sieben Ausstellungsbereiche geben.

Im Zuge von Industrie 4.0 rücken auch die Bereiche Produktion und Logistik noch enger zusammen, daher werden die Themen der Intralogistik-Messe Cemat als Säule und Ausstellungsbereich unter der Dachmarke integriert. Inhaltlich gliedert sich die Messe künftig in sieben Ausstellungsbereiche, die alle Kernsegmente der Weltleitmesse der Industrie widerspiegeln:

Im Bereich Future Lab (ab 2020 in den Hallen 21 und 24) stehen Forschung und Entwicklung, Startups, Emerging Technologies, Innovationskultur und die Zukunft der Arbeit auf der Agenda.

(ab 2020 in den Hallen 21 und 24) stehen Forschung und Entwicklung, Startups, Emerging Technologies, Innovationskultur und die Zukunft der Arbeit auf der Agenda. Der Ausstellungsbereich Automation, Motion & Drives (ab 2020 in den Hallen 2 bis 13) umfasst unter anderem die Themen Fabrik-, Prozess- und Energie Automation sowie die mechanische und elektrische Antriebstechnik und Fluidtechnik, Robotik, industrielle Sensorik und Bildverarbeitung, Stromübertragung, Transformatoren, Energieführung sowie Logistikautomation und Lagertechnik.

(ab 2020 in den Hallen 2 bis 13) umfasst unter anderem die Themen Fabrik-, Prozess- und Energie Automation sowie die mechanische und elektrische Antriebstechnik und Fluidtechnik, Robotik, industrielle Sensorik und Bildverarbeitung, Stromübertragung, Transformatoren, Energieführung sowie Logistikautomation und Lagertechnik. Die Digital Ecosystems rücken in das Zentrum des Messegeländes (ab 2020 in den Hallen 14 bis 17). Dort dreht sich alles um die digitale Vernetzung und Anwendungen für Industrie mit den Themen Unternehmenssoftware, PLM, MES, Logistics-IT, Digitale Plattformen und Cloud-Lösungen, IT-Security, Augmented & Virtual Reality, Energiemanagement-Lösungen, Künstliche Intelligenz oder 5G-Infrastruktur.

rücken in das Zentrum des Messegeländes (ab 2020 in den Hallen 14 bis 17). Dort dreht sich alles um die digitale Vernetzung und Anwendungen für Industrie mit den Themen Unternehmenssoftware, PLM, MES, Logistics-IT, Digitale Plattformen und Cloud-Lösungen, IT-Security, Augmented & Virtual Reality, Energiemanagement-Lösungen, Künstliche Intelligenz oder 5G-Infrastruktur. Auf die Versorgung von Industrieanlagen und angeschlossener Mobilitätsinfrastruktur, insbesondere mit elektrischer Energie, konzentriert sich der Bereich Energy Solutions . Im Einzelnen geht es um Stromerzeugung, Stromübertragung, Strom-, Wärme- und Kälteversorgung sowie um die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge (ab 2020 in den Hallen 11, 12, 13, 27).

. Im Einzelnen geht es um Stromerzeugung, Stromübertragung, Strom-, Wärme- und Kälteversorgung sowie um die Infrastruktur für Elektrofahrzeuge (ab 2020 in den Hallen 11, 12, 13, 27). Der Ausstellungsbereich Logistics wird zweijährlich ausgerichtet und umfasst Förder- und Lagertechnik, Lager- und Betriebseinrichtungen, Flurförderzeuge und Zubehör, fahrerlose Transportsysteme, Verpackung und Logistikdienstleistungen (ab 2020 in den Hallen 2, 3 und 4).

wird zweijährlich ausgerichtet und umfasst Förder- und Lagertechnik, Lager- und Betriebseinrichtungen, Flurförderzeuge und Zubehör, fahrerlose Transportsysteme, Verpackung und Logistikdienstleistungen (ab 2020 in den Hallen 2, 3 und 4). Dienstleistungen wird im Ausstellungsbereich Engineered Parts & Solutions abgebildet (ab 2020 in den Hallen 19, 20, 22, 23).

abgebildet (ab 2020 in den Hallen 19, 20, 22, 23). Der zweijährlich stattfindende Ausstellungsbereich Compressed Air & Vacuum bietet Druckluft- und Vakuumtechnik für sämtliche industriellen Prozesse (ab 2020 in der Halle 26).

Partnerland der vom 20. bis 24. April stattfindenden Hannover Messe 2020 ist Indonesien.