Ex geschütztes Handy, Smartphone oder Tablet

Die Pepperl+Fuchs Marke Ecom Instruments bietet eine Reihe von Ex Handy und Smartphone für den Einsatz in Atex Zone 1 und Atex Zone 2. Diese haben auch alle relevanten internationalen Ex Schutz Zertifikate wie u. a. IECEx, NEC. Neben dem Explosionsschutz eignet sich solch ein Ex geschütztes Handy oder Industrie Smartphone auch für den Alleinarbeiterschutz (LWP) und Push-To-Talk Anwendung. Nachfolgend stellen wir Ihnen die Neuheiten vor wie das neue eigensichere Ex-Smartphone für 5G.

20.04.2023 | Mit dem eigensicheren Smart-Ex 03 stellt Pepperl+Fuchs auf der Hannover Messe 2023 ein 5G- und Wi-Fi 6-fähiges Industrie Smartphone vor. In dem 6-Zoll-Android-Smartphone werden der globale, kundennahe Support mit dem Know-how von Ecom Instruments vereint. Ecom gilt als Pionier bei eigensicheren Mobile Devices sowie Aava Mobile im Ex Bereich und als Experte für Industrie-Tablets und Drahtlostechnologien. Das Smartphone wird komplett inhouse in Europa entwickelt und außerhalb Chinas gefertigt. Damit möchte Ecom Instruments eine 100-prozentige Kontrolle der Hardware- und Software-Sicherheit gewährleisten und eine höhere Verfügbarkeit bei den Lieferketten sicherstellen.

Dank 5G, Wi-Fi 6 und eSIM setzt das neue Industrie Smartphone neue Maßstäbe für den flexiblen Einsatz in privaten und öffentlichen Netzwerken der Mobilfunkanbieter oder der Unternehmens-Bereiche. Anwendern stehen modernste Kommunikations- und Kollaborationsfunktionen rund um den Globus zur Verfügung, mit denen sie schnell und sicher große Datenmengen übertragen können. Remote Support, Videokonferenzen, digitaler Funkverkehr sind mit minimalster Latenz über Push-to-Talk (PTT) oder eine Kombination mit Ecom Smart Glasses Visor-Ex zur Verfügung.

Das Smartphone ist zugeschnitten auf die vielfältigen Einsatz Bereiche wie Digital Workflows, Kommunikation, Operational Safety, Work Order Management, Scannen, Asset Management, predictive Maintenance, Augmented Reality-Anwendung oder IIoT-Integration. Eine genau für die Industrie konziperte Kamera zum Scannen, Dokumentieren oder für Videokonferenzen liefert selbst bei Sonneneinstrahlung oder in rauer Umgebung präzise und optimale Daten.



Mobile Worker in der Öl- und Gas-, Chemie-, Petrochemie-, Pharmazieindustrie oder im Energie-Bereich sowie im Bergbau erhalten mit dem Smart-Ex 03 ein zukunftssicheres Smartphone, welches dem „Enterprise Mobility“-Konzept von Pepperl+Fuchs folgt und im Sinne der Digitalisierung Effizienz schafft.

Die weiterentwickelte Sicherheitsarchitektur im neuen Industrie Smartphone bietet noch mehr Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen. Das Device Health Monitoring bietet u. a. eine Hardware- und Software-Selbstüberwachung. Ausgefeilte Diagnose-Tools, detaillierte Log-Files und Remote-Ansteuerung durch die Unternehmens-IT gestatten die schnelle Problemlösung und ein permanentes Geräte-Monitoring. Die IT-Verantwortlichen des Anwenders oder der Hersteller selbst gewährleisten so einen optimalen Support, der die Verfügbarkeit der Geräte sicherstellt.

16.10.2019 | Ecom präsentiert die neue Generation seiner eigensicheren 4G / LTE Android Smartphone Serie Smart-Ex. Das eigensichere Smartphone Smart-Ex 02 vereint Ex-Schutz, moderne Funktionen und ein benutzerfreundliches Design. Mit leistungsstarken Features wie der 4G / LTE Konnektivität ist das ergonomische Smartphone das fortschrittlichste explosionsgeschützte Smartphone für die Atex Zone 1/21 und Div. 1.

Das 12,7 cm große bzw 5 Zoll Display verfügt über stoß- und kratzfestes Gorillaglas und ist damit besonders widerstandsfähig. Außerdem lässt es sich problemlos mit Handschuhen bedienen. Der erweiterte Temperaturbereich beträgt -20° bis +60 °C. Extreme Umgebungsbedingungen sind für das Smart-Ex 02 somit kein Problem. Der austauschbare Akku mit 4400 mAh Leistung garantiert 12 h Laufzeit. Ein magnetischer USB Anschluss schützt vor Abnutzung und Schäden an den PINs und unsicheren USB Verbindungen.

Das Zubehör Konzept umfasst Gürtelclip, Handschlaufe, Ladegeräte und Dockingstation und ermöglicht ein einfaches Tragen, Befestigen und Laden der Ex geschützten Smartphones. Darüber hinaus kann das Smart-Ex 02 mit zahlreichen weiteren, aufeinander abgestimmten Peripheriegeräten wie Headset, Mikrofon, Scanner oder Bluetooth Beacon aus dem eigenen Hause ergänzt werden.

Solch ein Ex geschütztes Smartphone erfüllt den Android Enterprise Recommended (AER) Standard. Somit kann Ecom seinen Anwendern immer das aktuellste Betriebssystem bereitstellen, inklusive garantierter Updates und IT-Sicherheit.

27.07.2021 | Ab sofort können die Nutzer des Smart-Ex 02 ihr eigensicheres Smartphone selbst schnell und einfach auf Android 11 updaten. Damit erhalten sie brandneue Funktionen des topaktuellen Betriebssystems.

Dazu zählen u. a. eine verbesserte Sprachsteuerung (Voice Access), das optimierte Management der Zugriffsberechtigungen auf Kamera, Mikrofon sowie den Standort für Apps und die Funktion, mit einem Tastendruck alle gekoppelten Endgeräte aufzurufen und von einem gemeinsamen Ort aus steuern zu können.

Die Sicherheits- und Datenschutzupdates erfolgen wie App-Updates über den Google Play Store. Anwender können nun flexibel ihre Aktualisierungen steuern.

08.12.2020 | Klare Kommunikation zu jeder Zeit ist besonders wichtig für den Alleinarbeiterschutz in Ex gefährdeten Umgebungen. Zur Gewährleistung von Sicherheit und der Bereitstellung optimaler Arbeitsbedingungen bietet Ecom jetzt neben dem kabelgebundenen Radio Speaker Microphones RSM-Ex 01 das drahtlose Bluetooth Lautsprechermikrofon RSM-Ex 01 BT Z0 in Schutzart IP65 / IP67 zugelassen mit integrierter Rauschunterdrückung.

Das fernsteuerbare, robuste Lautsprechermikrofon erzeugt einen klaren, lauten Ton mit einer Lautstärke von bis zu 103 dB. Es ist besonders flach gebaut. Das ergonomische Mikrofon lässt sich intuitiv und einfach, selbst mit Handschuhen, bedienen.

Die eingebaute Bluetooth Schnittstelle ermöglicht den Anschluss an industrielle BT-Geräte wie Tablets, Industrie-Smartphone, Tetra und DMR Funkgeräte und vor allem an sie explosionsgeschützten Produkte von Ecom. Durch eine Bluetooth Verbindung von bis zu 10 m kann sogar die Kommunikation in einem Zone 0 Bereich aufrechterhalten werden.

Zusätzliche Knöpfe wie Chanel Up/Down gestatten eine einfache Kanalumschaltung. Ein roter SOS-Knopf ist für Alleinarbeiter perfekt. Der mitgelieferte Lithium-Ionen Akku mit 2200 mAh sichert eine lange Betriebszeit von bis zu 78 Stunden. Das magnetische Ladekabel und die optionale Ladeschale erleichtern das Laden auch unter Staub und verlängern so die Lebensdauer des Gerätes.

Das Gerät bietet auch mehrere Möglichkeiten für eine kundenspezifische Tastenindividualisierung. In Kombination mit dem Ex geschützten Industrie Smartphone der Serie 10 von Ecom ermöglicht das RSM-Ex 01 BT Z0 z. B. individuelle Tasteneinstellungen zum Senden kundenspezifischer Befehle an Server und andere IoT-Switches. Das erleichtert Aufgaben wie das Öffnen eines Tors.

13.05.2020 | Die Alleinarbeiterlösung SOS von Swissphone Wireless wurde in Kombination mit den Smartphones der Pepperl+Fuchs Marke Ecom mit den Komponenten SOS-Portal und SOS-Mobile App nach DIN VDE V 0825 erneut zertifiziert. Die Zertifizierung wurde von der DGUV Prüf- und Zertifizierungsstelle am 21. April 2020 offiziell kommuniziert.

Die Lösung mit den genannten Komponenten ermöglicht die Alleinarbeit mit einer Überwachung nach DGUV-Regel 112-139. Zudem lassen sich damit auch die Vorgaben der SUVA/BG in Bezug auf Alleinarbeit umsetzen.

„Wir sind stolz auf die DIN VDE V 0825-Zertifizierung unserer Notruflösung in Kombination mit den Smartphones der Pepperl+Fuchs Marke Ecom. Ecom ist ein herausragender Hersteller speziell konzipierter und höchst widerstandsfähiger, mobiler Endgeräte wie dem neuesten Smartphone Smart-Ex 02 mit Zulassung bis hin in explosionsgefährdete Bereiche nach Atex Zone 1/21 und Atex Zone 2/22. In Kombination mit unserer SOS-Mobile App und dem SOS-Portal liefern sie größtmögliche Sicherheit für Alleinarbeiter“, kommentiert Thomas Knoblauch, Produkt Manager Swissphone Wireless AG.

Mit der Zertifizierung unterstreichen Swissphone und Ecom ihre Ambitionen im Bereich der Alleinarbeit. Studien zeigen, dass die Zahl allein arbeitender Mitarbeiter weiter wachsen wird. „Wir sehen bereits seit einigen Jahren einen Trend zur Alleinarbeit. Uns ist es wichtig, Unternehmen und Mitarbeiter gerade in weiträumigen Industrieanlagen zu unterstützen, die Sicherheit zu erhöhen sowie die Arbeit so effektiv und komfortabel wie möglich zu gestalten. In der Ganzheit der Lösung gemeinsam mit Swissphone dienen unsere Endgeräte nicht nur als digitaler Hub und Kommunikationstool, sondern auch als mobiles Sicherheitskonzept“, sagt Dietmar Deppisch, Business Development Manager Applications Ecom Instruments GmbH.

Arbeitgeber sind dazu verpflichtet, allein arbeitende Angestellte so abzusichern, dass diese bei einem Notfall schnellstmöglich Hilfe erhalten. Dazu bietet sich das webbasierte SOS-Notrufsystem für Alleinarbeiter von Swissphone an: Es überwacht allein arbeitende Personen und kann einen willensabhängigen oder willensunabhängigen Notruf absetzen. Das geschieht über die programmierbare Alarmtaste (Red Button) oder die im Smartphone verbaute Sensorik, welche Unfälle detektiert.

Dabei werden die Positionsdaten der verunfallten Person übermittelt. Der Alarm wird Indoor über BLE und Outdoor über GPS ausgelöst. Die im SOS-Notrufsystem hinterlegten Alarmierungsszenarien und Notfallpläne werden dabei automatisch aktiviert. Das webbasierte SOS-Portal steuert und verwaltet die Meldung, Lokalisierung, Eskalation und lückenlose Dokumentation von Vorfällen sowohl die Daten der Teilnehmer.

Unabhängig vom gewählten Auslösegerät bietet die Notruflösung folgende Schutzfunktionen:

Schnelle und sichere Alarmierung im Notfall mittels manueller und automatischer Notrufauslösungsfunktionen. Automatische Weiterleitungen des Notrufs über mehrere Kanäle mit Angaben zur betroffenen Person und deren Position.

Dezentrales Entgegennehmen der eingetroffenen Alarme und deren Abarbeitung gemäß individuellem Alarmplan. Wird der Notruf nicht angenommen, kann er eskaliert werden, bis geeignete Maßnahmen eingeleitet werden.

25.04.2019 | Ecom stellt die 10. Generation der weltweit ersten Ex geschützten Handy Serie vor. Das einfache, robuste und praxisorientierte 4G / LTE Industrie-Smartphone der Zone 1 und Div. 1 eignet sich für ein breites Einsatzspektrum.

Die Ex geschützten Handys 10 ermöglichen die Nutzung von Push-to-Talk über 4G-, Private LTE- und Wi-Fi-Netzwerke. Dadurch ist eine optimale Netzabdeckung in allen Bereichen und Situationen gegeben, mit einer geringen Netzwerklatenz und sehr guten Datenübertragungsraten. PTT- und Alleinarbeiter Schutzfunktionen lassen sich über dedizierte, leicht bedienbare Seitentasten schnell per One-Touch-Zugang aufrufen. Das gewährleistet mehr Sicherheit, Flexibilität und eine vereinfachte Kommunikation in explosionsgefährdeten Bereichen.

Für beste Sprach- und Tonqualität auch in lauter Umgebung sorgen robuste Lautsprecher an der Vorderseite des Handys. Eine feste, im Atex Bereich nutzbare Verkabelung ermöglicht den Einsatz von Radio Speaker Microphones (RSM) oder Headsets. Das hochauflösende, brillante Display des Mobilgeräts bietet eine hohe Robustheit. Es wird von einem extrem widerstandsfähigen und kratzfesten Gorilla-Glas geschützt. Mit Schutzart IP68 und zulässigen Umgebungstemperaturen von -20° bis +55 °C trotzt das Gerät auch rauesten Industrieumgebungen. Überdurchschnittlich lange Einsatzzeiten erlaubt der hochentwickelte Akku gepaart mit einem fortschrittlichen Energiemanagement.

Ausgestattet mit Android 8.1 Betriebssystem sind Patches sowie Sicherheitsupdates automatisch gewährleistet. Ein eigenes Entwicklerteam für das Ex Mobiltelefon 10 kann zudem schnell auf Kundenbedürfnisse reagieren und Anpassungen vornehmen – unabhängig von externen Partnern. Durch lange Verfügbarkeit und Langzeit-Support (5-jähriger Lebenszyklus) sowie globale Zulassungen (Explosionsschutz, elektrische Betriebserlaubnis, Vielzahl an Funkbändern) bietet das neue Featurephone maximale Planungs- und Investitionssicherheit.

Optional kann ein Ex-geschütztes Mobiltelefon 10 auch an die neue Produktsparte Digital Products and Services von Ecom angebunden werden.

16.01.2019 | Ecom präsentiert die nächste Generation seiner für den Ex-Bereich wegweisenden Featurephones und Tablets. Als Weltpremiere befindet sich darunter das eigenentwickelte Ex-Handy 10 Featurephone und die Atex/Iecex Zone 1/21; Div. 1 Version des Industrie-Tablets Tab-Ex 02.

Das eigenentwickelte Atex Zone 1/21 zertifizierte 4G/LTE-Featurephone Ex-Handy 10 mit Android 8 Betriebssystem eignet sich für Industrie-4.0-Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen. Das neueste Mitglied der bereits seit 1994 entwickelten, ultra-robusten Ex-Handy-Familie ermöglicht die Nutzung von Push-to-Talk (PTT) Anwendungen über 4G-, Private LTE- und Wi-Fi-Netzwerke. Dadurch ist eine optimale Netzabdeckung in allen Bereichen und Situationen gegeben – mit einer geringen Netzwerklatenz und hervorragenden Datenübertragungsraten.

Für beste Sprach- und Tonqualität auch in lauter Umgebung sorgen Lautsprecher an der Vorderseite des Mobilgeräts. Dank dedizierter, leicht bedienbarer Seitentasten – große PTT-Taste und rote Notruftaste – lassen sich PTT- und Alarmdienste schnell per One-Touch-Zugang aufrufen. Darüber hinaus lässt sich die willensunabhängige Alleinarbeiterschutzfunktion anwendungsspezifisch aufsetzen und (serverabhängig) in die unternehmenseigene IT einbinden.

Das hochauflösende, brillante Display des Ex-Handy 10 wird von einem extrem widerstandsfähigen und kratzfesten Gorilla-Glas geschützt. Es ist in Schutzart IP68 ausgeführt und hält Umgebungstemperaturen von -20° bis +60 °C im rauen Industrieumfeld stand. Das Featurephone bietet dabei höchste Planungs- und Investitionssicherheit durch sehr lange Verfügbarkeit und Support (5-Jahre-Lifecycle) sowie globale Zulassungen (Ex-Schutz-Zonen, länderspezifische Produktkonformität und vielfältigste Funkbänder).

Mit Android 8 Betriebssystem, fortlaufenden Sicherheitsupdates über Fota (Firmware Over the Air) sowie eigenem Softwareentwickler-Team ist das Ex-Handy 10 zukunftssicher aufgestellt. Zudem erlaubt der hochentwickelte und leistungsstarke Akku gepaart mit einem fortschrittlichen Energiemanagement überdurchschnittlich lange Einsatzzeiten. Ein konsistentes, kompatibles Produkt-Ecosystem mit eigenem 3,5 mm Klinkensteckerfixierungs-Konzept und neuem Radio Speaker Microphone (RSM) als PTT Sets, Scan-Applikationen und BLE Beacons runden das Angebot ab.

Das neue Industrie-Tablet „Tab-Ex 02“ gibt es jetzt in einer Version für Iecex/Atex Zone 1/21 als Nachfolger des weltweit ersten, explosionsgeschützten Android Tablets Tab-Ex 01. Das Tab-Ex 02 ist leistungsstark und für innovative Anwendungen wie Augmented Reality ausgelegt. Ausgestattet mit Android 8 Betriebssystem verfügt das auf dem Samsung Galaxy Tab Active2 basierende Tab-Ex 02 über einen leistungsstarken Octa-Core-Prozessor mit 1,6 GHz sowie 3 Gigabyte Arbeitsspeicher.

Es eignet sich für Industrie-4.0-fähige Applikationen und vereinfacht den Datenaustausch mit Scada / DCS-Systemen, Warenwirtschaftssystemen (SAP, IBM Maximo), Projektmanagementsystemen und der computergestützten Systemplanung. Das kompakte Tab-Ex 02 ist der perfekte und bereits weltweit bewährte Begleiter für vielfältige Aufgaben wie Inventuren, Materialnachverfolgung, Wartung, Supply Chain und Asset Management bis hin zu einer professionellen Alleinarbeiterschutzlösung.



Pepperl+Fuchs und Ecom bietet ein durchgängiges, zukunftssicheres Lösungs- und globales Serviceportfolio für den Ex-Bereich, das im Sinne der Industrie 4.0 völlig neue Möglichkeiten entlang der gesamten Supply Chain bietet. Das Zusammenspiel neuester Sensorik, smarter HMI-Lösungen und explosionsgeschützter Mobilgeräte hilft Unternehmen Kosten zu reduzieren, die Sicherheit zu erhöhen und für effektivere Prozesse sowie ein verbessertes Asset Management zu sorgen.

Mitarbeiter, Experten, Teams oder Projektgruppen können zudem professionelle Industrieapplikationen nutzen, in Echtzeit Daten online verfügbar machen und so agiler, flexibler und ortsunabhängig zusammenarbeiten. Für die Dokumentation, Ferndiagnose, Wartung und Instandhaltung bieten etwa Push-to-Talk- oder Videokonferenz-Applikationen viele Vorteile. Experten können eine Ferndiagnose stellen und Anweisungen zur Behebung der Schäden und zur Reparatur geben, ohne in der Anlage oder auf dem Gelände sein zu müssen.



Ecom stellt aus auf der SPS 2021.