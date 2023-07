Hawe Hydraulik | Lösungsanbieter für eine Welt unter Druck

Die Hawe Hydraulik SE ist ein führender Experte der Hydraulik und Technologiepartner für sämtliche Branchen. Hier finden Sie Informationen über den Lösungsanbieter, dessen Slogan „Solutions for a World under Pressure" verspricht. Beispielsweise kümmern sich nun zwei neue Vorstandsmitglieder künftig um die Geschicke der Bayern.

Der Vorstand von Hawe Hydraulik SE besteht nun aus insgesamt 5 Mitgliedern, die ihre jeweiligen Fachgebiete abdecken und als Team die weltweiten Geschäfte des Unternehmens in Aschheim/München leiten.

Jiang Ye ist neuer CSO

25.07.2023 | Seit dem 1. Juli 2023 leitet Jiang Ye bei Hawe Hydraulik als CSO (Chief Sales Officer) das Vorstandsressort für das Market Relationship Management. Seit Januar 2021 ist er bereits Regionalvorstand für den Bereich APAC und wird diese Funktion weiterführen. Zusätzlich wird sein Verantwortungsbereich um den weltweiten Regionalvertrieb erweitert.

Robert Schullan, der seit April 2018 als CSO und seit Juli 2019 als CEO für Hawe tätig ist, bleibt bis Ende 2023 als CEO im Amt und geht dann in den Ruhestand. Wolfgang Sochor wird sein Nachfolger als CEO (Vorstandssprecher). Diese vorausschauende Nachfolgeregelung gewährleistet einen nahtlosen Übergang der Verantwortung. Herr Ye und Herr Schullan sorgen im zweiten Halbjahr 2023 für einen sorgfältigen und reibungslosen Übergang der Kundenbeziehungen.

Sebastian Brand ist neuer CFO

Seit dem 1. Juli 2023 gibt es zudem eine neue Besetzung für die Position des Vorstandsmitglieds für Finanzen, Rechnungswesen, Controlling, Compliance, Steuern, Recht und IT (CFO) bei Hawe. Sebastian Brand, ein erfahrener Finanzexperte, ist das neue Mitglied.

Herr Brand hatte eine erfolgreiche Karriere bei einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie bei der Kuka Group (Roboter) und den Stadtwerken Augsburg durchlaufen. Seine hohe Fachkompetenz und umfangreichen Erfahrungen erstrecken sich auf verschiedene Fachdisziplinen des CFO-Bereichs, sowohl in der kritischen Infrastruktur als auch im internationalen Maschinenbau.

29.03.2021 | Hawe baut einen neuen Produktions-Standort im chinesischen Wuxi. Damit führt das Unternehmen die zwei bestehenden Werke zu einem modernen Standort zusammen. Zukünftig sollen hier großteils für den lokalen Markt die Systemlösungen für Schlüsselbranchen entstehen.

In Wuxi werden dann insbesondere Produkte für Werkzeugmaschinen, Windkraft- und Solaranlagen sowie die Medizintechnik gebaut. Die Bauarbeiten für den Neubau sind Mitte März 2021 gestartet. In der neuen Fabrik nahe dem Taihu-See werden etwa 250 Mitarbeitende arbeiten. Das Gebäude wird etwa 25.000 m2 groß sein. Es wird neben Produktionsflächen mit integrierten Bürobereichen auch eine Kantine erhalten.

Hawe Hydraulik Verschmelzung zweier Welten

Bei diesem Neubau arbeiten das Hawe Projektteam aus Deutschland und China zusammen, um den Anforderungen beider Welten gerecht zu werden. Zu berücksichtigen sind dabei die Werte des Hawe Hydraulik Mutterunternehmens in Deutschland bezüglich Energiemanagement, Umweltmanagement und Arbeitsschutz. Hinzu kommen die hohe Kostendisziplin und die Harmonielehre Feng Shui für die richtige Ausrichtung der Büroflächen. Für die Kantine hingegen wünschen sich die Kollegen in China eine Gestaltung im bayerischen Stil.

Der Vertriebsstandort in Shanghai bleibt erhalten.

15.04.2011 | Das schwedische Unternehmen Sunfab Hydraulics AB, Hudiksvall, und die Hawe HydraulikSE, Stammsitz München, haben eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Entwicklung und weltweiter Vertrieb von Hydraulik-Pumpen und -Motoren erfolgen künftig in Zusammenarbeit. Damit bündeln zwei starke, weltweit vertretene Familienunternehmen ihre Kräfte. Sunfab ist Anbieter von Hydraulik-Pumpen und -Motoren. Hawe entwickelt und vertreibt Konstant- und Verstellpumpen, Kompakt-Pumpenaggregate, Ventile, Sensoren und elektronische Hydraulik-Komponenten.

Zusammenarbeit bei Pumpen für mobile Anwendungen

Beide Unternehmen arbeiten bereits seit einiger Zeit im Produktbereich Verstellpumpen für Load-Sensing-Systeme in mobilen Anwendungen zusammen. Diese Kooperation wird nun in Forschung, Entwicklung, Marketing und Vertrieb verstärkt. Von Sunfab fließen Kenntnisse über Hydraulik-Pumpen und -Motoren ein, Hawe Erfahrungen mit Verstellpumpen und Load-Sensing-Systemen.

“Mit Hawe Hydraulik haben wir einen wunderbaren Partner gefunden”, kommentiert Lars Mörk, Geschäftsführer von Sunfab. “Das Knowhow und die Märkte sind ideal für uns.” Karl Haeusgen, Sprecher der Vorstands, Hawe Hydraulik SE, ergänzt: “Die Kooperation mit Sunfab ist perfekt. Wir bekommen Zugang zu Pumpen, Motoren und modernstem Gerät und werden damit unsere Marktposition weltweit ausbauen. Bereits vereinbarte gemeinsame Entwicklungsprojekte stärken beide Unternehmen. Die wahren Gewinner werden aber unsere Kunden sein.“

Die Hawe Hydraulik SE ist ein mittelständischen Familienunternehmen mit Stammsitz in München. Die einstige Fabrik für Ölhydraulik wurde 1949 von Karl Heilmeier und Wilhelm Weinlein gegründet (Der Name setzt sich aus beiden Anfangsbuchstaben zusammen) und hat sich zum internationalen Player rund um den Globus entwickelt. Heute arbeiten 2750 Mitarbeitende in 20 Tochtergesellschaften in Europa, Nordamerika und Asien. Das Portfolio umfasst Hydraulik-Komponenten und Systemlösungen für Antriebs-Systeme mit hoher Leistungsdichte in Maschinen und Anlagen. Das konsequent strukturierte Baukastendesign erlaubt eine hohe Vielfalt an Varianten und kundenspezifischen Lösungen für kleine Stückzahlen und Serienfertigung. Das Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz weltweit von 497 Mio. Euro.