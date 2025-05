Starre Kupplung passend für jede Anwendung

Orbit Antriebstechnik bietet mit der Torqmax-Reihe eine große Auswahl an starren Kupplungen für unterschiedlichste Einsatzbereiche: Von dynamischen Antrieben mit hohen Drehzahlen über beengte Einbausituationen bis hin zu hygienekritischen Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie steht damit Anwendern die passende starre Kupplung zur Verfügung. Gehonte Bohrungen und Schrauben-Sicherungen sorgen zudem für Präzision und Sicherheit.

13.05.2025 – In der Prozesstechnik, der chemischen Industrie und im Anlagenbau spielt die zuverlässige und produktschonende Homogenisierung von Pulvern und Schüttgütern eine zentrale Rolle. Besonders zu Beginn der Prozesskette sorgt sie für reproduzierbare Ergebnisse und gleichbleibende Produktqualität. Bandmischer bieten sich hierfür besonders an: Ihr schonendes Wirkprinzip ermöglicht hohe Durchsatzraten bei gleichzeitiger Mischgenauigkeit. Die gegenläufigen Bewegungen horizontaler Mischspiralen erzeugen innerhalb der Mischkammer homogene Wirbelschichten – ganz ohne Klumpenbildung.

Der Antrieb dieser Systeme erfolgt mit moderater Drehzahl, jedoch bei hohem Drehmoment – eine Herausforderung für die Antriebstechnik. Genau hier setzt die starre Kupplung Torqmax Heavy Duty an. Sie ist auf hohe Drehmomentbelastungen ausgelegt und eignet sich für Wellendurchmesser zwischen 55 mm und 120 mm.

Durch ihre zweiteilige Bauform ist sie radial montierbar, was die Integration in bestehende Systeme erleichtert. Gefertigt aus Stahl und zusätzlich korrosionsgeschützt brüniert, bietet sie eine hohe Lebensdauer. Die Nut-Ausführung erhöht die Sicherheit durch zusätzlichen Formschluss. In der Schwerlastversion sind Drehmomente bis zu 21.000 Nm realisierbar. Bei Bedarf sind auch Step-Bore-Ausführungen für unterschiedliche Wellendurchmesser möglich.

Für den Einsatz unter besonderen hygienischen Anforderungen – etwa in der Lebensmitteltechnik oder Pharmaindustrie – ist die Schalenkupplung auch in einer Variante aus korrosionsbeständigem Edelstahl erhältlich.

Vielseitig einsetzbar in anspruchsvollen Branchen

Die Torqmax Heavy Duty zeigt ihre Stärken nicht nur in der der Verwendung für die Mischtechnik. Sie findet auch Anwendung in der Fördertechnik, Metallverarbeitung, Rohstoffaufbereitung sowie in biotechnologischen Prozessen. Besonders in der Recycling- und Wertstofftechnik wird sie eingesetzt, wo Materialien zunächst in Dekompaktiereinheiten aufbereitet, dann mittels Exzenterschnecken gefördert und schließlich durch Kompaktoren in eine verarbeitungsfähige Form gebracht werden.

Auch bei der Umwandlung organischer Materialien zu Biomethan kommen die Kupplungen zum Einsatz. Mit der sicheren Übertragung hoher Drehmomente ermöglichen sie effiziente Rührprozesse und tragen so zum stabilen Betrieb der Anlagen bei.

16.10.2019 | Starre Kupplungen der Serie „Torqmax step bore“ von Orbit Antriebstechnik ermöglichen durch ihre abgestuften Bohrungen die spielfreie Verbindung von Wellen mit unterschiedlichen Durchmessern im Maschinenbau. Für ein geringes Massenträgheitsmoment sind die Kupplungen aus Aluminium gefertigt, zusätzlich korrosionsgeschützt eloxiert und teilweise auch in Edelstahl erhältlich.

Es gibt zwei Artikel-Kategoríen: GMC in Standardbaulänge und die kompakte ZMC für enge Einbauverhältnisse. In jeder Kupplungsgröße steht bei diesen starren Kupplungen je nach Anwender-Interesse ein umfassender Bereich an Bohrungsdurchmessern zur Verfügung.

In diesem kann der Anwender bei der Montage passend zu den zu verbindenden Wellenenden die abgestimmte, mit abgestuften Bohrungsdurchmessern ausgestatteten Kupplungen wählen. Beispielsweise bietet die Baugröße GMC43/ZMC43 ein Spektrum an neun unterschiedlichen Bohrungsdurchmessern von 10 bis 22 mm, die frei mit der Welle kombinierbar sind. Neben der Standard Ausführung als starre Kupplung in geschlitzter, einteiliger Version bietet das Wellenkupplung Programm eine optional einseitig oder beidseitig geteilte Ausführung zur unabhängigen Klemmung der beiden abgestuften Wellen. Daraus ergibt sich für den Service die Möglichkeit, eine häufig zu demontierende oder zu ersetzende Welle radial entnehmen zu können, ohne die andere Wellenverbindung mit der starren Kupplung lösen zu müssen.

Die Kompaktausführung ZMC der Verbindungselemente gibt es in vier Baugrößen und jetzt auch als Edelstahlausführung mit ausgewählten Bohrungskombinationen.