Rollenkette für die hohen Anforderungen der Lebensmitteltechnik

Werden Rollenketten in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, müssen sie hohen Belastungen standhalten oder regelmäßig gewartet und ausgetauscht werden. Setzen Anwender eine Qualitäts Rollenkette von Tsubaki ein, erlangen sie eine über doppelt so lange Lebensdauer wie vergleichbare Ketten am Markt. Zudem reduzieren sie die Wartung drastisch bis hin zur Wartungsfreiheit. Dafür sorgen u. a. ölimpregnierte Sinterbuchsen oder die patentierte Stanzringverdichtung. Erfahren Sie nachfolgend mehr darüber, auch anhand von Success Stories.

Inhalt



01.03.2023 | Ein französischer Pizzabäcker wandte sich an Tsubaki mit dem Wunsch, eine Rollenkette vorzuschlagen, die den Wartungsaufwand und die Gesamtkosten reduziert. Bei diesem Pizzabäcker ist eine Rollenkette integraler Bestandteil des Antriebs in einer Förderanlage. Diese transportiert die verpackte Pizza zu einem gekühlten Endlager, von dem aus sie auf die Händler verteilt wird. Weil die meisten Produkte an Supermärkte geliefert werden, sind die Gewinnmargen knapp. Der Pizzabäcker muss also neben der Qualität auch die Produktivität maximieren.

Die Funktion der Förderkette ist entscheidend, damit das Produkt schnell und effizient zum Versand transportiert wird, ohne dabei die Verpackung oder die Pizzen zu beschädigen. Ein Wartungsteam musste bisher alle drei Tage die Standardkette auf Längung überprüfen. Währenddessen stand die Anlage still. Auch führte die Kettenlängung zu einer ungleichmäßigen Bewegung des Förderbands und erhöhte damit das Ausfallrisiko. Kam es zu Schlupf oder Vibrationen in der Förderanlage, konnten die Pizzas beschädigt werden oder sie wurden ungleichmäßig auf dem Förderband ausgerichtet. Das wirkte sich negativ auf den nachfolgenden Verpackungsprozess aus. Stellte sich aufgrund des Kettenverschleißes sogar ein Maschinenausfall ein, musste der Pizzahersteller noch längere Stillstandszeiten in Kauf nehmen.

Trotz sorgfältiger Wartung und Einstellung sowie regelmäßiger Schmierung war die Rollenkette alle drei Monate auszutauschen. Nachdem das mehr als 15 Jahre lang praktiziert wurde, hat das Management eine Vergleichsrechnung erstellt mit dem Ergebnis, dass die Investition in eine hochwertige Rollenkette die Kosten für Stillstand und Wartung durch den bisher häufigen Kettentausch der Standardkette ausgleicht. Der Testlauf mit einer Qualitäts Rollenkette Ausführung GT4 Winner von Tsubaki demonstrierte schließlich, dass man die Produktivität erhöhen und die Gesamtbetriebskosten reduzieren könne.

„Wir bieten eine große Auswahl an Kettengrößen und Kettenkonfigurationen. Daher konnten wir die Ursprungskette direkt ersetzen und so eine deutliche Reduzierung der Längung und eine längere Lebensdauer nachweisen“, sagt Jake Yamamoto, Sales & Marketing Director von Tsubakimoto Europe. „Die mit einem äußerst robusten Testverfahren nachgewiesenen Kenndaten der Rollenkette haben verdeutlicht, dass eine Investition letztendlich die Gesamtbetriebskosten senkt und dazu beiträgt, die Produktivität des Pizzaherstellers zu steigern.“

Patentierte Schmiernuten sorgen dafür, dass sich die Kettenlängung durch Verschleiß reduziert. Diese sorgen für eine effektive und langanhaltende Schmierung des Kettengelenks. Dadurch werden der Wartungsaufwand verringert und die Standzeit der Rollenkette erhöht. Dank der speziell geformten Schmiernuten wird die Schmierung zwischen Bolzen und Buchse dort wo die höchste Reibung auftritt gehalten, anstatt sich zu verteilen. Diese Funktion minimiert den Kettenverschleiß und die Kettenlängung.

Die GT4 Winner-Kette unterscheidet sich zudem von Standardrollenketten durch ein patentiertes Stanzringverfahren der Verschlusslasche. Damit wird das Verschlussglied als schwächste Glied genauso stark wie die Grundkette. Mittels Kaltverfestigung um das Laschen Auge herum wird ein Stanzring gesetzt. Durch die entstandenen Eigenspannungen erhöht sich die Festigkeit im Bolzen-Laschen-Verbund. Die Rollenkette kann so auf ihre volle Leistung ausgelegt werden.

Nachdem die GT4 Winner installiert war, übertraf sie die dreimonatige Lebensdauer der Standardkette bei weitem und musste erst nach 18 Monaten neu eingestellt werden. Durch die längere Lebensdauer der Tsubaki Rollenkette gab es aber ein Problem hinsichtlich Korrosion. Denn die ursprüngliche Standardkette war erst gar nicht lange genug im Einsatz, um überhaupt anfällig für Korrosion zu werden. Um die neue Begleiterscheinung zu vermeiden, wurde eine Neptune Rollenkette mit einer Korrosionsschutzschicht ausgewählt. Aufgrund ihrer Karbon Stahl Basis hat sie die gleiche Festigkeit und Verschleißbeständigkeit wie die GT4 Winner.

„Die Tsubaki Neptune-Kette läuft nun auch korrosionsfrei. Nach ihrer ersten Einstellung nach 18 Monaten kann sie dem Werk viele zusätzliche Monate lang dienen“, ergänzt Jake. „Die Instandhalter des Pizzaherstellers sind davon überzeugt, dass sich die Investition in eine präzisionsgefertigte Rollenkette auf jeden Fall wirtschaftlich bezahlt gemacht hat und ihre Wartung sowie ihr Gesamtbudget reduziert wurden.“

11.05.2022 | Ein deutscher Winzer verwendet bei der Wein Abfüllung eine Reihe von Förderbändern, mit denen die Flaschen den Produktionsprozess durchlaufen. Jetzt konnte er seine Produktivität beim Transport der Flaschen verbessern, indem er die konventionelle Förderkette durch eine korrosionsgeschützte Neptune Rollenkette von Tsubaki ersetzt hat. Ausfallzeiten und der Wartungsaufwand verringern sich, die Lebensdauer steigt.

Der Winzer betreibt eine Anlage, an deren Ende eine Pufferung der Flaschen erfolgt. Auf einem Wendelförderer werden sie gesammelt. Angetrieben wird dieser Spiralförderer von einer Rollenkette. Bisher korrodierten die Ketten schnell in der nassen Umgebung. Weil sie zudem einer hohen Reibung unterleigen, war ihre Lebensdauer nur kurz.

Die Rollenkette ist wartungstechnisch nur schwer erreichbar. Ebenso gestaltet sich eine Nachschmierung aufgrund der Nässe schwierig. Wegen der den korrosiven Bedingungen und einer unregelmäßigen Schmierung musste die Rollenkette des Spiralförderers alle zwei Jahre ausgetauscht werden. Die durch die schwere Zugänglichkeit erhöhten Ausfallzeiten und die hohen Beschaffungskosten sorgten für hohe Ausfallzeiten, welche die Produktivität des Winzers schmälerte.

Nachdem Austausch der alten Förderkette durch die Qualitätskette Neptune konnte der Weinproduzent seine Total Costs of Ownership (TCO) deutlich senken. Die Neptune-Kette wurde speziell für den Einsatz in korrosiven Umgebungen konzipiert. Jetzt hat sie die bisherige zweijährige Lebensdauer der Standardkette deutlich übertroffen.

Die hohe Haltbarkeit der Neptune-Kette verdankt sie einer innovativen Oberflächenbehandlung, welche für eine hohen Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit sorgt. Die Beschichtung hält alkalischen Reinigungsmitteln, Salzwasser, saurem Regen und anderen widrigen Wetterbedingungen stand. Die Neptune wurde 700 h lang im Salzwassersprühnebel und 2000 h auf die Beständigkeit gegen Natriumhypochlorit und Natronlauge getestet. Beides wird oft als Reinigungsmittel in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eingesetzt

Kupplungen und Bremsen Einsatz in der Lebensmitteltechnik

Laschen, Buchsen und Bolzen verfügen über zwei spezielle Schichten einschließlich einer Harzschicht. Diese schützen sie maximal vor einem Verschleiß. Die Rollenkette ist aber auch Temperaturwechsel beständig und verträgt übermäßige Feuchtigkeit.

Anwendern bleiben die Zugeständnisse bei anderen korrosionsgeschützten Ketten wie Edelstahlausführungen beim Einsatz der Neptune erspart. Aus Kohlenstoff Stahl bietet sie die gleiche Zugfestigkeit und zulässige Belastung wie die strapazierfähigen Standardrollenketten von Tsubaki. Die spezielle Beschichtung schützt außerdem vor Reibung, die den Kettenverschleiß beschleunigt. Das wird erreicht, weil der starke dynamische Kontakt zwischen Kettenrad und Rolle minimiert ist.

Die RoHS-konforme Rollenkette ist sie frei von sechswertigem Chrome und anderen gefährlichen Elementen wie Arsen, Blei, Cadmium und Quecksilber.



26.04.2022 | Angesichts des stetig wachsenden Bedarfs an Getränken in Milliardenhöhe müssen die Hersteller in ihrer Produktion hochzuverlässige Maschinen einsetzen, um die Nachfrage befriedigen zu können. Ein Getränkehersteller in den Niederlanden wandte sich auf der Suche nach einer zuverlässigen Antriebskette an Tsubaki, welcher eine spezielle Rollenkette vorschlug.

Im Jahr 2018 wurde der Absatz in der Getränkeindustrie weltweit mit 1544,61 Mrd. USD bewertet – Tendenz steigend. Die Branche setzt auf technologisch fortschrittliche Produktionslinien und Kühlkettenanlagen, um diesen Bedarf rentabel anzudecken. Zudem müssen die Getränkehersteller aber auch die Hygienestandards einhalten. Chemische Hochdruckspülanlagen verringern das Risiko einer Produktkontamination. Ihr Einsatz wirkt sich aber gegebenenfalls nachteilig auf die Bauteile und Maschinen aus, die nicht für diese Umgebungsbedingungen spezialisiert sind. Komponenten zur Kraftübertragung wie Förder- bzw. Rollenketten in Förderanlagen sind hier besonders gefährdet.

In solchen Rollenketten können chemische Hochdruckspülungen Korrosion an ihrer Oberfläche verursachen. Das fördert einen frühen Kettenverschleiß. Fällt die Rollenkette vorzeitig aus, bringt sie die gesamte Produktionslinie zum Stillstand. Dadurch erhöhen sich die Total Cost of Ownership (TCO). Außerdem stellt entstehender Rost an den Rollenketten auch ein Kontaminationsrisiko für das Produkt selbst dar. Optimierte Förderketten senken hier das Risiko und gewährleisten eine kontinuierliche Produktion.

Das passierte einem niederländischen Getränkehersteller: Er beklagte einen erhöhten Verschleiß an einer wartungsarmen Edelstahlkette, die am Antrieb eines Flaschenförderers installiert ist. Die Rollenkette des Förderers wurde wöchentlich mit einem alkalischen Reinigungsmittel gewaschen. Nach einiger Zeit korrodierte das wartungsarme Antriebselement und fing an zu verschleißen. Mit diesem Problem wandte sich der Hersteller an Tsubaki, damit er eine Lösung für seine Anforderungen findet.

Der Antriebsspezialist hat eine ganze Palette an Förderketten für spezifische Anwendungen im Portfolio. Für die spezielle Anwendung des Getränkeherstellers empfahlen die Ingenieure die Neptune Rollenkette. Sie eignet sich sehr gut für den Einsatz in Flaschenförderern. Mit einer speziellen Oberflächenbehandlung strotzt diese alkalischen Reinigungsmitteln, Salzwasser, saurem Regen und anderen widrigen Wetterbedingungen. Buchsen, Laschen und Bolzen haben zwei spezielle Schichten und schützen so maximal vor Verschleiß. Zudem sind die Rollenketten Temperaturwechsel beständig und halten übermäßiger Feuchtigkeit stand.

Konkret zum Einsatz kommt jetzt die wartungsarme Ausführung Lambda Neptune Bauart RS12B-1. Die designbedingte erhöhte Korrosionsbeständigkeit dieser Bauart hat die Zuverlässigkeit des Antriebs sofort verbessert. Damit erhöht sich die Lebensdauer und die Wartungsintervalle vergrößern sich. Neben den Qualitäts Rollenketten steht natürlich auch ein sachkundiger Service den Kunden beratend zur Seite.



05.04.2020 | In einer französischen Bäckerei verlangte der Backofen zum Backen von Brötchen alle zwei Jahre eine neue Förderkette, weil diese dann verschlissen war. Um den teuren und zeitaufwändigen Prozess zu stoppen, wandten sich die Verantwortlichen an den Hersteller antriebstechnischer Produkte Tsubaki. Nach Austausch der Förderkette wurden aus zwei Jahren Lebensdauer mehr als fünf Jahre wurden.

Fast jedes Dorf in Frankreich hat noch eine eigene Boulangerie bzw. Bäckerei, die über Generationen deren Handwerkerfamilien hinweg weitervererbt wurden. Heute verbinden diese Bäcker Tradition mit Technologie, um die besten Backwaren herzustellen. Beliefern größere Bäckereien zum Beispiel Supermärkte in ihrer Region, müssen sie auf hohe Qualitätsstandards setzen. Diese erzielen sie aber nur dann, wenn sie bei ihren Geräten, Maschinen und Prozessen auf effiziente und kostengünstig Technik setzen.

Dosiersysteme im Hygienic Design für präzise Brotaufstriche

Als eine solche Bäckerei ihre Kosten und Verfahren auf den Prüfstand stellte, um den hohen Qualitätsstandard ihrer Produktionslinie sicherzustellen, stellt sich, dass der Tunnelofen zur Herstellung von Brötchen alle 1,5 bis 2 Jahre eine Stillstandszeit für den Austausch der Förderkette benötigte. Die Maschine musste zu ihrem Austausch vollständig demontiert werden. Das war sehr kostenintensiv. Und so stellten sich die Verantwortlichen die Frage, wie man die Lebensdauer der Ketten erhöhen könne.

Die Verantwortlichen kontaktierten Tsubaki und die Ingenieure waren schnell vor Ort zur Bewertung der Anwendung. Sie erkannten, dass wegen der hohen Temperaturen von durchschnittlich 240 °C und max. 300 °C, denen die Rollenkette während des Backprozesses ausgesetzt ist, die Innenseiten der Rollen zu schnell verschlissen. Das Resultat war, dass die Antriebskette früher als gewünscht beschädigt wurde.

Die Ingenieure von Tsubaki sind Profis auf dem Gebiet der Total Cost of Ownership Reduzierung. Und so wissen sie auch, dass der Betrieb einer Förderkette in strapazierfähigen Umgebungen mit einem speziellen Schmiersystem verbessert werden kann.

Zur Lösung des Problems empfahlen die Spezialisten eine technische Lösung aus ihrem großen Förderketten-Katalog. Die neue Förderkette aus der DT-Serie verfügt über wärmebehandelte Rollen und Buchsen. Diese gewährleisten ein reibungsloses Zusammenspiel auch bei diesen hohen Temperaturen.

Zusätzlich wurden sie hinsichtlich Festigkeit und Leistung ausgelegt, um der regelmäßigen Belastung standzuhalten. Der Bäckerei sollte die Ketten mit einer Spezialschmierung in Lebensmittelqualität versehen, die auch unter sehr hohen Temperaturen zuverlässig arbeitet. Die richtige Dosierung der Schmierung übernimmt eine elektrisch betriebene Zahnradpumpe, die mit der Geschwindigkeit der Rollenkette synchronisiert ist. So versorgt sie diese immer mit der optimalen Schmierung.

Nach dem Installieren und Inbetriebnehmen der DT-Kette mit ihrem zugeschnittenen Schmiersystem, verzeichnete das Wartungspersonal der Bäckerei schnell eine Leistungssteigerung. Wo sich die Förderkette bisher in wenigen Monaten abnutzte, zeigt die neue DT-Kette schnell sichtbare Verbesserungen.

Sie ist weitaus strapazierfähiger als die des etablierten Betreibers der Vorgängerkette. Tatsächlich erwies sie sich sogar mehr als doppelt so zuverlässig und erreichte schließlich eine Lebensdauer von über fünf Jahren. Die daraus resultierende Reduzierung der TCO wirkte sich direkt auf das Endergebnis der Bäckerei aus.



12.06.2019 | Bei den Maschinen zur Herstellung von Lebensmitteln ist es wichtig, dass sich die Schmiermittel für die darin verbauten Komponenten für den menschlichen Verzehr eignen. Jedoch sind diese sehr teuer. Tsubaki hat mit der Lambda Rollenkette und ihren mit einem besonderen Schmiermittel versehenen Buchsen eine Alternative.

„Eines der Hauptprinzipien der Produktsicherheit bei der Lebensmittelherstellung ist die Sicherstellung der Verwendung von Zutaten, die verträglich für uns Menschen sind. Es dürfen keine sichtbaren Fremdkörper oder schwer erkennbaren, aber gesundheitsgefährdenden Spurenstoffe in das Endprodukt gelangen“, beschreibt Peter de Blok, Vertriebsleiter EMEA von Tsubakimoto Europe B.V., die Problematik.

Das gilt selbstverständlich auch für die Herstellung von Lebensmitteln. Ein solches potentielles Spurenmaterial sind zum Beispiel Öl oder Fett, die zum Schmieren der Komponenten in den Produktionsmaschinen verwendet werden. Allerdings ist es manchmal unvermeidlich, dass etwas Schmiermittel in die fertigen Lebensmittelprodukte gelangen. Deshalb müssen die Maschinen mit Schmiermittel geschmiert werden, die für den menschlichen Verzehr unbedenklich sind.

Hersteller von Schmiermitteln stellen speziell dafür entwickelte Qualitätsprodukte her, deren Verwendung durch Gesetze und Industriestandards geregelt sind. Diese Vorschriften variieren von Land zu Land. Grundsätzlich gibt es folgende drei Kategorien an Schmierstoffen, die in der Lebensmittelindustrie verwendet werden dürfen:

H1-Schmierstoffe können zufällig in Kontakt mit den erzeugten Lebensmitteln kommen und dürfen nicht schädlich sein.

können zufällig in Kontakt mit den erzeugten Lebensmitteln kommen und dürfen nicht schädlich sein. H2-Schmierstoffe dürfen nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommen und sind nur in geschlossenen Systemen zu verwenden.

dürfen nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommen und sind nur in geschlossenen Systemen zu verwenden. H3-lösliche Öle dürfen zum Reinigen oder dem Betrieb von Geräten oder Maschinen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, verwendet werden, sind jedoch vor deren Gebrauch abzuwaschen.

Weil spezielle Schmierstoffe für den Betrieb seiner Antriebsketten in der Lebensmitteltechnik teuer sind, hat Tsubaki mit der Lambda Kette eine Alternative entwickelt: Diese Antriebs- oder Förderketten wurden mit einer Selbstschmierfunktion ausgestattet, die für die dauerhafte Schmierung ausgelegt ist. Es braucht also während der gesamten Lebensdauer nicht mehr nachgeschmiert werden.

Der Antriebsspezialist hat mit der Lambda Rollenkette bereits vor dreißig Jahren erstmals eine solche lebensdauergeschmiert auf den Markt gebracht. Diese hat sich mittlerweile für viele Anwendungen fast zum Industriestandard entwickelt. Über die Jahre haben die Entwickler diese ständig weiterentwickelt und das wachsende Know-how in die Konstruktion einfließen lassen.

Das Kernkonzept des Lambda-Designs ist die Verwendung einer ölimprägnierten Sinterbuchse. Es sorgt über die gesamte Lebensdauer dafür, dass sich die Ketten selbst schmieren. Der Großteil des Schmiermittels verbleibt in der Rollenkette, so dass keine Kontaminierung der Produkte, Verpackungen und anderer Gegenstände erfolgt.

„Die Lambda-Kette gibt es bereits in der sechsten Generation. Standardmäßig wird sie mit dem Lebensmittelschmierstoff „NSF-H1“ geschmiert“, sagt Peter de Blok. „Jedoch können wir auch H3-Ölimprägnierungen auf Anfrage realisieren.“ Die Lambda-Kette ist so konzipiert, dass sie moderaten Spülprozeduren beim Reinigungsvorgang unter Temperaturen bis zu 150 °C standhält. Ausführungen für den Einsatz unter höheren Temperaturen sind optional verfügbar.

Die patentierte Stanzringverdichtung der Lambda-Kette erhöht ihre Festigkeit maßgeblich. Bruchstellen an den Verbindungsgliedern gehören damit der Vergangenheit an. Mit diesem Verfahren wird rund um das Bolzen Auge der Verschlusslasche eine deutlich höhere Ermüdungsfestigkeit erzeugt. Außerdem lässt sich das Maschinenelement einfach und schnell montieren.

Die Lambda-Kette ist vollständig mit Standard-BS Rollenketten austauschbar und kann daher ohne Umbau in vorhandene Maschinen übernommen werden. Das gleiche gilt für die Standard-BS Kettenräder Verwendung. Dennoch empfiehlt der Hersteller den Kettenräder Einbau mit gehärteten Zähnen, die der Rollenkette eine noch längere Lebensdauer verleihen.

17.03.2017 | Die Zuführung von Faltschachteln in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zu den Produkten erfolgt in sogenannten Tray-Packer-Units durch Rollenketten mit speziellen Mitnehmern. Die Tray-Packer-Rollenkette von Tsubaki verzichtet hier auf ein Schmiersystem und schließt damit eine Produktverunreinigung durch Schmiermittel aus. Diese Rollenkette basiert auf der wartungsarmen Lambda Kette, die über eine ölimprägnierte Sinterbuche das Kettengelenk von innen mit einem NSF-H1 lebensmittelkonformen Schmierstoff dauerhaft schmiert.

Tray-Verpackungsmaschinen fassen in der Lebensmittel-und Getränkeindustrie fertige Produkte in passende Faltschachteln bzw. -kartons zu sogenannten Multi-Packs für den gesammelten Weitertransport zusammen. Die Produkte müssen anschließend einwandfrei und sauber sein. Üblicherweise werden bei diesem Verpackungsschritt Rollenketten eingesetzt, die regelmäßig geschmiert werden müssen.

Dabei kann es passieren, dass das Produkt oder die Verpackungseinheit mit Schmiermittel benetzt wird. Zudem wirken schmierstoffbehaftete Maschinenelemente wie diese Rollenkette wie ein Staubmagnet, so dass sich Staub, der durch den Kartonverpackungsprozess entsteht, an der Kette absetzen kann. Neben dem optisch schmutzigen Eindruck, der besonders in der Lebensmittelverpackung unakzeptabel ist, können Verunreinigungen aber auch die Standzeit der Kette vermindern.

Kartoffelvollernter nach Umbau von Freilauf wieder zuverlässig

So kann sich Staub an der Kette absetzen und in das Kettengelenk eindringen. Das würde die Schmierung im Kettengelenk stören, was wiederum den Kettenverschleiß im Kettengelenk begünstigt. Andererseits kann der Staub die Kette so zusetzen, dass die erforderliche Nachschmierung mit neuem Schmierstoff nicht sichergestellt ist. Die Schmierung an sich erfordert regelmäßige Wartungsintervalle bzw. eine automatische Schmiermittelzuführung – beides verursacht Kosten.

Je weniger Schmierung also im Prozess stattfindet, desto besser. Auf die Schmierung komplett zu verzichten, birgt die Gefahr, dass die Kettengelenke versteifen oder es zu einer ungleichen Kettenlängung der parallel laufenden Kettenstränge kommt. Produktionsfehler und ein früher Austausch der Kette wären die Folge. Mit der Tray-Packer-Kette des Antriebsspezialisten kann auf eine Nachschmierung verzichtet werden, so dass oben genannte Gefahren ausgeschlossen werden.

Mit NSF-H1 lebensmittelkonformen ölgetränkten Sinterbuchsen schmiert sich die Kette selbst von innen heraus. Der Kettenaufbau verhindert, dass der Schmierstoff aus dem Kettengelenk austritt. Zudem reduziert die durchgehende Innenschmierung ungleichmäßigen Gelenkverschleiß und vorzeitige Längung der Kette durch Verschleiß. Auf ein zusätzliches Schmiersystem kann somit verzichtet werden.

Weil sich beim Transport der Faltschachteln spezielle Mitnehmer während des Umlaufs um die Kettenräder auf- und wieder zuklappen, ist diese Lambda Rollenkette schmaler ausgeführt. Um bei einem Austausch der Ketten bestehende Mitnehmer wiederverwenden zu können, stellt der Antriebsspezialist einen speziell dafür entwickelten und maßgeschneiderten Montagestift bereit.

In den Tray-Verpackungsmaschinen werden mehrere Rollenketten parallel betrieben, weshalb die Mitnehmer die Faltschachteln exakt parallel zuführen müssen. Der mitgelieferte Match + Tag Service sorgt dafür, dass die Parallelität der Ketten maximal um 0,5 mm abweicht. Die Tray-Packer-Kette gibt es als 1“ Kette nach BS / DIN Standard ab Lager. Sie ist in vielen Anlagen europäischer Verpackungsmaschinenhersteller einsetzbar. Die vorhandenen Mitnehmer einer Vorgängerkette sind wiederverwendbar. Der wartungsarme Betrieb der Kette reduziert die Total Cost of Ownerships „TCO“.