Gasdruckfeder berechnen | Tipps & Tools

Gasfedern sind wichtige Bauteile z.B. in der Automobil- oder Möbelindustrie, in denen kontrollierte Bewegungen von Lasten erforderlich sind. Sie werden auch in der Medizintechnik und in der Luftfahrt eingesetzt. Wird eine Gasdruckfeder falsch berechnet, kann dies zu gefährlichen und teuren Schäden an einer Maschine oder Anlage führen. Nachfolgend finden Sie Informationen, wie Sei Gasdruckfedern berechnen, auslegen und online bestellen können.

Die Gasdruckfeder hat unzählige Einsatzmöglichkeiten. So hilft sie beispielsweise beim Schließen von Heckklappen im Auto oder beim dezenten Schließen von Schubladen in der Möbelindustrie.

Wenn eine Gasdruckfeder falsch berechnet wird, kann das zu ernsthaften Problemen für das Design, die Funktionalität oder die Sicherheit des Systems führen. Ein falsch berechneter Druck verschlechtert Bewegungsabläufe durch unzureichende Kraft oder übermäßige Last auf den beweglichen Bauteilen. Zu den möglichen Folgen gehören beschädigte Komponenten oder schlimmstenfalls verletzte Menschen.

Es ist daher wichtig, dass der Druck von Gasfedern richtig berechnet wird, da der Druck in Verbindung mit Bauraum und Federlänge steht. Richtige Berechnungen sorgen für eine verbesserte Lebensdauer und zuverlässige Funktion. Konfiguratoren helfen dabei. Diese gibt es oft online und kostenlos.

24.04.2023 | Unter den deutschen Herstellern von Gasdruckfedern bieten mehrere Unternehmen Online-Konfiguratoren zur Kalkulation an.

Ein Beispiel ist Suspa, der Hersteller von Gasdruckfedern, Dämpfern, Hubsäulen, Verstellsystemen, Kolbenstangen und komplexen Antrieben und Aktuatoren. Auch Stobo GmbH ist ein Hersteller von Gasdruckfedern und bietet online Konfiguratoren an.

Ebenso ist bei TSC Gasfedern eine online Konfiguration von Gasfedern, Gaszugfedern und Gasdruckfedern möglich. Mit Hilfe der Konfiguratoren können individuelle Anforderungen und Vorstellungen berücksichtigt werden, um die passenden Produkte für die jeweilige Anwendung zu finden.

Eine weitere Möglichkeit der Berechnung einer Gasdruckfeder für Anwendungen von Klappen, Luken oder Klappbetten bietet der Gasfedershop. Auf der Webseite kann man berechnen und auslegen in vier Schritten selbst durchführen und anschließend bestellen.

Das Berechnungstool wurde so benutzerfreundlich wie möglich gestaltet und ist für normale Klappen oder Luken sehr gut geeignet, aber auch für weniger standardmäßige Klappen eignet sich die Berechnung. Die Informationen müssen dennoch akkurat eingegeben werden, damit das Berechnungstool möglichst exakt eine Gasdruckfeder berechnen und die Montagepunkte bestimmen kann.

Nachdem durch einen Klick auf ein Bild die Auswahl der Anwendungssitiation festgelegt wurde, müssen folgende Angaben zur Berechnung gemacht werden:

Länge [mm]

Winkel zu [Grad]

Gesamtgewicht [kg]

die Anzahl Gasfedern

Breite [mm]

Temperatur [°C]

Dicke / Höhe [mm]

Winkel auf [Grad]

Position Scharnier

Material Klappe

Der Shop bietet detaillierte Anleitungen, Tipps und Hinweise für die richtige Gasdruckfederberechnung, um sicherzustellen, dass die Komponenten optimal funktionieren.

Nach Eingabe der Daten erhält man eine vollständige Liste mit den empfohlenen Gasdruckfedern für die jeweilige Anwendung. Zusätzlich kann optional ein Experte beauftragt werden, der die Berechnung überprüft und Änderungsvorschläge machen kann. Ein Download eines Winkelmessers aus Papier wird ebenfalls angeboten.

Der Konfigurator der Webseite vom Gasdruckfeder-Grosshandel vereinfacht die Auswahl und Konfiguration der Gasdruckfeder.

Mit Hilfe des nützlichen Tools kann man schnell und einfach die Grunddaten der gewünschten Feder angeben, wie z.B. Länge, Druck, Kraft usw., um ein personalisiertes Angebot zu erstellen. Darüber hinaus generiert der Konfigurator ein benutzerdefiniertes Angebot entsprechend der Angaben. Es enthält detaillierte technische Informationen zu den jeweiligen Federarten sowie empfohlene Verbindungsteile für spezifische Anwendungsfälle.

Zusätzlich bietet der Konfigurator auch Unterstützung bei der Montage und Wartung des Systems. Man kann somit sicher sein, dass alle Komponenten optimal miteinander funktionieren und die Gasdruckfeder perfekt auf den Anwendungsfall abgestimmt ist.

Auch mit dem einfach gehaltenen Online-Berechnungstool der Firma Krausse kann man den Einbau einer Gasdruckfeder selbst berechnen und auch gleich bestellen.

Der Konfigurator der Webseite ist ein wertvolles Werkzeug, das es ermöglicht, eine Gasdruckfeder schnell anzupassen. Mit Hilfe dieses Tools gibt es die Möglichkeit Basisdaten wie Länge, Druckstufe, Kraft etc. anzugeben und darüber hinaus auch Details zu den jeweiligen Federarten sowie empfohlene Verbindungsteile für spezifische Anwendungsbereiche abrufen zu können.

Es ist daher möglich einen individuellen Einbauvorschlag zu erstellen, der den Anforderungen entsprechend optimal auf die jeweilige Problemstellung abgestimmt ist. Zudem erhält man wertvolle Unterstützung bei der Montage und Wartung des Systems und somit eine optimale Funktion der Gasdruckfeder.

Mit dem Kraftrechner der Webseite Gasdruckfedern kann man ganz einfach den Newton-Druck der Gasfeder berechnen.

Die Informationen müssen akkurat eingegeben werden, damit das Berechnungstool möglichst exakt eine Gasdruckfeder berechnen und die Montagepunkte bestimmen kann.

Zunächst müssen spezifische Anforderungswerte eingegeben werden, um den erforderlichen Newton Druck zu berechnen:

den Winkel zu (Grad°)

den Kraftarm

den Abstand zwischen Scharnierpunkt und Schwerpunkt

den Winkel auf ( Grad°)

dicke/höhe (mm) der Klappe oder Luke

das Gewicht der Klappe oder Luke in kg

die Anzahl Gasfedern

Dann erhält man mit nur wenigen einfachen Schritten nützliche Erkenntnisse über die optimale Auswahl der Federn für den individuellen Einsatzzweck wie Luken, Klappen oder eine horizontale Anwendung. Der Kraftrechner berechnet automatisch die benötigte Federkraft, um sicherzustellen, dass das System stets sicher, stabil und effizient funktioniert.

Was auf den ersten Blick so einfach aussieht, kann in der Praxis verschiedene Probleme verursachen.

Denn bei einer Gasfeder-Anwendung müssen viele Parameter berücksichtigt werden und schon geringe Abweichungen können dazu führen, dass die Gasfeder nicht richtig funktioniert oder sogar ein Sicherheitsrisiko darstellt.

Die Firma Dictator bietet deshalb zur Berechnung und Auswahl einer Gasfeder eine Broschüre an, die wertvolle Hinweise zur Berechnung und Auswahl der richtigen Gasfeder bietet. Hiermit können nahezu enendlich viele Variationsmöglichkeiten gefunden werden.

23.01.2018 | Konstrukteure können ab sofort auf der Homepage von ACE Stoßdämpfer die für Ihre Anwendung maßgeschneiderte Gaszugfeder und Gasdruckfeder berechnen und auslegen.

Das leicht bedienbare Online Berechnungsprogramm berechnet die gebräuchlichsten Einsatzfälle von Gasfedern in nur knapp einer Minute. Geübte Anwender gelangen mit wenigen strukturierten Schritten zu der für ihre Anwendung maßgeschneiderten Gasdruckfeder.

Die auf Dämpfungstechnik und Schwingungstechnik sowie Geschwindigkeitsregulierung und Sicherheitsprodukte spezialisierte ACE Stoßdämpfer beliefert Kunden im deutschsprachigen Raum je nach Anfrage binnen 24 h mit einer breiten Palette an Dämpfungstechnik.

Dazu gehören auch die Industrie Gasdruckfeder und Gaszugfeder, die hauptsächlich an Haube, Klappe, Luke und Maschineneinhausung montiert werden. Mit ihnen lassen sich Massen an Klappe & Co. ohne großen Kraftaufwand zuverlässig öffnen, schließen oder in den Zustand Halten versetzen.

Bei der Anwendung des neuen Tools zur Berechnung einer Gaszug- und Gasdruckfeder werden die optimal passende ACE Gasfeder und das benötigte Montagezubehör exakt angegeben. Die komplett grafisch aufgebaute Benutzeroberfläche der Software ist mit der Möglichkeit, die Gasfeder Anwendung in 2D oder 3D zu visualisieren, einzigartig.

Das Video zeigt, wie kinderleicht sich mit diesem Online Berechnungsprogramm eine Gasfeder berechnen lässt. Zuerst gibt der User alle Maße der geplanten Klappe ein wie Länge, Breite, Höhe, Abstand im mm sowie Masse, Anzahl Gas Federn, Position Drehpunkt und das Material.

Das Programm berechnet und zeigt eine Auswahl passender Gaszug- und Gasdruckfedern. Dann werden passende Anschlussteile wie Scharnier, Kolbenstange usw. angezeigt. Fertig!

Eine Gasfeder, auch Gasdruckfeder, bewegt ein Bauteil selbsttätig durch kontrolliert drückende Kraft ohne Aufwand von Fremdenergie. Damit versetzt sie eine Komponente in den Zustand Heben oder Senken. Sie ist schneller als eine mechanische Feder und bietet ein Dämpfungsverhalten, mit dem sich auch schwere Bauteile leicht handhaben lassen. Das Funktionsprinzip ist pneumatisch.

Ein unter Hochdruck stehendes Gas, meist Stickstoff, stellt die Federkraft bereit. Auch die Gaszugfeder funktioniert ohne Fremdenergie und bringt aber eine kontrolliert ziehende Kraft auf. Sie eignet sich für das Anheben von Bauteilen, welche sie in ihrer ursprünglichen Lage hält. Gegenüber Gaszugfedern befindet sich ihre Kolbenstange unbelastet im Zylinder.

Ihre Vorteile sind: