Standard für Ortungstechnologie mit UWB, RFID, 5G, GPS

Auf Initiative von Trumpf stellen auf der Hannover Messe 2020 rund 60 Industrieunternehmen, daunter Pepperl+Fuchs, den neuen Ortungstechnologie Standard „Omlox“ vor. Mittels dem neuen Standard lassen sich verschiedene Technologien zur Lokalisierung gemeinsam anbinden. Beispiele sind Ultrabreitband (UWB), RFID, 5G oder GPS. Die Unternehmen reagieren damit auf den zunehmenden Einsatz von Ortungslösungen in der industriellen Fertigung.

„Wir möchten mittels dieser Initiative Industriekunden den Einsatz von Hardware und Software unterschiedlicher Hersteller erleichtern“, sagt Thomas Schneider, Geschäftsführer Entwicklung, Trumpf. Bislang funktionieren die Funktechnologien für Tracking und Positioning oft nur jede für sich. Nun sollen alle Daten zur Ortung in einem einheitlichen Koordinatensystem angezeigt werden. Lösungen verschiedener Anbieter lassen sich so wesentlich einfacher integrieren.

Ortungstechnologie für die Fabrik der Zukunft

Besonderen Fokus setzt Omlox auf die vernetzte Fabrik als Herzstück der Lieferkette. Um Distanzen auch dort cm genau bestimmen zu können, muss die Ortungstechnologie u. a. mit Metall zurechtkommen, welches Funkwellen ablenkt. Ultrabreitband hat sich hier als besonders robuste Funktechnologie etabliert. Mit Hilfe dieser Funkwellen lassen sich Anwendungen wie die Position von Drohnen oder die Position fahrerloser Transportsysteme einfacher im Raum berechnen und besser navigieren.

Bislang konnten Lösungen verschiedener Anbieter in solchen Anwendungen nicht miteinander vernetzt werden. Mit dem neuen Standard für Ortungstechnologie Omlox können Geräte verschiedener Anbieter direkt angeschlossen und miteinander kombiniert werden. So etwas ist im Konsumenten-Bereich bereits bei USB oder Bluetooth Technologie per Plug-and-play möglich.

Industriepartner aus Europa, Asien und USA

Zu den Industriepartnern des neuen Standards für die Ortung zählen Unternehmen verschiendener Technologien aus ganz Europa, den vereinigten Staaten und Asien. Darunter befinden sich die Anbieter sensorbasierter Lösungen Sick und Pepperl+Fuchs, Softwareanbieter und IT-Dienstleister GFT und T-Systems, Lokalisierungsanbieter Bespoon, das Forschungsinstitut CEA Leti und der Softwareanbieter Heidelberg Mobil.

Auf der Hannover Messe 2020 stellen rund 15 Unternehmen die Omlox-Initiative erstmals der Öffentlichkeit vor. Sie werden zeigen, wie Ortungstechnologien verschiedener Hersteller künftig zusammenarbeiten könnten. Der Standard für Ortungstechnologien Omlox ist übrigens offen für weitere Partner. Eine unabhängige Organisation soll nach der Messe die Entwicklung des Standards vorantreiben, um auch in Zukunft keinen Projektpartner zu bevorteilen.

