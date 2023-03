Wärmebildkamera | Neuheiten für industrielle Anwendungen

Wärmebildkameras dienen der berührungslosen Temperaturmessung in Forschung & Entwicklung sowie in der Fertigung. Die Infrarotkameras müssen hier vielfältigste Anforderungen erfüllen vom Einsatz im hohen vierstelligen Temperaturbereich, über höchste Auflösungen für die Mikrothermografie bis hin zur Kommunikationsfähigkeit für Industrie 4.0 Anwendungen. Wir stellen Ihnen hier die Neuentwicklungen vor:

Inhalt

22.02.2023 | Der zunehmende Automatisierungsgrad in der industriellen Prozesstechnik erfordert auch, dass Prozessdaten und Messergebnisse im Netzwerk zur Verfügung stehen. Nur so können Prozesse in einer Fernüberwachung gemonitort werden. Dias Infrared hat daher mit zwei Software Anwendungen Möglichkeiten zur Fernübertragung von Daten geschaffen:

Die Pyrosoft Professional IO und Pyrosoft Automation SC/MC gestatten die Fernübertragung von Messdaten und Analyseergebnissen der Wärmebildkameras Pyroview. In der Windows Desktop App Pyrosoft Client werden Kamerabilder, System- und Alarmstatus bereit gestellt. Selbst mehrere Prozesse verschiedener Anlagen lassen sich übersichtlich bündeln.

Die App Pyrosoft Client gibt es kostenfrei im Apple App Store und bei Google Play. Sie bietet die gleiche Funktionalität wie die gleichnamige Windows-App. Ein individuell konfigurierbarer RTSP-Stream überträgt einzelne Bilder sowie die vollständige Programmoberfläche mit allen relevanten Prozessinfos als Videostream im H.264 Format. Die Übertragung der Wärmebildkamera Daten ist auch über ein I/O-System möglich. Pyrosoft unterstützt hier die Anbindung über Profinet, Profibus, Modbus oder TCP-Sockets.

09.11.2022 | Dr. Ulrich Kienitz, Geschäftsführer der Optris GmbH, Berlin, lädt auf der SPS 2022 dazu ein, den App Store zu besuchen. Hier gibt es eine Demosoftware und viele neue Produkte wie Wärmebildkamera und Pyrometer.

14.10.2022 | Die Infrarotkamera unter widrigen Umgebungsbedingungen einsetzen, ist jetzt möglich im neuen Outdoor-Schutzgehäuse von Optris. Sehr niedrige oder hohe Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit stellen hohe Ansprüche an die Elektronik. Zum Schutz empfindlicher Geräte sind daher oft besondere Maßnahmen erforderlich. So auch für die Infrarotkameras der PI- und Xi-Serie von Optris.

28.08.2022 | Fluke hat verschiedene Lösungen zur Temperaturüberwachung in der Herstellung, Formung und zum Beschichten von Glas. Infrarotthermometer und Wärmebild Systeme messen und analysieren berührungslos die Temperatur. Zum Erfassen und Senden der Daten in Echtzeit an die Anlagensteuerung stehen umfassende Schnittstellen zur Verfügung. Das hilft dem Bediener die Produktivität zu steigern und die Betriebskosten zu senken.



Infrarotzeilenscanner aus der MP-Serie von Fluke erstellen Live Wärmebilder von bewegten Prozessen, darunter die Floatglasherstellung oder das Vorspannen von Flachglas. Sie kontrollieren dabei die Temperaturgleichmäßigkeit und detektieren Schäden, Hot Spots und Cold Spots. Zur Temperaturverlauf Überwachung im Ofen dienen Datapaq Datenlogger. Sie zeichnen über auf der Glasoberfläche angebrachte Thermoelemente Temperaturverläufe auf. Ein komplettes Sortiment Infrarot-Pyrometer mit geeigneten Wellenlängen hilft bei der Herstellung von Ampullen, Flaschen, ultradünnem Ziehglas für Touchscreens u.v.m.

09.05.2022 | Für die hohe Energieeffizienz in Gebäuden werden standardmäßig Low-E-Glas Fenster und Fassadenelemente eingesetzt. Als Mehrscheiben Isolierglas konzipiert, haben die Fenster eine beschichtete Seite mit einem sehr niedrigen Emissionsgrad. Dieser ist eine große Herausforderung für Infrarotmessgeräte. Denn sie messen traditionell die Glastemperatur von oben, wenn die Scheiben während des Glashärtungsprozesses aus dem Ofen herausbewegt werden.

19.04.2022 | Seek Thermal kombiniert bei der Shotpro eine hochpräzise Wärmebildkamera mit einer Digitalkamera und macht sie so zum vielseitigen Profi Werkzeug. Die Wärmebildkamera kann bei Tag und Nacht eingesetzt werden in Gebäuden, Industrie oder Handwerk. Die hohe thermische Auflösung von 320 x 240 Pixeln sorgt für präzise Wärmebilder.

Undichtigkeiten, schlechte Isolierungen oder Defekte an Bauteilen sind auf dem 3,5 Zoll großen Farb Touchscreen gut erkennbar. In dem robusten und kompakten Gehäuse ist die Digitalkamera mit 640 x 480 Pixeln untergebracht. Videos und Fotos können so vor Ort mit den Wärmebildern verglichen werden. Mit der Seek Vista Mobile App kann eine Live Wärme Bildansicht per Wifi auf mobile Geräte gestreamt werden.

Mit der neuen Wärmebildkamera lassen sich für das menschliche Auge Schwachstellen und Defekte, die nicht sichtbar sind, leicht aufspüren. Eine hohe Wärmeentwicklung durch elektrische Fehler ist schnell und sicher detektierbar, indem Elektroschalttafeln, Anschlüsse und Sicherungen überprüft werden. Mit der präzisen Shotpro können Anwender checken, ob Gitter, Register und Diffusoren in Belüftungssystemen optimal installiert und abgedichtet sind. Für den Menschen unsichtbare Lecks an Rohren werden ebenfalls sichtbar. Indem Anwender ein großes Kanalsystem scannen, lassen sich Luftlecks aufspüren. Die Energieeffizienz von Gebäuden kann ebenfalls verbessert werden, indem zum Beispiel ineffiziente Lüftungen diagnostiziert werden. Die praktische Wärmebildkamera erkennt zudem mangelhafte Isolierungen und Wärmebrücken. Der Temperaturbereich reicht von -40° bis +350 °C. Sie kann natürlich auch in Kelvin oder Fahrenheit dargestellt werden.

Kompaktes Infrarot Thermometer mit Smartphone & Tablet App

Die Benutzeroberfläche ist einfach ausgeführt. Auf dem großen Touchscreen können Daten in Echtzeit analysiert werden. Verschiedene Einstellungen wie Span/Level, Hi/Low und Spot helfen dabei. Bediener können sich bis zu drei Box Analysen von einem kleineren Ausschnitt des Bildes anzeigen lassen. Sollen Kollegen in die Analyse eingebunden werden, können die Daten per Live-Stream geteilt werden. Die Kamera hat ein Gewinde zur Befestigung auf einem Stativ und ist nach Schutzklasse IP54 vor Spritzwasser und Staub geschützt. Der langlebige Akku gestattet einen Einsatz von vier Stunden. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C.

03.02.2022 | Die Wärmebildkamera Thermoimager TIM41 von Micro-Epsilon wurde für die hohen Ansprüche industrieller Serienanwendungen entwickelt. Die IR-Kamera erfasst präzise Temperaturen von -20° bis +900 °C. Über einen integrierten Motorfokus erfolgt die Scharfstellung der Wärmebildkamera. Heiße und kalte Spots lassen sich automatisch überwachen.

Die robuste Wärmebildkamera bietet für die Überwachung von Maschinen und Anlagen eine hohe Auflösung. Sie kann bis zu drei Messfelder gleichzeitig fokussieren und kontinuierlich überwachen. Über den integrierten Motorfokus lässt sich die Wärmebildkamera auch aus der Ferne scharfstellen. Die Messwerte können an eine Steuerung ausgegeben werden. Bei Grenzwertüberschreitung lassen sich so weitere Schritte wie Türöffnung, Alarmierung, Kühlung oder Abschaltung vornehmen.

Die Inbetriebnahme ist einfach über die im Lieferumfang enthaltene Software TIM Connect möglich. Eine Messwertausgabe ist per Ethernet oder Prozessinterface (4 bis 20 mA) gegeben. Für den Betrieb benötigt man im autonomen Modus keinen zusätzlichen PC.

Micro-Epsilon stellt aus auf der Hannover Messe 2022.

31.05.2021 | Die Wärme Bildkameras der Serie Xi 410 von Optris haben ein Fast Ethernet Interface. Die Infrarotkameras lassen sich bequem über PoE versorgen. Das ermöglicht eine unkomplizierte Installation der Wärmebildkameras auch über größere Entfernungen zum PC. Durch die in die Infrarotkameras integrierte Auto hotspot finder Funktion wird die Temperatur von sich bewegenden Objekten zuverlässig gemessen.



27.07.2020 | AT – Automation Technology hat seine IRS-Produktfamilie um den smarten Temperatur-Referenzstrahler AT Smart-Blackbody IRS Calilux erweitert. Mit dieser Neuentwicklung lässt sich die Temperatur-Messgenauigkeit einer IR-Kamera bis an die Grenzen des technisch Machbaren steigern – und zwar ausfallssicher.

Für die berührungslosen Temperaturmessung stellt der Referenzstrahler einen hochpräzisen Temperaturreferenzwert zur Verfügung, mit dem Temperaturmesswerte der IR-Kamera korrigiert werden. Die Messgenauigkeit solcher Wärmebildkameras lässt sich damit auf eine noch nicht dagewesene Genauigkeitsklasse von ±0,3 Grad Messgenauigkeit verbessern.

In Zeiten der Corona-Pandemie hat die Messgenauigkeit der Wärmebildkameras bei der Messung von Körper Temperaturen mit der mobilen Zugangskontrolle Febriscan von AT den entscheidenden Unterschied zum Wettbewerb ausgemacht. Der Referenzwert ist unabhängig von den Umgebungsbedingungen. Selbst stark wechselnde Temperaturen oder Luftzug beeinflussen die Präzision des Gerätes nicht.

Der IRS Calilux ermittelt zudem die aktuellen Werte für Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit, welche wesentliche Parameter bei der berührungslosen Temperaturmessung sind. Die Genauigkeit bei der Bestimmung von Objekttemperaturen mit einer Wärmebildkamera lässt sich damit deutlich verbessern.

Die Verbindung zu Infrarot Kameras oder anderen Komponenten erfolgt bidirektional über Ethernet oder WLAN. Es können die hochgenauen Referenzwerte übertragen oder alle Einstellungen des Blackbodys gesetzt und abgefragt werden. Zur einfachen Integration in Systeme hat der Temperatur-Referenzstrahler integrierte IoT Protokolle wie Feldbus, Rest-API und MQTT.

Bei der smarten Infrarot Kamera aus der Serie IRSX von AT beispielsweise erfolgt der Datenaustausch direkt mit den Kameras. Die Datenkommunikation lässt sich aber auch mit peripheren Komponenten aufbauen für nicht intelligente Infrarotkameras, die mit Rechner und Auswertungssoftware betrieben werden.

Der Temperatur Referenzstrahler erlaubt zusammen mit einer Wärmebild Kamera den verlässlichen Aufbau geeigneter Temperatur Überwachungssysteme. Das kontinuierliche Temperatur-Monitoring von Produktionsprozessen, die thermische Überwachung von Anlagen oder Brandfrüherkennung wären als Einsatzbeispiele für die Wärmebild Kamera zu nennen. Der AT Smart-Blackbody ist die entscheidende Komponente für den Fail-Safe Betrieb derartiger Überwachungssysteme.

10.02.2020 | Infratec präsentiert die Wärmebildkamera „Image IR 9400“ zum Messen und Prüfen unterschiedlichster Aufgaben. Das Hight-End Infrarot Thermografiesystem ist exakt auf die spezifische Anwendung ausgerichtet. Mit der Infrarotkamera lassen sich sehr unterschiedliche Aufgaben auf dem jeweils höchsten Niveau lösen.

Die Flexibilität vereint Funktionen, die sonst nur in mehreren verschiedenen Typen von High‐End Thermografie Systemen zu finden sind. Die Kamera bietet somit eine unikale Kombination von herausragender geometrischer, thermischer und zeitlicher Auflösung.

Gekühlte FPA‐Photonendetektoren mit dem nativen Format von 1280 × 1024 IR‐Pixeln, einem Pixelpitch von 10 µm und digitaler Auslesung stellen die Basis der hohen thermischen und geometrischen Auflösungen des Thermografie Systems. Dank des optional erhältlichen optomechanischen Microscans lässt sich das Bildformat auf bis zu 2560 × 2048 IR‐Pixel steigern. Jedes dieser 5,2 Megapixel ist gleichbedeutend mit einer Temperatur Messstelle auf dem jeweiligen Messobjekt.

Spezialobjektive unterschiedlicher Brennweiten gestatten thermografische Temperatur Messung an makroskopischen Objekten verschiedenster Dimensionen. Unter Verwendung hochwertiger Mikroskopobjektive erschließen sich extrem kleine Strukturen. Mikrothermografie mit Pixelgrößen von bis zu 1,3 µm erfüllen die Anforderungen an Wärmebilder, die aus der Miniaturisierung und wachsenden Leistungsdichte in Elektronik und Werkstoffforschung resultieren.

Eine hohe geometrische Auflösung muss nicht im Widerspruch zu einer sehr guten zeitlichen Auflösung stehen. Mit verschiedenen Image IR 9400 Typen lassen sich Thermografie Aufnahmen mit exzellent hohen Bildwiederholraten erstellen, die beispielsweise im Binning‐Vollbildmodus bis zu 622 Hz und im Teilbild bis zu 3343 Hz erreichen. Wenn hochdynamische thermische Verfahren und das bewegte Objekt untersucht werden, können mit den Wärmebildkameras Sequenzen aufgenommen werden, deren Snapshot‐Einzelbilder in jeweils weniger als 0.001 s Abstand aufeinanderfolgen.

Die Integrationszeiten können mit nur wenigen µs extrem kurz sein und sichern eine verzerrungsfreie Abbildung und die zuverlässige thermische Analyse. Über ein ultraschnelles 10 GigE Interface erfolgt die verlustfreie Übertragung der Thermografie Daten zum Steuer‐ und Auswerte‐PC des Thermografie Systems. Bei Bedarf kann das mit maximaler Kamera Wärmebilder Wiederholrate über vielfach längere Zeit dauern als bei vergleichbaren Thermografie Systemen am Markt üblich. Mit der originären Thermografie Software Familie „Irbis“ von Infratec lassen sich auf dem PC Bilder und Sequenzen online und offline auswerten.

Passend zu sehr anspruchsvollen Aufgabenstellungen bei der präzisen Messung minimaler Temperatur Gradienten, bietet die Wärmebildkamera Image IR 9400 ein sehr gutes, durch den Betrieb im Binning‐Vollbildmodus Verfahren zusätzlich gesteigertes thermisches Auflösungsvermögen von 20 mK. Wie jedes Mitglied der Image IR‐Serie ist auch die 9400 modular aufgebaut. Sie verfügt über Optik‐, Detektor‐ und Interfacemodul. Damit ist die individuell konfigurierbar und auf hochanspruchsvolle Einsatzfälle in Forschung und Industrie ausgerichtet.

Das robuste Design und hochwertige Material sowie die Qulitätsfertigung der Wärmebildkamera ermöglichen die hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und damit ein hohes Maß an Investitionssicherheit beim Einsatz der Infrarot-Thermografie zur Messung von Temperaturen am Objekt in Industrie und Wissenschaft.

19.11.2019 | Bei der Temperaturmessung in Prozessen, bei denen Laser eingesetzt werden, muss die IR-Kamera unempfindlich gegenüber dem Streulicht des Lasers sein. Die neue PI 08M von Optris eignet sich optimal für solche Anwendungen, denn sie hat eine sehr schmalbandige spektrale Empfindlichkeit bei 800 nm. Typische Anwendungen sind Laserschweißen, Laserlöten oder Laserhärten-Prozesse, bei denen Temperaturen eine wichtige Rolle spielt.

08.04.2019 | Die Infrarotkameras der Compact Line Xi 80 und Xi 400 von Optris wurden um neue industrielle Zubehörteile zur Anwendung unter extremen Bedingungen ergänzt. Das System ist modular aufgebaut und so können das Wasserkühlgehäuse, der Freiblasvorsatz sowie der Shutter einzeln und in Kombination eingesetzt werden. Der aus Edelstahl fefertigte Shutter dient grundsätzlich dem Schutz der Optik vor Verschmutzungen und einfallenden Objekten.

20.11.2018 | Optris hat in den Jahren 2014 und 2016 mit den PI 450 G7 und PI 640 G7 zwei spezielle Infrarotkameras für die Glasindustrie auf den Markt gebracht. Um den branchenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden, wurde zusätzlich zum robusten Cooling Jacket ein Laminar Airpurge entwickelt. Erste namhafte Kunden nutzen das System für 24/7 Linescan-Anwendungen. Das Gesamtsystem bietet eine einfache Integration.

09.10.2018 | Die Wärmebildkameras 882 und 885 von Testo sorgen für präzise Situationsanalysen und unterstützen so bei der Prozesskontrolle und der Qualitätssicherung am Produkt aus Kunststoff. Die Wärmebildkameras ermöglichen eine sichere thermografische Aufnahme, Dokumentation und Auswertung der Messobjekte.

Mit einem Blick werden neben Fremdkörpern in Produktionsprozessen auch Anomalien in der Wärmeverteilung von Kunststoffbauteilen schnell und berührungslos erkannt. Der laufende Betrieb muss für die Messung nicht unterbrochen werden.

Die beiden Wärmebildkameras eignen sich zur gezielten Überwachung des Abkühlprozesses. Denn kühlen Spritzgussteile stark unregelmäßig aus, kommt es zu unterschiedlichen Materialdichten innerhalb des Spritzgussteils. Dies führt zu geringer Stabilität und schlechter Passgenauigkeit. Mithilfe der Thermografie lässt sich der Abkühlprozess einfach überwachen und dokumentieren. Die hohe Auflösung der einfach zu bedienenden Kameras sorgt für eine Top-Bildqualität.



25.01.2017 | Testo bringt vier neue Wärmebildkameras auf den Markt. Die hohe Auflösung bis zu 320 x 240 Pixel garantiert beste Bildqualität, die sich mit der Super-Resolution-Technologie sogar auf 640 x 480 Pixel erhöhen lässt. Die Kamera bietet Funktionen wie automatisches Einstellen des Emissionsgrades, objektive Vergleichbarkeit von Wärmebildern oder smartes Thermografieren.

Mit der Thermography App wird das Smartphone oder Tablet des Benutzers zum zweiten Display und zur Fernbedienung der Wärmebildkamera. Zudem lassen sich die neuen Kameras mit dem Thermo-Hygrometer 605i und der Stromzange 770-3 kabellos verbinden. Die Messwerte der beiden Messgeräte werden über Bluetooth an die Kameras übertragen. So ist schnell und eindeutig zu erkennen, wo genau sich in einem Gebäude feuchte Stellen befinden oder mit welcher Last ein Schaltschrank läuft.

Temperaturskala und Farbgebung von Wärmebildern können individuell angepasst werden. Deshalb ist es möglich, dass beispielsweise das Wärmedämmverhalten eines Gebäudes falsch interpretiert wird. Die neu entwickelte Funktion Scale Assist passt die Farbverteilung der Skala an die Innen- und Außentemperatur des Messobjektes sowie an deren Differenz an. Dies sorgt für objektiv vergleichbare Wärmebilder des Wärmedämmverhaltens von Gebäuden.

22.07.2013 | Die stationären Infrarotkameras „Pyroview 320N compact+“ und „Pyroview 640N compact+“ von Dias Infrared sind speziell für schnelle Hochtemperaturmessungen ausgelegt. Einsatzschwerpunkte sind beispielsweise die Prozesssteuerung und -überwachung sowie die Qualitätskontrolle in der Metall-, Glas- und Zementindustrie.

Die Pyroview 640N compact+ ist in der Lage, Temperaturen berührungslos im Bereich von 600 bis 1500 °C (optional bis 2.500 °C) zu erfassen. Um bei hohen Temperaturen des Messobjekts den Einfluss des Emissionsgrades auf die Messgenauigkeit zu reduzieren, arbeitet die Kamera mit einem Messspektrum im nahen Infrarotbereich (NIR) von 0,8 bis 1,1 µm.

Die Signalcharakteristik des hochdynamischen Si-NIR-Arrays ist nicht wie bei anderen Infrarotkameras linear, sondern logarithmisch. Dies ermöglicht den weiten, durchgängigen Messbereich bei einer hohen räumlichen Auflösung von 640 x 480 Pixeln und bis zu 25 Bildern pro Sekunde. Mit der Pyroview 640N compact+ können die Prozessparameter gezielt im laufenden Betrieb variiert werden, um den Produktionsprozess zu analysieren und zu perfektionieren. Optional sind Objektive mit verschiedenen Öffnungswinkeln erhältlich, sodass die Kamera in unterschiedlichen Entfernungen zum Messobjekt montiert werden kann.

Die Infrarotkamera-Serie Pyroview 320N compact+ ist mit einem Ingaas-Array mit 320 x 256 Pixeln ausgestattet und ermöglicht berührungslose durchgängige Temperaturmessungen von 300 bis 1200 °C, optional bis 2000 °C. Die Pyroview 320N compact+ misst im Spektralbereich 1,4 bis 1,6 µm, in dem der Emissionsgradeinfluss auf die Temperaturmessgenauigkeit ebenfalls deutlich geringer ausfällt als bei den sonst üblichen 8 bis 14 µm. Für die Online-Bildübertragung mit einer Bildrate von 100 Bildern pro Sekunde verfügt die Kamera über einen Ethernetanschluss.