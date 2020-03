GigE Vision Industriekamera mit 1,1 GB/s Bandbreite

Machine Vision bzw. die Lösungen der industriellen Bildverarbeitung dringen immer weiter in Industriegebiete vor, bei denen beste Bildqualität, höchste Auflösung und hohe Geschwindigkeiten gefordert sind. SVS-Vistek stellt hierfür die neue GigE Vision Industriekamera SHR461CX aus der höchstauflösenden SHR Serie vor. Mit über 100 Megapixel bietet die GigE Kamera eine enorme Dynamik von 82 dB. Der neue Rolling Shutter Sensor IMX461 von Sony hat zudem eine Auflösung von 14.192 x 10.640 Pixel und damit eine überragende Bildqualität.

Die hohe Dynamik der GigE Kameras ermöglicht neben dem hervorragenden Bildsensor eine aufwendige thermische Konstruktion der GigE Kamera. Nur durch diese kann der Sensor mit diesem geringen Rauschen betrieben werden. Diese hervorragende thermische Anbindung ermöglicht auch die max. Betriebstemperatur von 70°C.

GigE Kamera für viele Objektive

Der 4:3 Halbformat Sensor mit einem 3.76 µm Pixel Pitch eignet sich mit einem M72 Mount für eine große Vielfalt an Objektiven. Die GigE Kamera ist mit Funktionen ausgestattet, mit denen sie sich schnell in eine Anwendung integrieren lässt. Das wären Lookup-Tables, ROI, eine Defect Pixel Correction und eine Shading Correction. Der Einbau eines Sequencers und 4-Kanal Blitzcontroller sind selbstverständlich und über ein einziges GenICam Interface bedienbar.

Vier Coaxpress-6 Leitungen sorgen für eine schnelle Datenanbindung an den Host PC. Mit der Bildrate von 6.1 Bilder/s kommen so beinahe 630 MB/s zusammen. Die Coaxpress Schnittstelle garantiert dazu niedrige Latenzzeiten. Es ist auch mit Power over Coaxpress zur Versorgung der Kamera nutzbar.

Die Super High Resolution Gigabit Ethernet Kameras eignen sich für Märkte wie Display Inspection (FPN) und Oberflächeninspektion.

GigE Vision erklärt:

GigE Vision ist eine Standard Schnittstelle der industriellen Bildverarbeitung. Dank ihr lassen sich Kameras für Industrieanwendungen mittels Gigabit Ethernet Standards an Netzwerke anschließen.





