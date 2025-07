Electronic-Manufacturing-Services: Hightech-Elektronik für MED

Als Komplettanbieter für Electronic Manufacturing Services (EMS) liefert Ileso aus dem Schwarzwald elektronische Komponenten, die in lebenswichtigen Medizingeräten verbaut werden. Zwei exemplarische Anwendungsfälle – eine Blutpumpe für den OP-Einsatz und ein modernes Reanimationssystem – zeigen, wie das Unternehmen Elektronikentwicklung, Serien-Produktion und Industrialisierung im Kundenauftrag umsetzt.



Inhalt

Ob bei einer Blutpumpe, die im Operationssaal für eine präzise Blutzirkulation sorgt, oder bei einem mobilen Defibrillator, der nach einem Herzstillstand schnelle Hilfe leistet – hinter einer Vielzahl solcher Anwendungen steckt Technologie von Ileso.

Der EMS-Dienstleister entwickelt und produziert elektronische Baugruppen, die oft im Verborgenen arbeiten, aber für die Funktion der Systeme unverzichtbar sind. Mit außergewöhnlicher Prozess- und Fertigungstiefe arbeiten in Löffingen rund 45 Fachkräfte an kundenspezifischen Lösungen für anspruchsvolle Elektronikanwendungen.

Geschäftsführer Jens Raus schafft damit Raum für Coworking, Start-ups und technische Veranstaltungen – direkt am Standort. Von der ersten technischen Skizze über die Prototypenphase bis hin zur industrialisierten Serienlösung begleitet der Fertigungsdienstleister seine Kunden – mit hoher Prozesssicherheit und Präzision.

„Wir hören zunächst sehr genau zu", betont Geschäftsführer Jens Raus. „Nur wer die Anforderungen im Detail versteht und hinterfragt, kann optimale Lösungen entwickeln. Dabei sind wir modular aufgestellt und denken ganzheitlich." Eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit von Anfang an sei dabei der Schlüssel für optimale Ergebnisse.

„In der Hochfrequenzchirurgie, in Defibrillatoren und anderen kritischen medizinischen Geräten steckt oftmals Ileso drin", erklärt Herr Raus. Ein konkretes Beispiel ist die Entwicklung und Fertigung der Steuerungselektronik für Blutpumpen.

Ileso liefert dabei komplette Elektronikbaugruppen vom Signal-Eingang bis zum Ausgang. Diese Pumpen übernehmen während operativer Eingriffe Aufgaben und sind direkt mit dem Patienten verbunden. Deshalb müssen sie hochpräzise und absolut zuverlässig arbeiten. Rund 8000 Gerätesets produziert Ileso jährlich für diesen Einsatzbereich.

Fokus: sichere Signaltrennung und präzise Regelbarkeit

Auch bei dieser Anwendung arbeitet Ileso eng mit der Entwicklung auf Kundenseite zusammen – nicht nur zur Sicherstellung der Funktion, sondern auch für die medizinische Sicherheit. Ein zentrales Thema: die galvanische Trennung der Signale zwischen Gerät und Patient.

Hier kommen spezielle Isolationstechniken und geprüfte Materialien zum Einsatz, die eine sichere elektrische Barriere gewährleisten – selbst unter kritischen Einsatzbedingungen. So wird sichergestellt, dass medizinisches Personal die Blutpumpe exakt auf die klinische Situation abstimmen kann.

Vom Design zur Serie: Fertigung im engen Prozessfenster

Besonders anspruchsvoll ist das enge thermische Prozessfenster, das durch die hohe Wärmekapazität der Baugruppen entsteht. „Wir haben ein sehr aufwendiges Produkt mit einer hohen Wärmekapazität, was das Prozessfenster äußerst schmal macht", erläutert der Geschäftsführer. Ileso unterstützt Kunden bereits in der Entwicklungsphase mit fertigungsgerechtem Design, bevor in der Serienfertigung automatische und manuelle Produktionsprozesse ineinandergreifen. Ergänzt wird dies durch kameragestützte optische Inspektionen und umfassende Funktionstests, um höchste Qualitätsstandards sicherzustellen.

Mit dem CARL Controller bringt die Freiberger Resuscitec GmbH eine völlig neue Lösung für die extrakorporale Reanimation auf den Markt. Die Grundidee basiert auf der Erkenntnis, dass Gehirn und Organe nach einem Herzstillstand deutlich länger ohne Sauerstoff-Zufuhr überleben können, sobald der besondere Zustand des Körpers entsprechend behandelt wird.

Resuscitec hat die weltweit erste extrakorporale Technologie entwickelt, die einen kontrollierten Herz-Lungenkreislauf auch außerhalb eines Krankenhauses ermöglicht. Der CARL Controller („controlled automated reperfusion of the whole body) nutzt dazu eine leistungsstarke, automatisierte Doppelpumpensteuerung, die einen hohen pulsatilen Blutfluss erzeugt.

Ein umfassendes, personalisiertes Sensorsystem ergänzt die Medizintechnik mit venöser und arterieller Online-Blutgasanalyse sowie einem anschließbaren Fiberoptikkatheter zur invasiven Blutdrucküberwachung.

Electronic-Manufacturing-Services für Reanimationssystem

Im Rahmen des CARL-Projekts übernimmt die Firma die EMS-Komplettleistung: von der Designunterstützung über die Auswahl der Komponenten bis zur fertigen Elektronik. Die Fertigung kombiniert automatisierte Verfahren mit manuellen Montage- und Prüfprozessen.

Besonders wichtig ist die mehrstufige Qualitätssicherung. „Die automatische optische Inspektion identifiziert selbst kleinste Abweichungen, während unsere Funktionstests die Elektronik unter realen Bedingungen prüfen", sagt der Geschäftsführer. Bei der Behandlung von Patienten mit Herz-Kreislaufstillstand kommt es schließlich auf jedes Detail an.

Ileso realisiert die gesamte Wertschöpfungskette – vom Lastenheft über die Materialbeschaffung bis zur Endverpackung inklusive Bedienungsanleitung. Dabei profitieren auch Kunden aus anderen Industriezweigen von der hochpräzisen Arbeitsweise. „Die strengen Vorgaben der Medizintechnik prägen unsere gesamte Fertigung", erklärt Raus. „Hundertprozentige Rückverfolgbarkeit aller Komponenten ist bei uns Standard – bis hin zum verwendeten Lötzinn."

Über eine Web-Projektplattform können Kunden jederzeit den Status ihrer Aufträge abrufen. „Die Prozessparameter werden automatisiert erfasst und dem Kunden über unsere Webplattform zur Verfügung gestellt", betont Jens Raus. „Transparenz halte ich für enorm wichtig. Unsere Kunden sollen uns buchstäblich bei der Arbeit über die Schulter schauen können."

Kostenoptimierung beginnt in der Entwicklung

Bereits in der Designphase identifiziert Ileso mögliche Einsparpotenziale – etwa durch Standardbauteile oder automatisierte Prozesse. So können die Herstellungskosten oft deutlich gesenkt werden, ohne das Produktdesign zu verändern. "Automatisierten Prozesse bescheren dem Kunden enorme Einsparungen. Denn da wir auf vorhandene Standards zurückgreifen, liegen die Initialkosten für die Automatisierung teilweise bei 0 Euro – eine Win-Win-Situation für alle Seiten," so Jens Raus. Dieser Vorteil zahlt sich über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg aus.

Wofür steht die Abkürzung EMS?

EMS steht für Electronic Manufacturing Services – ein Begriff für professionelle Dienstleistungen rund um die Elektronikfertigung.

Was bedeutet "Electronic Manufacturing Services" auf Deutsch?

Übersetzt bedeutet der Begriff „Electronic Manufacturing Services“ so viel wie Dienstleistungen zur Auftragsfertigung elektronischer Baugruppen – also die Herstellung von Leiterplatten, Leiterplattenbestückung und -Prüfung urch externe Anbieter.

Was macht ein EMS-Dienstleister?

Ein EMS-Dienstleister oder Electronic Contract Manufacturer übernimmt die komplette Elektronikproduktion im Kundenauftrag. Dazu zählen SMD-Bestückung, THT-Montage, Testverfahren, Logistik, After-Sales-Services, teilweise auch Engineering-Kompetenz, Wartungsaufgaben und Supply Chain Management. Unternehmen, die EMS-Dienstleister suchen, profitieren von skalierbaren Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.