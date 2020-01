Steuerung: News für schlanke Automatisierungs-Konzepte

Die Mitsubishi Electric Corporation investiert in Akribis Systems Pte Ltd, einem in Singapur ansässigen Hersteller von Linearmotoren und Lineartischen. Mit der Integration seiner Servosysteme und anderer Produkte der industriellen Automatisierung in die Produktpalette von Akribis unterstützt Mitsubishi Electric die steigenden Anforderungen an eine hochspezifische und hochpräzise Fertigung.