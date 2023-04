CAQ | Intelligente Mess- und Prüftechnik

Verantwortliche der Bereiche Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung oder Qualitätsplanung werden die universell einsetzbare Mess- und Prüfsoftware von RTE Akustik schätzen. Das intelligente CAQ System "Sonic TC" hilft in der Automation bei der Digitalisierung von Qualitätsprozessen im Produktionsprozess. Mit neuen Standards lassen sich Ziele wie Kosten senken und Effizienz steigern schneller realisieren.

Inhalt

Die Welt der CAQ Software ist ständig im Wandel, die Entwicklungen werden zunehmend intelligenter. Das betrifft auch den Bereich der Messtechnik und Prüfsoftware. Benutzerfreundlich, flexibel und intelligent soll sie sein, um die zunehmende Komplexität in den Fertigungsprozessen mitzutragen.

Hersteller konzentrieren sich darauf, die Bedienung so einfach wie möglich zu gestalten, um die Konfiguration der Messgeräte schnell und effektiv zu machen. Zudem soll die Visualisierung der Daten auf PC oder anderen Devices möglichst interaktiv sein.

Die RTE Akustik + Prüftechnik GmbH aus dem schwäbischen Pfinztal bietet solch ein Computer Aided Quality (CAQ) System: Die vielseitige Sonic TC Software wurde für alle Mess- und Prüfaufgaben in der Qualitätssicherung entwickelt, wie das nachfolgende Video zeigt:

Mit diesem CAQ System lassen sich eine Vielzahl an individuellen und qualitätsrelevanten Mess- und Prüfaufgaben in automatisierten Produktionsprozessen mit verschiedensten Prozesstechnologien umsetzen. Dazu bedarf es nur dieser einen standardisierten und universellen Software zur Qualitätssicherung.

Die Software für Qualitätsprüfungen ist bereits fix und fertig von den Entwicklern des Unternehmens RTE programmiert. Als Anwender brauchen sie nur noch ihre Angaben zu Ihren Messabläufen mache, womit Sie die Software konfigurieren. Für die Nutzung der Sonic TC CAQ Software entfällt daher die bislang aufwendige Skriptprogrammierung.

Programmierer werden hierfür nicht mehr benötigt, denn die grafische Konfiguration im CAQ System vereinfacht die Signalverarbeitung der Messwerterfassung. Vor allem entfällt die bisherige manuelle Dokumentation und Änderungsverfolgung von Anpassungen in der CAQ Software Konfiguration. Das macht Sonic TC immer automatisch.

Die CAQ Software Sonic TC von RTE übernimmt alle Ihre Mess- und Prüfaufgaben der Produkte und Prozesse im Rahmen Ihres Qualitätsmanagements. Alles, was das Computer Aided Quality System dafür braucht, ist ein elektrisches Signal. Es spielt dabei keine Rolle, ob Sonic TC für Inline, End-of-Line, oder Off-Line eingesetzt wird. Das entsprechende Signal kann für die Prüfung im jeweiligen Anwendungsfall mittels Signalvorverarbeitung wie Filterung oder Zuschneiden entsprechend aufbereitet werden.

Alle notwendigen Tools und Features sind hierbei in Modulbibliotheken des CAQ Systems hinterlegt und lassen sich einfach per Mausklick (Drag and Drop) integrieren. Die Auswirkung der gewählten Filter und Zuschnitte werden grafisch dargestellt. Messdaten können bewertet und mit Sollwerten abgeglichen werden. Zudem lassen sich die gewonnenen Informationen sogar in Relation zueinander bewerten. Das gestattet höchste Trennschärfe bei der Beurteilung der Qualität und Analyse der gemessenen Daten.

Das CAQ System Sonic TC ist modular aufgebaut und bietet verschiedene Leistungsklassen in den Bereichen Auswertung und Automation für die jeweilige Anwendung. Wachsen die Anforderungen, passt sich die CAQ Software entsprechend an und wächst ebenfalls mit. Ergänzungen und Erweiterungen sind natürlich auch nachträglich möglich.

Das Herzstück der CAQ Software sind die integrierten Modulbibliotheken. Sie beinhalten alle gängigen Schnittstellen und Kommunikationsroutinen sowie eine Auswahl an Bewertungsmethoden. Das macht die Integration aller geforderten Mess- und Prüf-Aufgaben sehr flexibel.

Die CAQ Module der Modulbibliotheken beinhalten eine umfassende Sammlung von Funktionen und Merkmalen für unterschiedliche Prüfszenarien. Daraus konfiguriert der Anwender intuitiv und in definierten Schritten die Messaufgabe in Sonic TC.

Alle Einstellungen von Signalmessung über Datenanalyse bis Messdatenbewertung werden übersichtlich für den Anwender dargestellt. Besonders interessant sind die gebotenen Möglichkeiten zur Korrelation verschiedener Messdaten. Zur Auswahl an Prüfmerkmalen erhält der Anwender eine noch bessere und genauere Bewertung der Qualität.

Eine einfache Integration in automatisierte Fertigungsprozesse und das Zusammenspiel mit der Maschinen- und Anlagensteuerung sind heute unabdingbare Voraussetzungen für den universellen Einsatz von CAQ Systemen. Die vorbereitete und integrierte Modulbibliothek für alle gängigen Schnittstellen und ihre Kommunikationsprotokolle ist mit wenigen Klicks eingerichtet.

Der reibungslosen Integration von Messtechnik und Prüftechnik in den Produktions- und Automatisierungsprozess ist mit Sonic TC der Weg geebnet. Und das CAQ System ist u. a. zudem für die OPC UA Client sowie LIN BUS (NI-Xnet, Babylin) Kommunikation vorbereitet.

Mit Sonic TC können Sie eine weitere CAQ Funktion realisieren: Verbinden sie alle physikalischen Messgrößen mit den Prozessdaten und nutzen Sie die Ergebnisse nicht nur zur Qualitätssicherung und Qualitätsüberwachung, sondern auch für die Prozess-Steuerung. Mit dem CAQ System lassen sich mehrere Stationen für Messungen und Prüfungen in der Serienfertigung parallel steuern.

Vernetzen Sie die Prüfstände untereinander und gleichen Sie die Messdaten zentral in der Produktions-Steuerung und sogar weltweit ab. Mit der Daten-Übergabe und der Kommunikation zu übergeordneten Qualitätsmanagement-Systemen oder einem ERP-System, bietet das CAQ System Sonic TC einen weiteren Baustein zur Digitalisierung in der Fertigung. Von den Messdaten zum Mehrwert für den Kunden verwandeln sich mit dieser Software Ihre Aufwandseinsparungen direkt zum ROI.

Technisches Allgemeinwissen

Der Begriff CAQ steht für Computer Aided Quality Assurance, zu Deutsch rechnergestützte Qualitätssicherung. CAQ ist ein Teil vom Qualitätsmanagement in einem Unternehmen und wird mit CAQ-Software bzw. einem CAQ System umgesetzt. Es begleitet die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktentstehung über die Produktion bis hin zu ergänzenden Unternehmensprozessen zur Qualitätssicherung. Eine CAQ gliedert sich in verschiedene CAQ Funktionen und CAQ Module, die Prozesse unterstützen, Workflows automatisieren und Analysen sowie Reportings per Knopfdruck zur Verfügung stellen.