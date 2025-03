Dosiersystem für Flüssigfarbe im Spritzguss bei Zilloplast

Die exakte Dosierung von Flüssigfarben und ein schneller, sauberer Farbwechsel stellen in der Kunststoffverarbeitung eine Herausforderung dar. Zilloplast setzt hier auf das Colordos-Dosiersystem von HNP Mikrosysteme. Das Dosiersystem ermöglicht eine effiziente und fehlerfreie Farbverarbeitung, optimiert den Materialeinsatz und sorgt für eine höhere Prozesssicherheit im Spritzguss.

Inhalt

Das kompakte Dosiersystem Colordos wurde von der Schweriner HNPM speziell für den schnellen und sauberen Farbwechsel von Flüssigfarben im Kunststoffspritzguss entwickelt. Es kann in bestehende Anlagen integriert werden. Das System wird an der Spritzgießmaschine (SGM) oberhalb der Förderschnecke installiert und dosiert die Flüssigfarbe direkt in den Granulatstrom. Das führt zu einer sehr guten Durchmischung von Granulat und Farbe bereits im Materialeinzug.

Kernstück der Lösung ist die Mikrozahnringpumpe mzr-7245, die eine hochpräzise Dosierung gewährleistet. Abhängig von Dosierzeit und Viskosität werden 0,02 bis 100 g Farbe pro Schuss zugegeben. Ergänzend umfasst das System eine Dosierdüse, eine Gebindehalterung und eine Displaysteuerung.

Die Displaysteuerung synchronisiert die Dosierpumpe mit der Spritzgießmaschine und bietet Funktionen wie Farbcodeverwaltung, Restlaufzeitanzeige und Alarmmanagement. Bis zu 30 Farbrezepturen lassen sich speichern, während eine integrierte Wägezelle den Füllstand der Flüssigfarbe überwacht. Der Alarmmanager zeigt Warnungen an, beispielsweise einen niedrigen Füllstand der Flüssigfarbe, der durch eine in die Gebindehalterung integrierte Wägezelle überwacht wird. Um Ausschuss zu vermeiden, wird die Produktion bei Störungen automatisch gestoppt.

Das Colordos-Dosiersystem setzt auf kurze Fluidverbindungen zwischen Gebinde und Pumpenmodul, die mit tropffreien Schnellverschlusskupplungen ausgestattet sind. Ein speziell entwickeltes Dosierdüsendesign minimiert Farbverschleppung im Einzugsbereich, wodurch ein schneller und sauberer Farbwechsel gewährleistet wird.

Diese Lösung reduziert Materialverbrauch und Rüstzeiten, senkt Ausschuss und optimiert die Maschinenauslastung. Zudem unterstützt Colordos eine ressourcenschonende Produktion und erleichtert die Umstellung von Masterbatch auf Flüssigfarben im Spritzgussprozess.

Auf einer Fachmesse entdeckte Michael Kreidl, Produktionsleiter bei Zilloplast, erstmals das Colordos-Dosiersystem. „Das hat uns sofort interessiert. Mit Flüssigfarben hatten wir wenig Erfahrung. "Der Farbwechsel live auf dem Messestand hat uns beeindruckt“.

Nach dem Messebesuch folgte eine technische Beratung, in der das System individuell angepasst und mit dem Flüssigfarbenlieferanten abgestimmt wurde. Der Praxistest fand am Produktionsstandort Zellberg statt, wo Zilloplast auf Spritzgießmaschinen von Engel Austria farbige Wickelringe für technische Papiere herstellt – unter anderem für Zigarettenpapiere. Da die unterschiedlichen Farben der schnellen Orientierung und Größenzuordnung beim Kunden dienen, sind tägliche Farbwechsel erforderlich.

Die Farbzugabe beträgt 0,03 %, was 0,04 g Farbe pro Schuss entspricht. Zwei weitere Farbtöne entstehen durch eine reduzierte Dosierung auf 0,02 g pro Schuss. Dank ColorDoS erfolgt der Farbwechsel effizient und präzise, wodurch sich der Materialeinsatz optimieren lässt.

"Die Tests liefen erfolgreich und die Beratung von den HNPM-Technikern war super. Wir haben dann über die Hälfte unserer Maschinen mit Colordos ausgestattet und auch unsere Mitarbeiter sind begeistert", so Herr Kreidl.

Die einfache Handhabung des Systems macht den Farbwechsel für die Mitarbeiter körperlich leichter und spart Arbeitszeit. Bei Zilloplast spart man seit der Umstellung auf Flüssigfarbe auch Rohmaterial, weil die Menge an Ausschussteilen während des Farbwechsels erheblich reduziert wurde. "Gut für die Mitarbeiter, gut für uns und gut für die Umwelt", fasst der Produktionsleiter zusammen.

Das Dosiersystem von HNP Mikrosysteme ist technikoffen und bietet eine hohe Kompatibilität mit unterschiedlichen Herstellern von Spritzgießmaschinen (SGM) und Flüssigfarben. Die Integration des Systems in bestehende Anlagen wird durch maßgeschneiderte technische Anpassungen sowohl im Konstruktions- als auch im Steuerungsbereich realisiert, die gemeinsam mit den Kunden erarbeitet und umgesetzt werden.

Für den Einsatz in der Extrusion wurde das System erweitert, um den spezifischen Anforderungen dieses kontinuierlichen Prozesses gerecht zu werden. Im Gegensatz zum Spritzguss, bei dem das Material in einzelnen Schüssen dosiert wird, wird in der Extrusion das Material kontinuierlich unter hohem Druck durch eine formgebende Matrize oder Düse gepresst. Hier entstehen Produkte wie Folien, Rohre, Kabelkanäle oder Profile.

Der saubere Farbwechsel bleibt auch in der Extrusion entscheidend, wobei die Flüssigfarben ähnlich wie im Spritzguss eingesetzt werden. Aufgrund des kontinuierlichen Prozesses und des höheren Materialdurchsatzes sind jedoch Anpassungen erforderlich, wie die Vergrößerung des Adapterrohrs, um bis zu 600 kg/h Granulat zu verarbeiten.

Die Farbzugabe liegt in der Regel bei 1 bis 1,5 %, was bei einem Volumenfluss von bis zu 100 ml/min zu einer präzisen Dosierung führt. Das System kann Gebinde mit bis zu 30 kg aufnehmen, wobei sowohl Fässer als auch IBCs durch eine Transferpumpe angeschlossen werden können. Steuerungstechnisch erfolgt die Anpassung an den kontinuierlichen Prozess, wobei die Mikrozahnringpumpe mzr-7245 für die exakte Dosierung beider Prozesse – diskret und kontinuierlich – geeignet ist.

Das Colordos-Dosiersystem überzeugt durch eine einfache Handhabung, schnelle Integration in bestehende Produktionslinien und einen sauberen Farbwechsel. Die präzise Dosierung minimiert Farbverluste, senkt Materialkosten und unterstützt eine ressourcenschonende Produktion. Ein weiterer Vorteil ist die gleichbleibende Farbkonsistenz, die eine konstant hohe Produktqualität gewährleistet. Der Umstieg auf Flüssigfarben erfordert ein zuverlässiges Dosiersystem – dass Colordos diese Anforderungen erfüllt, hat es in der Praxis unter Beweis gestellt.