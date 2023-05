Biegeteile + Laserteile online | kalkulieren + bestellen

Die Digitalisierung und der damit einhergehende Wandel in der Fertigungsbranche haben auch den Bereich der laserbasierten Fertigungstechnologien erfasst. So gibt es inzwischen immer mehr Plattformen wie von H. P. Kaysser mit Laserteile4you oder Laserhub, auf denen man Biegeteile und Laserteile online kalkulieren und bestellen kann. Künftig soll nun Künstliche Intelligenz den Fertigungsprozess beurteilen und die Echtzeit Bestellung verbessern. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

02.05.2023 | „Bei Trends gehen wir gern früh voran“, sagt Achim Hinterkopf, Geschäftsleiter bei der H. P. Kaysser GmbH + Co. KG und Pate der Online-Bestellplattform für individuell angefertigte Metall-Bauteile. Mit der Vertriebsmarke Laserteile4you hat der Pionier 2010 einen Trend angestoßen, der heute etliche Nachahmer findet. Jetzt soll die Künstliche Intelligenz (KI) mit eingebunden werden. Im Interview beantwortet Herr Hinterkopf Fragen, die einen Ausblick geben:

Was kann die KI in einer Bestellplattform für CNC Bauteile leisten?

"Gemeinsam mit einem Forschungsinstitut und einer Hochschule sowie unserem eigenen IT-Team entwickeln wir KI-Algorithmen für transparente und schnellere Angebote bei pulverbeschichteten Teilen. Was bei umformenden und zerspanenden Prozessen schon jetzt mit herkömmlichen Algorithmen funktioniert, ist bei der Pulverbeschichtung bisher noch nicht möglich. Dieser Prozess ist so komplex, mit so vielen Variablen, dass Kunden bisher kurz warten mussten, um zu erfahren, ob ihr Teil pulverbeschichtet werden kann und was es kostet. Künftig wird das in Sekunden gehen."

Warum geht das nur mit Künstlicher Inteligenz?

"Entscheidend ist dabei, die Möglichkeit der Pulverbeschichtung überhaupt zu prüfen. Zu klären sind dabei folgende Fragestellungen:

Ist das vom Kunden konstruierte Teil überhaupt pulver­fähig?

Lässt es sich aufhängen?

Hat es ein Loch an der richtigen Stelle?

Gibt es keine Stellen an denen sich Farbe sammeln kann?

Wie muss der Farbauftrag an den verschiedenen Stellen beschaffen sein?

Wie kann ich die Pulver-Rückgewinnung optimie­ren?

Wie viele Teile lassen sich zu einem Gehänge gleicher Farbe kombinieren?

Wie lange dauert die Durchfahrt durch die Anlage?

Das Zusammenspiel all dieser Aspekte ist so komplex, dass dies im Moment ohne KI niemand für den Kunden fair in Echtzeit anbieten kann. Unser Ziel heißt Echtzeit. Das System ist mit einer umfangreichen Datenbank gefüttert, wird vollautomatisiert betrieben und mit jedem Auftrag dazulernen. Wir werden auch da wieder Pionierarbeit leisten."

Lohnt der Aufwand für den überschaubaren Zeitgewinn?

"Darum geht es nicht. Im Onlinegeschäft erwarten die Nutzer stets sofortige Rückmeldung. Um diese in Echtzeit liefern zu können, nehmen wir die Anstrengun­gen mit der Entwicklung der KI auf uns. Es geht aber auch um die Entwicklung des Unternehmens insgesamt. So schwebt uns zum Beispiel als nächste Ausbaustufe vor, dass das System aus der Sicht der Pulverbeschichtung Verbesserungen und Optimierungen im Sinne der Kostenoptimierung für den Besteller vorschlagen kann. Das System soll ihm sagen können: 'Wenn du das Teil so oder so konstruierst, ist es günstiger für Dich.' So wird aus einem Monolog ein dialogisches System, das mit dem Kunden kommuniziert. Da entwickeln wir uns weiter von einer vollautomatischen Produktion zu einer – wenn Sie so wollen – automatisierten Konstruktionsbera­tung. Das geht aber nur mit Künstlicher Intelligenz."

10.03.2021 | Laserteile4you ist eine Dienstleistung der H. P. Kaysser GmbH + Co. KG und bietet die Bearbeitung von Stahl-Blech, Edelstahl, Aluminium und Buntmetall von Stückzahl 1 bis zur Serienfertigung an.

Neue Fertigungs­verfahren und Bearbeitungsmöglichkeiten vervollständigen seit März 2021 das Angebot an online bestellbaren Laserteilen in Stahl, Edelstahl, Aluminium und Buntmetall. Neben Metallzuschnitt und Biegeteil sind fortan auch Stanzteil, Laserteil und Rohr-Laserteil sowie pulverbeschichtetes Laserteil bestellbar.

Auch die Auswahl der Materialien und das Angebot an Blech-Stärken ist gestiegen. Buntmetalle wie Kupfer oder Messing können jetzt ausgewählt werden. Die Blechdicken reichen von 0,5 mm bis maximale 20 mm. Außerdem neu ist der 3D Metalldruck, mit dem sich durch die additive Fertigung komplexe Geometrien umsetzen lassen.

Das Unternehmen sieht sich als Pionier der Online Bestellung und setzt jetzt seine erfolgreiche Expansionsstrate­gie im Alpenland fort. „Gewerbliche Kunden haben nun in Österreich die gleichen vielfältigen Möglichkeiten bei der Online Blechteile Bestellung wie in Deutschland“, berichtet Achim Hinterkopf aus der Geschäftsleitung des Gründerunternehmens H. P. Kaysser und Verantwortlicher für Laserteile4you.



Das Angebot an farbigen Blechteilen wird durch eine neue, hochleistungsfähige Pulverbeschichtungsanlage möglich. Mit ihr ist das gesamte Farbspektrum umsetzbar.

Viele gewerbliche Stammkunden nutzen den Onlineservice seit vielen Jahren wie Kleinbetriebe als auch Industrieunternehmen nahezu aller Branchen, darunter Maschinenbau, Handwerk, und die Automobilindustrie. Damit reduzieren sie ihre Fertigungstiefe, indem sie die früher aufwändig selbst hergestellten Laserteile jetzt einfach bestellen und von Profis fertigen lassen.

Die Möglichkeit rund um die Uhr den Laserteile Bedarf kalkulieren und mit einem Klick bestellen zu können, wird von vielen Kunden sehr geschätzt.

Die Handhabung der Beschaffungs­plattform ist sehr einfach. Das Programm führt den User anwenderfreundlich ans Ziel. Es ist übersichtlich und selbsterklärend vom Hochladen der Zeichnung, der Material-Auswahl über die Bearbeitungsschritte bis hin zur Eingabe des Wunschtermins.

Hinter Laserteile4you steht das Familienunternehmen H. P. Kaysser GmbH + Co. KG aus Nellmersbach bei Stuttgart. Das 2010 eingerichtete Onlineportal gilt als Pionier für das professionelle Bestellen individuell gefertigter Blechteile über das Internet. Allein in Österreich und Deutschland nutzen mehr als 30.000 Kunden die Möglichkeit, umfangreiche Blech-Bearbeitung in beeindruckender Material-Vielfalt rund um die Uhr kalkulieren und bestellen zu können.

22.01.2020 | Auch von Laserhub kommen Biegeteile und Laserteile online per automatisiertem Bestellvorgang und Auftragsbearbeiten. Möglich sind Bearbeitungen wie CNC Laserschneiden, Abkanten, Pulverbeschichten, Entgraten oder Biegen von Blechteilen.

„Als wir die Plattform Laserhub.com live geschaltet haben, hatten wir vor allem Aufträge für das CNC Laserschneiden und Blechteile biegen von Einzelstücken, Prototypen und Kleinserien im Visier. Der Ansatz war überaus erfolgreich und hat extrem schnell wachsen lassen. Neben der Anzahl an Herstellern und Kunden haben wir seitdem unseren Leistungsumfang für Laserteile oder Biegeteile kontinuierlich gesteigert“, blickt Laserhub Gründer Christoph Rößner zurück.







„Jetzt sind wir soweit, dass wir auch große Serienaufträge übernehmen können. Einige Unternehmen decken schon jetzt ihren gesamten Blech Bedarf, ob Aluminium, Stahl oder Edelstahl, über unsere Plattform ab. Auf der letzten Nortec präsentieren wir uns daher als One-Stop-Shop für Aufträge jeder Größenordnung.“

Der Online-Shop bringt seit 2018 Anbieter und Anwender der Blechbearbeitung zusammen und digitalisiert und automatisiert inzwischen das komplette Auftrags- und Bestellmanagement. Von der Angebotserstellung über die Produktion durch den geeigneten Produzenten bis zu Auslieferung bringt sie die Fertigungskette für das Blechschneiden oder Laserschneiden zusammen.

Unternehmen geben mit wenigen Klicks ihren Laserzuschnitt und Biegeteil für das Laserschneiden oder Blechschneiden in Auftrag. Die intelligente Plattform prüft innerhalb von Sekunden die Anfrage. Jeder individuelle Kundenauftrag wird mit den aktuell verfügbaren Fertigungsressourcen im Markt verknüpft. Dazu gibt es parallel Kalkulation und Preise.

Der vollautomatisierte Prozess prüft dazu, ob sich die CAD-Zeichnungen fertigen lassen, kalkuliert Preise und identifiziert den passenden Produzenten. Somit übernimmt Laserhub auch Lieferantenauswahl, Lieferantenmanagement für die Laserteile online und weitere Blechbearbeitung. Der Hersteller sorgt zudem dafür, dass die Zulieferer die Zuschnitte in der gewünschten Qualität fertigen und die Laser Teile präzise geschnitten zum bestellten Termin eintreffen.

Als automatisierte Plattform für Beschaffung und Auftragsmanagement beschleunigt Laserhub die Digitalisierung der Branche Blechbearbeitung für Stahl, Edelstahl, Aluminium massiv. Insbesondere in den aktuellen Zeiten der wirtschaftlichen Abkühlung sieht das Jungunternehmen ein steigendes Interesse an Kosten senken, Flexibilität erhöhen und Ressourcen auszulasten.

