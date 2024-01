VW News: Volkswagen integriert ChatGPT in aktuelle Modelle

Volkswagen setzt erneut Maßstäbe in der Automobilbranche. Mit einer Weltpremiere ist der Autobauer auf der Elektronik-Fachmesse CES 2024 in Las Vegas ins Rennen um die faszinierendsten technischen Neuentwicklungen der Automobilhersteller gegangen: Volkswagen integriert von nun an ChatGPT in aktuelle Modelle. Damit zieht die Künstliche Intelligenz ins Automobil ein. Diese und künftig weitere VW News finden Sie in diesem Artikel.

Inhalt

09.01.2024 | Auf der Elektronik-Fachmesse CES 2024 präsentiert VW News über eine Weltpremiere: Von heute bis zum 12. Januar sind die ersten Fahrzeuge zu bestaunen, in denen der auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Chatbot ChatGPT im Sprachassistenten IDA integriert ist.

Künftig können alle VW Modelle, die über IDA verfügen, nahtlos auf die ständig wachsende Datenbank der KI zugreifen. Die Fahrer und Insassen können sich während der Fahrt recherchierte Inhalte zu einem bestimmten Thema vorlesen lassen sowie in natürlicher Sprache mit dem Auto interagieren. Als Basis der KI Funktion dient das Programm „Cerence Chat Pro“ vom Technologiepartner Cerence Inc.

Das Unternehmen ist damit der erste Volumenhersteller, der ChatGPT ab dem zweiten Quartal 2024 in den ersten Märkten und zahlreichen Modellen in Serie anbieten wird. Der neue Chatbot wird in Verbindung mit der neuesten Infotainment-Generation in folgenden neuen Modellen angeboten: Tiguan, Passat, Golf3 sowie ID.72, ID.5, ID.4, ID.3. Die Integration von ChatGPT ins Backend des Volkswagen Sprachassistenten geht weit über die Möglichkeiten der bisherigen Sprachsteuerung hinaus.

Mit dem Sprachassistenten IDA können beispielsweise Infotainment, Navigation und Klimatisierung gesteuert und allgemeine Fragen beantwortet oder Nachrichten vorgelesen werden. De KI wird im Rahmen ihrer stetig wachsenden Möglichkeiten künftig dann viele weitere Informationen liefern können. Das wird die Autofahrt bereichern im Sinne der Sicherheit in intuitiver und natürlicher Sprache, ohne dabei den Verkehr aus den Augen zu verlieren.

Volkswagen-Kunden können den Sprachassistenten IDA wie gewohnt nutzen. Es muss kein neuer Account angelegt, keine neue App installiert oder ChatGPT aktiviert werden. Der digitale Assistent wird einfach mit „Hallo IDA“ oder der Taste auf dem Lenkrad aktiviert.

Der Sprachassistent IDA priorisiert automatisch, ob die Temperatur verändert, eine Fahrzeugfunktion ausgeführt oder ein Ziel gesucht werden soll. Kann das VW System die Anfrage nicht beantworten, wird sie anonymisiert an die KI weitergeleitet und von der bekannten Volkswagen Stimme beantwortet. Der Chatbot erhält dabei keinen Zugriff auf die Fahrzeugdaten. Fragen und Antworten werden im Sinne eines bestmöglichen Datenschutzes von dem Programm Cerence Chat Pro umgehend gelöscht. Das Programm verwendet eine Vielzahl von Quellen, einschließlich ChatGPT. Die Funktion legt außerdem Wert auf Sicherheit und die nahtlose Integration in die Funktionen von IDA.

Wie viele VW Golf werden am Tag produziert?

Typischerweise variiert die Produktionszahl eines Automodells je nach Marktnachfrage, Kapazität der Produktionsanlagen und anderen betrieblichen Faktoren. Daher kann die Frage nicht zuverlässig beantwortet werden.

Wem gehört eigentlich VW?

Die Volkswagen AG gehört mehreren Hauptaktionären. Die Porsche Automobil Holding SE ist der größte Aktionär mit einem Anteil von 31,4 % der Aktien und 53,3 % der Stimmrechte. Weitere wichtige Aktionäre sind das Land Niedersachsen mit 20 % der Stimmrechte, die Qatar Holding LLC mit 17 % der Stimmrechte und ausländische institutionelle Investoren mit einem signifikanten Anteil. Diese Aktionärsstruktur gibt der Porsche Automobil Holding SE einen erheblichen Einfluss auf die strategischen Entscheidungen von Volkswagen

Wie viele Modelle hat VW aktuell?

Aktuell bietet Volkswagen 29 Modelle mit Verbrennungsmotoren und für die E-Mobilität an, darunter den up!, Polo, Taigo, T-Cross, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, Golf, Passat, T-Roc, Tiguan, Tuareg, Touran und einige Sondermodelle.