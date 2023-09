Entschlüsselung der Grundlagen der Systemtechnik

Entschlüsselung der Grundlagen der Systemtechnik

Da unsere Welt immer vernetzter und komplexer wird, kann die Bedeutung des Systems Engineering für die Entwicklung erfolgreicher Systeme gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Dieser interdisziplinäre Bereich vereint verschiedene Disziplinen und Praktiken und konzentriert sich auf die Entwicklung, Integration und Verwaltung komplexer Systeme in verschiedenen Branchen. In diesem Blogbeitrag laden wir Sie ein, die Grundlagen des Systems Engineering kennenzulernen, angefangen bei der Definition und dem Zweck des Systems Engineering bis hin zu seinen Kernprozessen, menschlichen Faktoren, Risikomanagement und den neuesten Innovationen und Herausforderungen. Sind Sie bereit, in die faszinierende Welt des Systems Engineering einzutauchen?

Wichtigste Erkenntnisse

Systems Engineering ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das verschiedene Disziplinen und Praktiken zur Entwicklung, Integration und Verwaltung komplexer Systeme einsetzt.

Systemingenieure sind für den Entwurf, die Implementierung und die Wartung von Systemen verantwortlich, die die Anforderungen der Beteiligten erfüllen.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen innovative Technologien und Techniken einsetzen.

Verstehen von Systems Engineering: Definition und Zweck

Systems Engineering ist ein interdisziplinäres Fachgebiet, das sich mit dem Entwurf, der Integration und dem Management komplexer Systeme während ihres gesamten Lebenszyklus befasst und sich dabei auf einen Wissensfundus stützt, der verschiedene Disziplinen und Praktiken umfasst, darunter auch das Systems Engineering. Einer der Schlüsselaspekte dieses Bereichs ist die Durchführung von Systems-Engineering-Aktivitäten, um die erfolgreiche Entwicklung und Verwaltung dieser komplexen Systeme zu gewährleisten, wobei der Systems-Engineering-Prozess und das Systems-Engineering wichtige Aspekte dieses Ansatzes sind.

Die NASA erklärt, dass Systems Engineering folgende Ziele verfolgt

Übereinstimmung mit den Anforderungen der Interessengruppen an die funktionale, physische und betriebliche Leistung während der gesamten vorgesehenen Einsatzumgebung und der geplanten Lebensdauer des Systems

Einhaltung von Kosten, Zeitplan und anderen Beschränkungen

ein umfassendes Verständnis komplexer Systeme und des Systemdenkens hervorzuheben

Konzentration auf die Optimierung jeder Komponente innerhalb des Systems, um die beabsichtigte Funktion zu erfüllen

Komplexe Systeme und Systemdenken

Ein komplexes System besteht aus zahlreichen Komponenten, die miteinander interagieren, wie Hardware, softwaretechnische Elemente und andere Subsysteme, die zusammenarbeiten, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen. Systemdenken hilft Ingenieuren dabei, die gegenseitigen Abhängigkeiten und Wechselwirkungen innerhalb des Systems zu erkennen und eine umfassende Sichtweise einzunehmen.

Komplexe Systeme bestehen aus mehreren Komponenten, die direkt oder indirekt miteinander interagieren, wobei Rückkopplungsschleifen das Verhalten des Systems beeinflussen, und die Entwicklung dieser Systeme ist ein entscheidender Aspekt der Systemtechnik, einschließlich der Produktionssysteme. Das Verständnis der Struktur des Systems spielt eine wichtige Rolle für das effektive Management dieser Wechselwirkungen. Kognitives Systems Engineering arbeitet als Methode zur Analyse und Gestaltung dieser komplexen Systeme und bildet die grundlage der systementwicklung.

Die Rolle des Systemingenieurs

Die Aufgabe eines Systemingenieurs besteht darin, die Beiträge verschiedener Disziplinen zu bewerten und zu harmonisieren, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen, das nicht stark von einer bestimmten Disziplin beeinflusst wird. Systemingenieure sind für die Implementierung und Wartung von Computersystemen verantwortlich, die Hardware, Software, Ausrüstung, Einrichtungen, Personal, Prozesse und Verfahren umfassen.

Ihre Rolle besteht darin, mehrere Disziplinen zu verwalten und zu kombinieren, um die effektive Entwicklung und den Betrieb eines Systems zu gewährleisten und sicherzustellen, dass komplexe Systeme wie beabsichtigt funktionieren und die Anforderungen der Beteiligten erfüllen.

Entwicklung des Systems Engineering

Die Geschichte des Systems Engineering geht auf die frühen 1900er Jahre in den Bell Labs zurück, wo die Konzepte des Systems Engineering entwickelt wurden, und der Begriff tauchte erstmals in den 1940er Jahren in den Bell Telephone Laboratories auf. Seitdem hat sich das Systems Engineering weiterentwickelt, mit Standardisierung und Richtlinien, die von Organisationen wie

INCOSE

GfSE

ISO

VDI

Diese Organisationen stellen Richtlinien für verschiedene Arten von integrierten Systemen zur Verfügung, um deren effektive Entwicklung, Integration und Verwaltung zu gewährleisten.

Die primären Prozesse des Systems Engineering, einschließlich der Systemanalyse, der Anforderungsermittlung und des modellbasierten Systems Engineering (MBSE), stehen in enger Beziehung zum Projektmanagement. Diese Prozesse umfassen die Planung, Durchführung und Kontrolle der Entwicklung komplexer Systeme.

Frühe Entwicklungen und Beiträge

Zu den frühen Beiträgen zum Systems Engineering gehören die Entwicklung von Konzepten und Praktiken in den Bell Labs sowie die bahnbrechenden Techniken und Methoden, die von Ingenieuren der NASA und des MIT entwickelt wurden und die die Grundlage für die Disziplin des Systems Engineering bildeten. Diese Techniken, wie z. B. Systemanalyse, Systemdesign, Systemintegration und Systems Engineering Management, wurden weithin übernommen und haben zu den Fortschritten in diesem Bereich beigetragen.

Die Auswirkungen dieser frühen Entwicklungen auf das Fachgebiet waren beträchtlich, da sie einen Rahmen für die Entwicklung komplexer Systeme boten und es den Ingenieuren ermöglichten, Systeme zu entwerfen, die den Kundenanforderungen entsprechen.

Normung und Richtlinien

Normen wie ISO/IEC/IEEE 15288:2015, ANSI/EIA-632 und MIL-STD 499 Series sind auf das Systems Engineering anwendbar und bieten einen einheitlichen Rahmen für Prozessbeschreibungen für den Lebenszyklus von Systemen und beschreiben die Prozesse und die Terminologie des Systemlebenszyklus aus einer technischen Perspektive.

Ziel dieser Normen ist es, Einheitlichkeit und Exzellenz in den Praktiken des Systems Engineering zu gewährleisten, wobei die Einhaltung der Normen eine verbesserte Qualität, höhere Effizienz und geringere Kosten ermöglicht.

Zu den Herausforderungen, die mit der Anwendung der Standards verbunden sind, gehören jedoch die Notwendigkeit von Schulungen und die Komplexität der Anpassung an sich ändernde Anforderungen.

Kernprozesse im Systems Engineering

Zu den Kernprozessen des Systems Engineering gehören die Systemanalyse und die Ermittlung der Anforderungen, die für das Verständnis der Bedürfnisse von Benutzern und Interessengruppen sowie für die Festlegung der Systemgrenzen unerlässlich sind.

Der Ansatz des Model-Based Systems Engineering (MBSE) ist ein weiterer Kernprozess in diesem Bereich, bei dem Systemmodelle zur Unterstützung verschiedener Prozesse eingesetzt werden, darunter Kundenanforderungen, Design und Verifizierung.

Systemanalyse und Anforderungsermittlung

Systemanalyse und Anforderungsermittlung sind von zentraler Bedeutung, um die Anforderungen von Nutzern und Stakeholdern zu verstehen und die Systemgrenzen abzustecken. Der Prozess umfasst das Sammeln und Analysieren einschlägiger Daten, die Ermittlung von Systemanforderungen und die Entwicklung eines umfassenden Systemdesigns.

Durch die Berücksichtigung dieser Anforderungen kann die Systemleistung verbessert, die Effizienz gesteigert und die Kosten minimiert werden.

Model-Based Systems Engineering (MBSE) Ansatz

Der Ansatz des Model-Based Systems Engineering (MBSE) ist ein Systementwicklungsansatz, der Modelle zur Darstellung des Systems und seiner Komponenten verwendet. Er wird zur Unterstützung der Entwicklung und Verifizierung von Systemen eingesetzt und bietet einen strukturierten Ansatz für die Systementwicklung, der die Erfassung, Analyse und Kommunikation von Kundenanforderungen, den Entwurf und die Verifizierung erleichtert.

MBSE bietet die folgenden Vorteile:

Eine ganzheitliche Sicht auf das System, die das Verständnis für das System und seine Komponenten verbessert.

Rationalisierte Entscheidungsfindung

Verbesserte Genauigkeit

Verbesserte Kommunikation zwischen den Beteiligten

Die Umsetzung von MBSE erfordert jedoch einen erheblichen Zeit- und Ressourcenaufwand, und die Integration in bestehende Systeme kann komplex sein.

Integration menschlicher Systeme und sozio-ökonomischer Kontext

Die Integration menschlicher Systeme und der sozioökonomische Kontext sind entscheidende Komponenten des Systems Engineering, wobei neben der Integration von Hardware und Software auch menschliche Faktoren berücksichtigt werden müssen. Nach NPR 7123.1 wird ein System definiert als "die Kombination von Elementen, die zusammenwirken, um die zur Erfüllung eines Bedarfs erforderliche Fähigkeit zu erzeugen, einschließlich aller:

Hardware

Software

Ausrüstung

Einrichtungen

Personal

Prozesse

Verfahren

die für diesen Zweck erforderlich sind.

In diesem Zusammenhang sind das Verständnis und die Berücksichtigung menschlicher Faktoren von wesentlicher Bedeutung für den Erfolg eines Systems.

Bedeutung der menschlichen Faktoren

Menschliche Faktoren spielen bei der Konzeption und Entwicklung von Werkzeugen, Maschinen und Systemen eine entscheidende Rolle, da sie die menschlichen Fähigkeiten, Grenzen und Verhaltensweisen mit einbeziehen. Durch die Berücksichtigung der Fähigkeiten, Einschränkungen und Verhaltensweisen der Benutzer können Systemingenieure sicherstellen, dass das Design stimmt:

Benutzerorientiert

Optimiert für Leistung

Optimiert für Effizienz

Optimiert für Zufriedenheit

In der Systemtechnik beinhaltet die Berücksichtigung menschlicher Faktoren die Berücksichtigung von Benutzerbedürfnissen und -präferenzen, die Untersuchung der Interaktion zwischen Benutzer und System sowie die Analyse von Aspekten wie Benutzerfreundlichkeit, psychische Belastung und Sicherheit.

Betriebskonzept und Einbindung von Interessengruppen

Das Betriebskonzept in der Systemtechnik ist ein Dokument, das die Merkmale und den Betrieb eines vorgeschlagenen Systems aus der Sicht des Benutzers beschreibt. Die Einbeziehung von Interessengruppen ist in der Systemtechnik unerlässlich, da sie gewährleistet, dass das System die Anforderungen aller Nutzer und Interessengruppen erfüllt.

Bei der Systementwicklung tragen die Interessengruppen mit ihren Beiträgen und Rückmeldungen zur Gestaltung und Entwicklung des Systems bei und stellen sicher, dass das System die Anforderungen aller Nutzer und Interessengruppen erfüllt. Die Einbeziehung von Interessengruppen in die Systementwicklung hat das Potenzial, das Systemdesign zu verbessern, die Benutzerzufriedenheit zu erhöhen und ein besseres Risikomanagement zu ermöglichen.

Kosteneffizienz und Risikomanagement in der Systemtechnik

Kosteneffizienz und Risikomanagement sind integrale Bestandteile des Systems Engineering, wobei Design Trade Studies und Risikominderungsstrategien eingesetzt werden, um ein Gleichgewicht zwischen Kosten und Nutzen zu erreichen. Das Dilemma des Systemingenieurs bezieht sich auf die Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen, wenn Alternativen in einer Design-Trade-Studie einen Kompromiss zwischen Kosten und Effektivität erfordern.

Die Zeit im Zeitplan ist häufig eine lebenswichtige Ressource; daher kann der Zeitplan als eine Art von Kosten angesehen werden.

Design-Handelsstudien

Design Trade Studies sind ein formalisierter Prozess der Bewertung und Gegenüberstellung verschiedener Designoptionen zur Maximierung:

Kosten

Zeitplan

Leistung

Risiko

Ihr Ziel ist es, die vorteilhafteste Kombination aus Kosten und Effektivität bei der Systementwicklung zu ermitteln.

Dieser Prozess umfasst die Analyse der Systemanforderungen, die Bewertung von Entwurfsalternativen und den Vergleich der Ergebnisse, um die kostengünstigste Option zu ermitteln. Design-Trade-Studien führen folglich zu einer besseren Systemleistung, Kostensenkungen und einem verbesserten Risikomanagement.

Strategien zur Risikominderung

Risikominderungsstrategien können eingesetzt werden, um das Potenzial für Probleme zu verringern und den erfolgreichen Betrieb eines Systems zu gewährleisten. Zu diesen Strategien gehören:

Annahme und Akzeptanz von Risiken

Risikovermeidung

Kontrolle des Risikos

Übertragen von Risiken

Anfechten des Risikos

Strategien zur Risikominderung spielen eine entscheidende Rolle bei:

Verringerung potenzieller Probleme

Sicherstellung des erfolgreichen Funktionierens des Systems

Verringerung des Risikos kostspieliger Fehler

Aufrechterhaltung eines optimalen Systembetriebs.

Fortgeschrittene Systemtechnik: Innovationen und Herausforderungen

Advanced Systems Engineering ist ein Bereich des Ingenieurwesens, der sich auf die Entwicklung und Implementierung komplexer Systeme konzentriert und innovative Technologien und Techniken einsetzt, um Systeme zu schaffen, die effizient, zuverlässig und kostengünstig sind. Zu den Innovationen und Herausforderungen in diesem Bereich gehören Closed-Loop-Engineering und fortschrittliche V/V-Techniken, die von Unternehmen Anpassungen und Veränderungen verlangen, um diese fortschrittlichen Methoden erfolgreich zu integrieren.

Closed-Loop-Engineering und fortgeschrittene V/V-Techniken

Beim Closed-Loop-Engineering geht es um den Entwurf und die Entwicklung von Systemen, die in der Lage sind, ihre Leistung auf der Grundlage von Rückmeldungen aus der Umgebung zu überwachen und anzupassen, wodurch effizientere und zuverlässigere Systeme ermöglicht werden.

Fortgeschrittene V/V-Techniken, wie Simulation, Prototyping und Tests, werden eingesetzt, um die Wirksamkeit eines Systems zu überprüfen und zu bestätigen. Sowohl Closed-Loop Engineering als auch fortgeschrittene V/V-Techniken spielen eine wesentliche Rolle bei der Verbesserung von Systementwicklung und -betrieb.

Anpassung an den Wandel in Organisationen

Die Anpassung an den Wandel in Organisationen ist für die Integration von Advanced Systems Engineering-Methoden und die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit von wesentlicher Bedeutung. Advanced Systems Engineering kann Unternehmen dabei helfen, Veränderungen zu erkennen und zu analysieren, Strategien für eine erfolgreiche Anpassung zu formulieren und diese Strategien auszuführen.

Um sich wirksam an den Wandel anzupassen, müssen Organisationen in der Lage sein, Veränderungen rechtzeitig und genau zu erkennen und zu analysieren, Strategien für eine erfolgreiche Anpassung zu entwickeln und diese Strategien zügig umzusetzen. Zu den Strategien für eine erfolgreiche Anpassung gehören die Schaffung einer Kultur des ständigen Lernens, ein gründliches Verständnis des Systems und die Nutzung des Fachwissens der Beteiligten.

Kompetenzen und Fertigkeiten für Systemingenieure

Systemingenieure müssen über verschiedene Kompetenzen verfügen, darunter:

Ganzheitliches Denken

Starke Kommunikationsfähigkeiten

Analytische Fähigkeiten

Organisatorische Fähigkeiten

Detailorientiertes Denken

Systemorientiertes Denken

Technisches Fachwissen

Führungsqualitäten

Problemlösungsfähigkeiten

Geschäftlicher Scharfsinn

Für Systemingenieure sind kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung unerlässlich, um mit den neuesten Technologien und Trends Schritt zu halten. Auf diese Weise können sie ihre Aufgaben hervorragend erfüllen, sich an die sich wandelnden Anforderungen des Unternehmens anpassen und ihr Fachwissen auf neue und komplexe Systeme anwenden.

Qualifikationsniveaus

Das Konzept der Kompetenzniveaus in der Systemtechnik veranschaulicht die Fähigkeiten und Kenntnisse, die für den Erfolg in diesem Bereich erforderlich sind.

Das Kompetenzmodell für Systemingenieure umfasst vier Kompetenzstufen für jede Kompetenz und hilft dabei, die für den Erfolg in diesem Bereich erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu definieren.

Kontinuierliches Lernen und berufliche Entwicklung

In der heutigen, sich schnell verändernden Technologielandschaft sind kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung für Systemingenieure von entscheidender Bedeutung, um mit den Trends und Fortschritten der Branche Schritt zu halten. Durch die Teilnahme an Konferenzen, Seminaren und Workshops, die Lektüre von Branchenpublikationen und die Teilnahme an Online-Foren und Diskussionsgruppen können Systemingenieure über Branchentrends und Fortschritte informiert bleiben und das neueste Wissen auf ihre Arbeit anwenden.

Sich über Branchentrends und -fortschritte auf dem Laufenden zu halten, ist nicht nur für die persönliche Weiterentwicklung entscheidend, sondern auch für die erfolgreiche Entwicklung und Implementierung von Systemen, die den Kundenanforderungen entsprechen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Systems Engineering ein wichtiger interdisziplinärer Bereich ist, der die Entwicklung und das Management komplexer Systeme in einer Vielzahl von Branchen ermöglicht. In diesem Blogbeitrag haben wir die Grundlagen des Systems Engineering erforscht und uns mit seiner Definition, seinem Zweck, seinen Kernprozessen, den menschlichen Faktoren, dem Risikomanagement und den fortgeschrittenen Methoden befasst. Durch das Verständnis und die Anwendung dieser Schlüsselprinzipien können Systems Engineers zum erfolgreichen Entwurf, zur Implementierung und zum Betrieb von Systemen beitragen, die den Anforderungen von Interessengruppen und Benutzern gleichermaßen gerecht werden. Mit ihrem Engagement für kontinuierliches Lernen und berufliche Weiterentwicklung sind Systemingenieure gut gerüstet, um die Herausforderungen unserer sich ständig weiterentwickelnden Welt zu meistern und innovative Lösungen zu schaffen, die unsere Zukunft gestalten.

Häufig gestellte Fragen

Was machen Systemingenieure?

Systemingenieure beaufsichtigen die Konzeption, Entwicklung, Prüfung und Freigabe von Software, Produkten oder Dienstleistungen und leiten Projekte von der Konzeption bis zum Abschluss. Sie analysieren Systemherausforderungen und ermitteln die besten Lösungen, entwerfen, erstellen und implementieren neue Systeme und verwalten, warten und verbessern bestehende Systeme entsprechend den sich ändernden Anforderungen. Darüber hinaus fungieren sie als Projektmanager, die für die Leitung eines Teams von IT-Fachleuten verantwortlich sind.

Was ist ein Beispiel für Systemtechnik?

Die Internationale Raumstation ist ein Beispiel für ein System, das Systemtechnik erfordert, von der Entwicklung intelligenterer Steuerungsalgorithmen bis hin zum Entwurf von Mikroprozessoren und der Analyse von Umweltsystemen. Dies zeigt, wie Systemtechnik auf komplexe Projekte angewendet werden kann.

Ist Systemtechniker ein IT-Beruf?

Ja, der Systemingenieur ist ein IT-Beruf, der sich auf den Entwurf und die Verwaltung zusammengesetzter Systeme während ihres Lebenszyklus sowie auf die Bewertung, Prüfung, Fehlerbehebung und Implementierung von Anwendungsprogrammen konzentriert.

Was ist ein Systemingenieur im Vergleich zu einem Softwareingenieur?

Systemingenieure konzentrieren sich hauptsächlich auf Benutzer und Bereiche, während Softwareingenieure sich auf die Entwicklung leistungsstarker, intuitiver Software für den Endbenutzer spezialisieren. Systemingenieure kümmern sich um den gesamten technischen Lebenszyklus, während sich Softwareingenieure auf die Programmierung und Entwicklung von Anwendungen konzentrieren. Beides sind wichtige Rollen für die erfolgreiche Durchführung eines Projekts.

Was bedeutet System in der Technik?

In der Technik ist ein System eine Kombination von Elementen, die zusammenwirken, um eine gewünschte Fähigkeit zu erreichen. Zu diesen Elementen gehören Hardware, Software, Einrichtungen, Personal, Prozesse und Verfahren. Es ist wichtig, das Verhalten und die Grenzen des Systems zu definieren, um sicherzustellen, dass es korrekt funktioniert.