Diese Vakuumgreifer handeln einfach alles

Die neue Vakuumgreifer Serie FGS-120 von Gimatic ist modular, sehr flexibel und energieeffizient. Mit den modularen Vakuumgreifern lassen sich verschieden geformte Komponenten in diversen Größen und unterschiedlichen Porositäten sehr leicht handhaben. Ein integrierter Vakuumerzeuger sorgt für das Vakuum und macht den Greifer für den Einsatz in diversen Branchen fit. In Verpackungstechnik oder Intralogistik greifen die Vakuumsauger oder Vakuum-Platten zuverlässig Blech, Kunststoff, Glas, Holz, Karton oder Dosen.

Inhalt



Vakuumgreifer finden in der Industrie breite Anwendung für das effektive Handling von Produkten jeglicher Art. Dabei bieten modulare Vakuumgreifer die nötige Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen in der Produktion. Sie ermöglichen ein schnelles und präzises Greifen von Werkstücken und tragen somit zu einer höheren Produktivität bei. Eine breite Auswahl an Greifsystemen und Zubehör ermöglicht eine individuelle Anpassung an spezifische Produktionsprozesse.

Gimatic präsentiert auf der Interpack die neue Vakuumgreifer-Serie FSG-120. Mit einem integrierten Vakuumerzeuger stehen diese in zwei Versionen zur Verfügung: mit selbstschließenden Ventilen oder mit kalibrierten Bohrungen in verschiedenen Rastern. Die Standard Produkte gibt es in 120 mm Breite mit Längen von 200, 400, 600, 800, 1000 und 1200 mm .

Darüberhinaus lassen sich die Vakuumgreifer auch in kundenspezifischen Ausführungen an die spezifischen Anwendungsfälle anpasssen. Die Vakuum Erzeugung übernehmen mehrstufige Ejektoren vom Typ EJ-LARGE-HF-3. Diese Vakuumerzeuger bieten eine hohe Saugleistung bei einem geringen Energieverbrauch. Die Bauform der Vakuumgreifer verzichtet auf bewegliche mechanische Teile und es wird keine Wärme erzeugt. Das Greifen von Werkstücken erfolgt mit Schaumstoff oder mit Polyurethan-Saugnäpfen.

Der 20 mm dicke Schaumstoff des Vakuumgreifers besteht aus EPDM. Er ist einsetzbar unter Temperaturen von -40° bis 135 °C. Der Schaumstoff ist leicht zu montieren und auch wieder zu entfernen. Beim Entfernen des Schaumstoffs hinterbleiben keine Rückstände auf dem stranggepressten Kunststoffteil vom Vakuumgreifer. Die verschiedenen Größen des Schaumstoffs bieten eine theoretische Greifkraft von 175 N bis 2590 N Nutzlast auf ebener Fläche und bei vollständiger Einnahme der Greiffläche vom gegriffenem Werkstück bzw. Objekt.

Die aus Polyurethan (PU) Materialien bestehenden Saugnäpfe der Vakuumgreifer gibt es wahlweise in den Durchmessern 35 mm oder 55 mm. Die Sauggreifer können in einem Temperaturbereich von +10° bis +45 °C eingesetzt werden. Saugnäpfe aus Polyurethan bieten eine besonders hohe Verschleißfestigkeit. Zudem passen sich die Sauggreifer sehr gut an unebene und poröse Oberflächen an. Die verschiedenen Größen bieten eine theoretische Greifkraft von 380 N bis 2000 N Nutzlast auf ebener Fläche bei vollständiger Greifflächen-Überdeckung vom gegriffenem Objekt.



Es gibt zwei Funktionsprinzipien: Vakuumgreifer mit kalibrierten Bohrungen und Vakuumgreifer mit selbstschließenden Ventilen: Die Vakuumgreifer mit selbstschließenden Ventilen spielen ihre Vorteile bei Anwendungen und Formaten aus, bei denen ein hohes Vakuum-Niveau aufrechterhalten werden muss, auch wenn nicht die gesamte Greiffläche genutzt werden kann. Diese Vakuumgreifer sind flexibler, schneller, weniger staubempfindlich und effizienter, da kleinere Pumpen eingesetzt werden können. Im Vakuum-Kanal dieser Ausführung befindet sich eine Kammer mit einer Metallkugel. Wird kein aufzunehmendes Objekt gefunden, bewegt sich die Kugel und verschließt den Kanal hermetisch.

Die Ausführung mit kalibrierten Bohrungen ist prädestiniert, wenn keine selbstschließenden Ventile verwendet werden können (z. B. bei vertikaler Handhabung) oder wenn das Greifsystem etwa 90 % der Greiffläche einnimmt. Bei diesen Greifern sind auch Umgebungstemperaturen von bis 180 °C möglich. Zudem punkten sie mit ihrem geringen Gewicht. Hier hat der Vakuum-Kanal eine Engstelle in Form einer kalibrierten Mikrobohrung. Wird kein aufzunehmendes Objekt gefunden, entsteht in der Vakuum-Kammer ein sogenanntes bekanntes Leck.

Gimatic stellt aus auf der Interpack 2023.

Technisches Allgemeinwissen

Ein Vakuumgreifer ist ein Werkzeug, das per Vakuumtechnologie Gegenstände ergreifen und halten kann. Dabei ist der Greifer mit einer Vakuumpumpe verbunden, die ein Vakuum unter dem Greifer erzeugt. Durch den Unterdruck saugt der Greifer die Oberfläche des zu greifenden Gegenstandes an. Sobald der Unterdruck stabil ist, kann der Greifer die Last aufnehmen und an Ort und Stelle halten, bis er wieder gelöst wird. Vakuumgreifer haben den Vorteil, dass sie empfindliche oder unregelmäßig geformte Gegenstände sicher greifen, ohne sie zu beschädigen oder zu verformen. Sie arbeiten sehr präzise, was sie für den Einsatz in der Automobil- oder Elektronikindustrie prädestiniert.