All about Automation Messen für regionale Präsenz

Gerade mal 84 Aussteller verzeichnete die allererste All about Automation Messe im Jahr 2014 in Friedrichshafen, die von der Stuttgarter Untitled Exhibition GmbH ins Leben gerufen wurde. Inzwischen heißt der Veranstalter Easyfairs. Heute können Hersteller und Dienstleister an sieben deutschen Standorten regional ihre Komponenten, Systeme und Verfahren präsentieren. Was sich auf den einzelnen Fachmessen so tut, erfahren Sie nachfolgend:

15.03.2023 | Easyfairs freut sich über eine erfolgreich zu Ende gegangene All about Automation in Friedrichshafen. Am 7. und 8. März 2023 verzeichnete der Messeveranstalter zwei vollgefüllte Hallen und Rekordzahlen bei Ausstellern und Besuchern. Und so hat das regionale Messekonzept in der Bodenseeregion erneut überzeugt. Die hohe Qualität der Gespräche mit den Besuchern, die mit ganz konkreten Engineering Fragen und Aufgaben zur aaa kamen heben die Beteiligten besonders hervor.

321 Ausstellende übertrafen mit einem Plus von 11 % das Jahr 2022 mit 288. Die Besucherzahl setzt noch eins drauf: Es kamen über 4180 BesucherInnen, welche zahlenmäßig im Vergleich zu 2022 mit 3074 um 35 % stiegen.

In Kooperation mit IoT Use Cases fanden zum ersten Mal Messeführungen zum Thema Industrial Internet of Things (IIoT) statt. Diese und auch die Vorträge auf der Talk Lounge waren gut besucht. Die Vorträge zu den Themen Rechtssicherheit beim Retrofit, Maschinensicherheit und Robotik für den Mittelstand freuten sich über die meisten Zuhörenden.

Die nächste All about Automation findet am 10. und 11. Mai 2023 in Heilbronn statt. In Friedrichshafen startet die All about Automation wieder am 5. und 6. März 2024.



15.09.2020 | Letzte Woche fand die erste All about Automation Fachmesse vom Messeveranstalter Easyfairs | Untitled Exhibitions in Essen statt und eröffnete den Fachmesse Herbst 2020. Es war keine Messe wie jede andere, denn seit März hat keine industrielle Messe zur Automation mehr stattgefunden. Das Fazit der Aussteller und Besucher ist optimistisch.

Mit einem umfassenden und ausgeklügelten Hygienekonzept haben die Veranstalter mit der All about Automation in Essen den Re-Start vollzogen. Veranstalter und Ausstellern sehen darin ein wichtiges Signal dafür, dass Messen wieder möglich sind. Zudem zeigte die regionale Veranstaltung, wie Messen sicher realisiert werden können. Aussteller und Besucher haben auf der All about Automation erfahren, dass Messen auch jetzt Spaß machen sowie Kontakte und wertvolle Gespräche entstehen.

Bei der vor Ort durchgeführten Ausstellerbefragung gab es viel Lob für die Umsetzung des Hygiene- und Schutzkonzeptes. 96 % der Aussteller gaben an, sich umfassend informiert, vorbereitet und subjektiv sicher gefühlt zu haben.

Auf die Frage „Wie sehr haben die notwendigen Regelungen hinsichtlich Maske, Abstand und Hygiene den Ablauf von Gesprächen negativ beeinflusst, gaben 41 % ‚kaum‘ zu Protokoll, 51 % ‚mäßig‘ und 8 % ‚sehr‘. Viele Aussteller haben bereits virtuelle Messeformate getestet und betrachten sie derzeit als sinnvolle Ergänzung. Ein Web-Meeting könne aber eine Atmosphäre mit persönlichem Kontakt und intensiven Gesprächen nicht ersetzten.

119 Aussteller und damit 18 % weniger als im Vorjahr waren in Essen in diesem Jahr mit dabei. Die Besucherzahlt fiel 30 % geringer aus als bei der All about Automation in Essen 2017, welche eine vergleichbare Ausstellerzahl hatte wie 2020. Viele Unternehmen erlauben es ihren Mitarbeitern noch nicht, wieder eine industrielle Messe zu besuchen. Hier gilt es durch erfolgreich umgesetzte Konzepte Vertrauen aufzubauen.

„Die Corona Pandemie wird uns noch lange Zeit begleiten und unser Leben einschränken. Es gilt, sich streng an die Hygiene- und Schutzvorschriften zu halten. Aber wir müssen und können auch wieder ins normalere Leben kommen und unter den neuen Vorschriften realisieren, was wichtig für die Industrie ist“, kommentiert Tanja Waglöhner, Geschäftsführerin des Veranstalters Untitled Exhibitions GmbH für die all about Automation.

Die beiden regionalen Messen rund um die Automatisierung profitieren dabei von ihrem Konzept. Die Investition der Aussteller ist überschaubar. Eine regionale Messe hat eine überschaubare Größe, der Standbau kommt zentral vom Veranstalter und es gibt kein Catering auf den Ständen sondern zentral in der Halle. Diese Faktoren erleichtern es, die zum Messezeitpunkt geltenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards umzusetzen.

Vor der ersten All about Automation war Tanja Waglöhner bereits zuversichtlich: „Gut und richtig, dass Fachmessen nicht mehr Großveranstaltungen gleichgestellt werden. Unser Konzept rund um Mundschutz, Gesprächszonen mit Plexiglastrennung, Abstandsregeln und einem Management des Besucherflusses ist in finaler Abstimmung mit den Messeplätzen und offiziellen Stellen.

Die Qualität der Vernetzung auf Messen und die Möglichkeit, Geschäfte vertrauensvoll anzubahnen sind nicht digitalisierbar. Gute Gespräche in angenehmer Atmosphäre sind und waren unser Ziel für die All about Automation Messen im Herbst.“ Auch wenn die Rahmenbedingungen notwendigerweise anders als vor Corona sein werden, werde der Besuch nicht weniger lohnend ausfallen.

In Kürze wird die Branche am 22. und 23. September 2020 auf der All about Automation in Chemnitz ihre Exponate zeigen. Vom 20. bis 21. Januar 2021 findet die All about Automation in Hamburg statt, vom 9. bis 10. März 2021 in Friedrichshafen und am 19. und 20. Mai 2021 in Heilbronn. Auch diese regionale Fachmesse jeweils deckt dabei die ganze Bandbreite der Industrieautomation ab.

18.03.2020 | Die Messereihe All about Automation von Untitled Exhibitions fügt zu den vier Standorten in Hamburg, Friedrichshafen, Essen und Chemnitz im Jahr 2021 einen weiteren Standort in Baden-Württemberg hinzu. Am 19. und 20. Mai 2021 heißt es erstmals All about Automation in der Redblue Messehalle Heilbronn. Seit sechs Jahren schon fokussiert die Messeserie Fachmessen für Industrieautomation für ein jeweils regionales Besuchereinzugsgebiet.

Die Region Heilbronn-Franken gilt als wirtschaftlich am schnellsten wachsende Region Baden-Württembergs und liegt strategisch günstig inmitten großer wirtschaftsstarker Verdichtungsräume. Der Maschinen- und Anlagenbau und der Automobilbau, die Elektroindustrie und die Metallindustrie stellen als größte Industriebranchen knapp ein Viertel der regionalen Arbeitsplätze und zeichnen sich zudem durch eine sehr dynamische Beschäftigungsentwicklung aus. Kennzeichnend ist der starke Mittelstand, die Dichte an Weltmarktführern und Hidden-Champions sowie intensive innerregionale Verflechtungen der Branchen entlang der Wertschöpfungskette.

Neben dem weiteren Standort investiert der Messeveranstalter Untitled Exhibitions als Tochter der weltweit agierenden Easyfairs Gruppe auch in die Technologie rund um die Messen. Ab 2021 gibt es auf allen All about Automation Messen das Easygo Servicepaket. Die Besucher profitieren von deutlich umfangreicheren Möglichkeiten, sich über die Webseite auf den Messebesuch vorzubereiten. Der Aussteller kann zusätzlich zu seinem Firmenprofil Produkte, Stellenanzeigen, Dokumente, Videos und vieles mehr einstellen. Das Smart-Badge, das jeder Besucher auf der Messe erhält, ermöglicht es Kontaktdaten und Informationen digital auszutauschen.

09.12.2019 | Der weltweit agierende Messeveranstalter Easyfairs erwirbt sämtliche Anteile der Stuttgarter Untitled Exhibitions GmbH und verstärkt mit den regionalen Industriefachmessen All about Automation sein Messeportfolio in der DACH-Region. Das Team, das die Messen organisiert, wird unter dem Dach von Easyfairs auch weiterhin den Ausbau und die Weiterentwicklung des Messekonzepts verantworten.

„Mit unseren Zukäufen nutzen wir künftig die vielen Synergien hinsichtlich Content, Besucher- und Ausstellerzielgruppen. Die all about automation Fachmessen passen mit ihrem regionalen Konzept wunderbar zu unserem Portfolio, weil sie wie die FMB und die Automation & Electronics Schweiz einen klaren Fokus setzen sowie unterschiedliche regionale Märkte bedienen. Darüber hinaus teilen wir ein sehr ähnliches Messeformat, denn die All-inclusive Standpakete garantieren unseren Kunden einen professionellen Messeauftritt mit minimalem Aufwand“, betont Roland Brand, Geschäftsführer Easyfairs DACH. Am 5. Dezember 2019 übernahm der Messeveranstalter Easyfairs sämtliche Anteile und Mitarbeiter der Stuttgarter untitled exhibitions GmbH.

Die regionalen Fachmessen All about Automation wurden speziell für den Fachvertrieb der Industrieautomation konzipiert. Sie finden in Friedrichshafen, Chemnitz, Essen, Leipzig und an weiteren regionalen Standorten statt. Ausgestellt werden Komponenten und Systeme, Engineering und Anwendungen der Automatisierungstechnik. Auch die Digitalisierung der Industrie 4.0 steht auf dem Programm. Die Zielgruppe der Fachmesse sind Anwender der Automatisierungstechnik sowie Konstrukteure und Entscheidungsträger aus den Industrieregionen im Umkreis von 1,5 Fahrtstunden rund um die Messehalle.