Wägezelle | Wägeelektronik | Industriewaage

Die Wägezelle ist klein, unscheinbar und doch in vielen Branchen unverzichtbar: Eingebaut in Industriewaagen z. B. sorgt in zahlreichen Bereichen der Industrie wie in Warenannahme und Versand für eine exakte Bestimmung der Inhalte oder Füllstände von Behältern, Tanks und Silos sowie von Fahrzeugen. Lesen Sie, welche Innovationen die MinebeaMitsumi Tochter Minebea Intec im Bereich Wägezellen, Wägeelektronik, Wägemodulen und Industriewaagen zur industriellen Verwiegung bietet.

Inhalt

04.05.2023 | Minebea Intec präsentiert auf der Interpack 2023 u. a. eine neuentwickelte Bedienoberfläche für dynamische Kontroll-Waagen und eine kombinierte Industriewaage.

Die neue Bedienoberfläche für dynamische Industriewaagen in der Kontrolle gestattet eine intuitive Bedienung und ist damit sehr benutzerfreundlich. Mit dem Interface lassen sich die Industriewaagen einfach konfigurieren, steuern, testen und auditieren. Ob die Anwender einen neuen Artikel einlernen, Linienparameter anpassen oder ein Chargenprotokoll definieren:

Mit dem Interface dieser Waage wird die Arbeit effizienter. Die Bedieneinheit der Industriewaage zeigt die Overall Equipment Efficiency (OEE) und andere Statistiken an, die auf den aktuellen Wägeergebnissen resultieren. Für Audits verfügt die Waage über verschiedene Protokoll-Funktionen. Das Interface ist mit Minebea Intec Wägetechnik MID-zertifiziert.

Ebenfalls auf der Messe zu sehen sein wird die dynamische Kontroll-Waage Essentus Performance L Combi im neuen Design. Die weiterentwickelte Waage ist eine Kombination aus dem Metall-Detektor Vistus in einem Untergestell und der Kontroll-Waage Essentus Performance L als Basis. Durch die Integration des Metall-Detektors ist die Industriewaage sehr effizient bei einer Größe, die extrem platzsparend ist.

Die Kombi-Waage prüft Gewichte, führt Kontrollen auf Vollständigkeit durch und steuert vorgeschaltete Abfüllsysteme. Parallel kontrolliert die Waage das Kontrollgut auf metallische Fremdkörper. Die Essentus Performance L Combi Waage ist für die Eichung ausgelegt. Das Fördersystem besteht aus Edelstahl, welches die Waage auch in hygienischen Anwendungen vorallem bei Nassanwendungen oder unverpackten Produkten einsetzbar macht.

07.12.2020 | In diesem Jahr wird sich Prognosen zufolge der Umsatz bei Süßwaren weltweit auf rund 732 Mio. Euro belaufen. Weil der weltweite Süßwarenkonsum ständig wächst, müssen Hersteller von Schokolade & Co. ihre Fertigungsanlagen schnell, flexibel, wirtschaftlich und sicher einrichten, damit sie wettbewerbsfähig bleiben. Eine leistungsstarke, hochmoderne Industriewaage und Inspektionslösung von Minebea Intec kann dabei helfen, die Effizienz in der Süßwarenindustrie zu steigern.



27.05.2020 | Die Weltwirtschaft steht seit Ausbruch des Coronavirus Kopf. Einst feste Strukturen wie Import, Export und Lieferung erweisen sich in Zeiten der Pandemie als fragile Konstrukte. Doch während viele Unternehmen der produzierenden Industrie weltweit tiefe Einschnitte verkraften müssen, beweisen einzelne Hersteller wie Minebea Intec dort höchste Performance, wo es in solch einer Zeit am meisten darauf ankommt. Wie die Wägezelle u. a. in der Impfstoffproduktion hilft, zeigt dieser Beitrag.

Große Hoffnung liegt in diesen Wochen auf den Impfstoffproduktionen der Pharmaindustrie und Biotech Branche. Die Welt wartet auf die finale Lösung der Covid-19-Pandemie. Die Impfung der gesamten Bevölkerung verspricht die lang ersehnte Wende zur einer Rückkehr zur Normalität.

Weltweit arbeiten Konzerne unter Hochdruck an der Entwicklung und Produktion zuverlässiger Impfstoffe. Zulieferer wie Minebea Intec, globaler Hersteller von Industriewaagen, Wägetechnik und Inspektionstechnologien, unterstützt sie dabei mit Spezialtechnologien. Anlagen und Systeme verwiegen Mischbehälter, kontrollieren Verpackungsschritte unter strengsten hygienischen Anforderungen und ermöglichen standardisierte, präzise Prozesse der Produktionslinien. Wie das in der Praxis erfolgen kann, verdeutlicht der Einsatz einer Wägezelle beim Biotech-Unternehmen Cansino.

Cansino in China entwickelt mit der medizinischen Abteilung des Militärs einen Impfstoff gegen das Covid-19 Virus. Die Wägezellen und Wägetechnik von Minebea Intec helfen den Forschern dabei. Im Herstellungsprozess sorgt die Wägezelle für die hochpräzise Verwiegung und Dosierung.

Bereits bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Ebola im Jahr 2014 setzte Cansino auf die Qualität der Wägezellen von Minebea Intec. Cansino mit Sitz in Tianjin ist eines der 41 Anbieter weltweit, die an einem Impfstoff gegen das Virus arbeiten. Das Unternehmen war eines der ersten, das mit der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 begonnen hat.

Im ersten Halbjahr 2020 hat die chinesische Regierung die Erlaubnis erteilt, im Rahmen einer klinischen Studie mit den Tests an Menschen zu starten. Minebeas Wägetechnik und Wägezellen haben zuvor bei der Herstellung der ersten Substanzen für zuverlässige Gewicht Ermittlung, präzise Dosierung und eine schnelle Übertragung der Messdaten gesorgt.

Viele Kunden von pharmazeutischen und biochemische Anwendungen schätzen die präzise Wägetechnik mit der Wägezelle zur Gewicht Ermittlung von Minebea. Cansino setzt die Waagen bei der Herstellung des Impfstoffs in drei wesentlichen Phasen ein. Mit der auf dem Adenovirus basierenden Virus-Vektor-Impfstoff Technologie wurden die RNA-Fragmente des Covid-19-Virus in das Adenovirus eingefügt. So wurde ein rekombinanter Protein-Impfstoff gebildet. Diese Kombination wird in einen Bioreaktor gegeben. Unter dem Reaktor befinden sich drei kompakte PR 6212 Wägezellen.

In diesem Bioreaktor werden die Kombinationen unter präzise kontrollierten Bedingungen hochskaliert und gereinigt. Das bildet die Grundlage für den Impfstoff. Die Wägezelle PR6212 dient hier zur Messung vom Gewicht in Echtzeit. Bei Bedarf lässt sich die Wägezelle schnell anpassen. Die hochgenauen Ergebnisse der Wägezelle haben eine Fehlerklasse von nur 0,04 %. Das ist umso erstaunlicher, weil der Bioreaktor die Materialien ständig umrührt und so präzise Messungen der Wägezellen erschwert. Die Wägezellen sind an einen IP69 Kabelverbindungskasten PR 6130/65S angeschlossen, der gegen äußere Kräfte extrem widerstandsfähig ist. Der Datentransmitter PR 5211/10 überträgt die Daten der Wägezelle an den Computer.

Nach dem Scale-up-Prozess im Bioreaktor erfolgt eine Reinigung des entstehenden Produkts von allen unerwünschten Substanzen. Das nun reine Produkt kann in dieser Form jedoch nicht direkt am Menschen getestet werden. Es muss mit Zusatzstoffen wie Stabilisatoren und Adjuvantien ergänzt werden.

Die hier eingesetzte mobile IF Boden Waage von Minebea Intec bietet dafür eine mit einer Wägeauflösung von bis zu 30.000 d eine sehr hohe Genauigkeit. Durch ihre hochwertigen Materialien begünstigen die Waagen den Prozess zusätzlich. Der gereinigte Rohstoff wird nun in einem Behälter auf der Boden Waage platziert und die zusätzlichen Zutaten über die manuelle Rezepturfunktion der Waage hinzugegeben.

Nach einer weiteren Testphase im Labor erfolgt die klinische Prüfung der Substanz als letzte Phase. "Der Prozess, einen Impfstoff gegen Corona zu finden, ist derzeit eine der wichtigsten Aufgaben weltweit. Ergebnisse werden so schnell wie möglich benötigt, und zwar ohne Kompromisse bei Qualität und Sicherheit", betont Wang Jiang, Geschäftsführer von Minebea Intec China. "Unsere Wägezellen und Wägeprodukte spielen eine entscheidende Rolle, um optimale Genauigkeit und Wägeergebnisse in Echtzeit zu liefern."

Für den Ad5-nCoV-Impfstoff stützt sich Cansino auf eine auf dem Adenovirus basierende virale Vektorplattform, die auch für den Ebola-Impfstoff verwendet wurde. Dieser Impfstoff wurde bereits erfolgreich an Tieren getestet.

Die Impfstoffsicherheit wurde überprüft und die Fähigkeit der Substanz eingestuft, um eine Immunität gegen das Virus zu induzieren. In den ersten Versuchen am Menschen Phase werden gesunde Menschen im Alter von 18 bis 60 Jahren in Wuhan getestet. 108 Teilnehmer werden dazu in drei Gruppen eingeteilt, die unterschiedliche Dosen des Impfstoffs erhalten. Ein sicherer Impfstoff, die Wirksamkeit und die Höhe der Antikörper werden gemessen.

"Wir fühlen uns geehrt, dass Cansino nach der Verwendung unserer Wägetechnik für den Ebola-Impfstoff erneut ihr Vertrauen in unsere Artikel setzt", betont Wang Jian. "Obwohl es nur ein kleiner Beitrag ist, sind wir froh, dass unsere Lösungen in Anwendungen wie beim Kampf gegen Corona unterstützen."

Die Produktionsdetails sind selbstverständlich Betriebsgeheimnis. “Unsere Technologien sind außerhalb der Branche wenig bekannt,” erklärt Willy-Sebastian Metzger, Director Marketing, Strategy and Business Development bei Minebea Intec. “Informationen darüber, welche Maschinen die Qualität der Produktionsprozesse sicherstellen, geben unerwünschte Einblicke. Unsere Kunden bestehen daher in der Regel auf Geheimhaltung”.

In der aktuellen Corona Berichterstattung tauchen folglich Minebea Intec Technologien bestenfalls als Statisten an die Oberfläche. Hochgenaue Messergebnisse spielen hierbei eine Schlüsselrolle. “In den maßgeblichen Produktionslinien der amerikanischen Impfstoffproduzenten sind Minebea Intec Anlagen und Systeme integriert. In China sogar in allen drei Produktionsanlagen, unter anderem auch in der des Coronavac Herstellers Sinovac Biotech”, berichtet Herr Metzger.

Hochgenaue, reproduzierbare Prozesse sind ein wesentlicher Bestandteil in der Impfstoff Entwicklung und Herstellung. Minebea Intec bietet Forschungs- und Produktionsabteilungen dafür spezielle Technologien und hygienische Designs. Sie entsprechen natürlich weltweiten Standards. So werden beispielsweise Wägezellen unter Bioreaktoren installiert und an Auswertelektronik angeschlossen, damit das perfekte Mischverhältnis von Rohimpfstoff und weiteren Substanzen sichergestellt ist. Weitere dynamische Wägelösungen stellen die genaue Füllmenge der Impfdosen sicher.

Die Kunden der Pharma und Biotech Industrie sorgen bei Minebea Intec zurzeit für ein hohes Auftragsvolumen. “Wir sind stolz, einen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie leisten zu dürfen und arbeiten mit höchstem Engagement daran, Aufträge optimal auszuliefern. Dies ist uns bis jetzt sehr gut gelungen”, unterstreicht Willy-Sebastian Metzger das Commitment seines Unternehmens.

Immer mehr Anlagen des Herstellers finden auch bei Herstellern von Corona Schnelltests Anwendung. Doch sichern die industriellen Wäge- und Inspektionstechnologien auch die Herstellungsprozesse vieler anderer Branchen. Überall wo automatisiert gefertigt wird, werden Messpunkte in den laufenden Prozess integriert: in Förderbändern, Prozessbehältern oder mittels übergreifender Software. Das Zusammenspiel von Waagen, Sensoren, Metalldetektoren und Systemen zur Röntgeninspektion gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität für den Konsumenten.

19.11.2019 | Minebea Intec präsentiert die etablierte Wägezelle Inteco mit einem digitalen Upgrade, das Wägemodul „Novego“ mit höchster Messgenauigkeit und ein Kooperationserfolg aus dem Servicebereich mit den neuen LC-Wägezellen und CSD-Wägeelektroniken.

Die Wägezelle Inteco wurde mit dem Konverter Connexx ausgestattet und kann einfach und wirtschaftlich ohne Kabelanschlusskasten installiert werden. Die Wägezelle bietet Kunden aus verschiedenen Branchen ein deutlich erweitertes Spektrum an Möglichkeiten - von der einfachen Füllmengensteuerung bis hin zur hochpräzisen Verwiegung schwerster Silos und Behälter.

Messebesucher bekommen zudem das Ergebnis einer Kooperation zwischen Minebea Intec und der in Tokio ansässigen Muttergesellschaft Minebea Mitsumi zu sehen: Die LC-Wägezellen und die neuen Wägeelektroniken der CSD-Serie. Diese Artikel stellen eine Weiterentwicklung des Services dar, den Minebea Intec seinen Kunden bietet. Mit den Serien LC Solo und CSD kombiniert der Hersteller Produkte, die er selbst designed und entwickelt hat, mit Produkten, die auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind.

Künftig sollen in die Serie auch größeren Theme wie das Internet der Dinge oder großen Datenmengen einfließen.

03.09.2019 | Das Wägemodul Novego von Minebea Intec wurde speziell für die hohen Anforderungen in der Lebensmittelindustrie entwickelt. Die hygienische Komplettlösung ist einfach installierbar, zuverlässig und bietet zuverlässig präzise Messergebnisse in Verwiegungsprozessen selbst bei Querkräften von bis zu 20 % der nominalen Last.

Bei der Verwiegung von Gütern verursachen sogenannte Querkräfte eine für Verwiegungsprozesse unerwünschte Messunsicherheit. Diese Kräfte entstehen z. B. beim Einschalten von rotierenden Mischvorrichtungen und können das Wägeergebnis verfälschen. Auf die Wirtschaftlichkeit von Prozessen hat dies vor allem dann negative Einflüsse, wenn die abgegebenen oder erhaltenen Mengen kostenintensiv sind.

Mit Novego hatte gibt es eine Lösung für diese Anforderungen, die nun um zwei zusätzliche Laststufen erweitert wurde. Durch eine besondere Konstruktion wurden die Module unempfindlich gegen derartige Einflüsse. Für die hohe C3-Messgenauigkeit nach den R60-Richtlinien der internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen OIML sorgen dabei mehrere hochgenaue Dehnungsmessstreifen.

Neben der hohen Messgenauigkeit profitieren Anwender von einem modularen System. Vielfältige Füße und Adapter mit durchdachten Details gewährleisten eine einfache und sichere Installation auch in bereits bestehende Anlagen. Zudem können sonst übliche Einbausätze und Fesselungen gegen einwirkende Kräfte entfallen.

Die Wägemodule verfügen über einen integrierten Einbausatz mit einer 360°-Fesselung, die zeitintensive Lenker-Ausrichtungen überflüssig macht, einer Abhebesicherung und einem Kippschutz. Novego ist zudem so konstruiert, dass Behälter nach Auslenkung wieder in ihre ursprüngliche Position zurückbewegt werden.

Das Hygienic Design sorgt für effiziente Reinigungsprozesse, zum Beispiel durch minimierte horizontale Oberflächen, die ein einfaches Abfließen von Flüssigkeiten und somit schnelleres Trocknen gewährleisten. Durch den Einsatz von FDA-konformem Silikon und dem in der Wägetechnik neuartigen, extrem korrosionsbeständigen Edelstahl 1.4418 mit geringer Oberflächenrauheit erfüllen die Wägemodule die strengen Vorgaben der Lebensmittelindustrie.

24.06.2019 | Analoge und digitale Wägezellen stellen in verschiedensten Industriesparten die technische Basis für exakte Prozesse bei der Verwiegung und Dosierung von Gütern sowie für deren Abrechnung dar. Digitale Systeme weisen dabei viele Vorzüge für den Anwender auf. Minebea Intec ist hier Spezialist, bietet digitale und analoge Wägezellen an und weiß, wann welche zum Einsatz kommen sollte.

Wägezellen dienen häufig als Grundlage für die Abrechnung von Mengen und liefern hier präzise und zuverlässige Messwerte. Wägezellen brauchen keine regelmäßige Wartung oder Nachkalibrierung und sind extrem robust und langlebig. Ein Großteil der aktuell eingesetzten Wägezellen basiert dabei noch immer auf analoger Technik, doch die Digitalisierung hält seit einiger Zeit auch in Verwiegungsprozessen Einzug. Ein Generationswechsel bringt während der Installation deutliche Vorteile für den Anwender.

So erfolgt die Signalübertragung bei digitalen Wägelösungen über Feldbussysteme, wodurch der Einsatz von Kabelverbindungskästen oder externen Stromversorgungen im Gegensatz zu analogen Wägezellen hinfällig wird. Zudem sind mit solchen Feldbuslösungen erheblich längere Kabelstrecken zwischen Wägezelle und Indikator sowie der direkte Anschluss an Systemkomponenten wie PCs oder speicherprogrammierbare Steuerungen im Prozess realisierbar.

Wägesysteme werden durch den Einsatz digitaler Lösungen zudem sicherer und zuverlässiger: Defekte Wägezellen können auf einfache Weise identifiziert und bei Bedarf umgehend ausgetauscht werden, da die gemessenen Gewichtswerte für jede Wägezelle einzeln zur Verfügung stehen. An dieser Stelle zahlt sich die Transparenz digitaler Systeme besonders aus: Vorliegende Messwerte sind zu jeder Zeit an praktisch jeder Stelle des Prozesses verfügbar. Die neuen digitalen Lösungen ermöglichen durch ihre schnellen Signallaufzeiten darüber hinaus zuverlässige und präzise Dosiervorgänge.

Mit der analogen Drucklast-Wägezelle PR 6201 stellt Minebea Intec Anwendern bereits seit Jahrzehnten ein zuverlässiges, hochgenaues System zur Verwiegung von Lasten zwischen 500 kg und 520 t zur Verfügung. „Dieses Produkt kann man getrost als einen Klassiker der Wägezellentechnologie bezeichnen“, meint Holger Nichelmann, Global Product Manager des Unternehmens. „Wer mit dem Thema Verwiegung zu tun hat, kennt dieses Produkt oder hat es bereits eingesetzt.“

Kalibrieren online | auditsicher, effizient und vernetzt

Nach dem Motto „Bewährtes besser machen“ hat die Firma vor Kurzem eine Weiterentwicklung der Wägezelle PR 6201 vorgestellt, die in vielen Details zusätzliche Vorteile in der Anwendung bietet und in analoger und digitaler Ausführung erhältlich ist. Die neue analoge Wägezelle „Inteco“ stellt ein Ausgangssignal von 2 mV/V zur Verfügung. Diese Verdopplung der Signalstärke im Vergleich zur PR 6201 verbessert die Möglichkeit der Auswertung in der nachfolgenden Wägeelektronik deutlich und führt somit zu einer genaueren Darstellung der Messergebnisse.

„Die Inteco eignet sich für hochgenaue und eichfähige Aufgaben. Mit der neuen Wägezelle konnten wir für fast alle Laststufen eine OIML C6 Zulassung erreichen, was zeigt, welches Potential in dieser Weiterentwicklung steckt“, erläutert Nichelmann. „Für Einsatzfälle, in denen eine exakte Gewichtsbestimmung der Materialien essentiell für das Prozessergebnis ist, stellt Inteco somit die optimale Lösung dar.“

Zudem gibt es Inteco mit zwei zusätzlichen Laststufen von 60 und 75 t pro Wägezelle. Sowohl beim Messelement als auch beim Gehäuse wurde die Wägezelle Inteco durch den Einsatz von Edelstahl aufgewertet, was nach Nichelmanns Aussage besonders bei Anwendungen mit aggressiven Gasen oder Reinigungsmitteln zu einer erhöhten Korrosionsbeständigkeit und somit einer längeren Standzeit führt. Ein wichtiges Merkmal der Inteco für Anwender besteht darin, dass ihre mechanischen Abmessungen exakt denen der PR 6201 entsprechen und somit ein problemloses Umrüsten auf die neue Generation ohne eine Veränderung von Einbausätzen oder Festlagern möglich ist.

Die Vorzüge der Digitaltechnik für Verwiegungssysteme hat der Hersteller mit dem Converter Connexx intelligent umgesetzt. „Connexx ist ein A/D-Wandler, der fest mit einer Inteco-Wägezelle verbunden ist und deren Ausgangssignale direkt in digitale Werte umsetzt, die dann über den Standardfeldbus CAN open für weitere Prozesse zur Verfügung stehen“, beschreibt Nichelmann die digitale Version.

Diese Konstellation erlaubt nach den Worten des Product Managers besonders lange Entfernungen zwischen Wägezelle und Indikator, was für manche Anwendungen essentiell ist. Auch ein problemloses Konvertieren des CAN open-Standardprotokolls in andere Protokolle mit herkömmlichen Lösungen ist möglich.“ Aufgrund seiner Schutzklasse IP68 garantiert der Converter Connexx für bis zu 100 h einen zuverlässigen Betrieb in einer Wassertiefe bis 1,5 m. Die Wägezelle übersteht den Einsatz in dieser Wassertiefe sogar bis zu 10.000 h.

Edge Computing Software steigert effizient die Produktivität

Speziell für die Verwiegung von Tanks und Prozessbehältern stehen die digitalen Drucklast-Wägezellen der Pendeo Process-Baureihe zur Verfügung. Auf die Anforderungen der Fahrzeugverwiegung angepasst sind die Produkte der „Pendeo Truck“-Serie, deren Konstruktionsprinzip in Verbindung mit geeigneten Einbausätzen den Ausgleich von Bewegungen der Brückenkonstruktion ermöglicht.

Mit dem reinen Messen von Gewichten ist es in der Regel nicht getan: „Für den Anwender ist es enorm wichtig, dass er eine hilfreiche Auswertung der gemessenen Daten zur Verfügung gestellt bekommt“, unterstreicht Herr Nichelmann. Zu diesem Zweck bietet Minebea Intec vom einfachen Transmitter oder Indikator bis hin zum komplexen Wägecontroller eine breite Auswahl an Wägeelektroniken für alle Anforderungen. Mit Hilfe der Digital Assistance Technology (DAT) können Anwender ihre Wägelösungen schneller in Betrieb nehmen, sie lückenlos überwachen und effizient warten.

HMI Plattform für industrielle Bedienung und Beobachtung

Bei allen Vorteilen der digitalen Verwiegung – wann entscheiden sich Produzenten für analoge Wägezellen? „Nicht jede Applikation profitiert uneingeschränkt von den Vorzügen der digitalen Wägezellen, daher muss im Einzelfall entschieden werden, welche Lösung die wirtschaftlichere ist. Was zählt ist natürlich das Gesamtergebnis“, erklärt Holger Nichelmann. „Hier hilft unser langjähriges Know-how. Für Fragestellungen wie diese bieten wir unseren Kunden unseren hauseigenen Engineering Support“.

Von analogen und digitalen Wägezellen über die abgestimmten Einbausätze und das nötige Zubehör bis hin zu leistungsstarken Wägeelektroniken finden Anwender bei Minebea Intec somit alle erforderlichen und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten für die exakte Verwiegung unterschiedlichster Behälterarten und Silotypen sowie von Fahrzeugen in verschiedensten Größen und Branchen.

Dies umfasst auch Systeme zur Verwiegung von Behältern und Silos in Hochlast- und Ex-Gefahrenbereichen sowie hygienische Lösungen für den Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- oder pharmazeutischen Industrie.

17.05.2019 | Mit zwei Produktserien erweitert Minebea Intec sein Angebot um Komponenten für die zuverlässige industrielle Verwiegung.

Die Wägezellen-Serie LC bietet zuverlässige Wägelösungen für den Bau von Tischwaagen, Zählwaagen oder Verwiegungsanlagen. Die Wägeelektroniken der Serie CSD gewährleisten die sichere Weiterverarbeitung von Messignalen und meistern auch einfache bis anspruchsvolle Dosieraufgaben.

Die Serie LC löst die bewährte Serie Meteor ab. Die Wägezellen-Serie startet zunächst mit drei stabilen Single Point Wägezellen aus Aluminium, die Verwiegungsbereiche von 7,5 bis 500 kg zuverlässig abdecken.

Sie haben einen kleinsten Teilungswert von 15.000 für akkurate Messergebnisse bei der Verwiegung, Abfüllung und Dosierung oder zur Füllmengenkontrolle. Der Austausch von vorhandenen Wägezellen in Anlagen ist ohne mechanische Überarbeitung dank gleicher Bauformen einfach und schnell realisierbar.

Ende des Jahres wird der Hersteller weitere Single Point Wägezellen auf den Markt bringen, die durch die Verwendung von rostfreiem Stahl besonders langlebig und selbst für schwierige Umgebungsverhältnissen geeignet sind. Darüber hinaus werden anderen Bauformen aus Edelstahl das Portfolio erweitern. Sämtliche Wägezellen sind standardmäßig gemäß OIML zugelassen. Dazu rundet eine jetzt noch größere Auswahl Wägeelektroniken das Angebot sinnvoll ab.

Die CSD-Serie ergänzt das bisherige Portfolio der Wägeelektroniken um erschwingliche Transmitter, Indikatoren und Controller: Der CSD 892 ist ein kompakter Wägetransmitter, der durch das integrierte Display eine direkte Ablesbarkeit der Daten bietet und über vier Tasten an der Vorderseite bedienbar ist. Der Wägeindikator CSD 903 sorgt durch sein konfigurierbares, großzügiges Display für verbesserte Ablesbarkeit. Acht Tasten gewährleisten eine einfache Bedienbarkeit, weiterhin ist eine Applikation zur Ein-Komponenten-Abfüllung im Standard enthalten.

Der Wägecontroller CSD 912 eignet sich auch für erweiterte Dosier- und Abfüllanwendungen und kann bis zu 10 Materialien verwalten. Das farbige Touch-Display ist besonders robust und ermöglicht dem Nutzer durch die Darstellung in Kurvenform einen schnellen Überblick über die Prozesse. Die mitgelieferte Software Applikation Ezcts erlaubt eine einfache Konfiguration. Bestehende Einstellungen können zudem mit ihr gespeichert und auf andere Geräte übertragen werden. In der Version CSD 918 kann der Wägecontroller darüber hinaus konstante Menge an Zu- und Abfluss messen, indem es das Ventil mit einer Kombination aus Servoverstärker und Servomotor steuert.