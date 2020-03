Smartes Kanban Regal für Echtzeit-Bestandsmanagement

Hannover Messe

Fachartikel

Pepperl+Fuchs, Neoception und Bosch Connected Industries (BCI) haben in einem gemeinsamen Projekt die Prozesse zur Versorgung und Entnahme von Kanban Regalen durchgängig digitalisiert und automatisiert. Neben seiner Automatisierungs-Expertise brachte Pepperl+Fuchs die erforderliche Sensorik in das Projekt mit ein. Besondere eine neuentwickelte, tastende Sensorleiste spielt in dieser Anwendung eine große Rolle. Neoception zeichnete für die Software-Schnittstelle zu einer von BCI entwickelten Industrie 4.0 Anwendung IES verantwortlich. Diese koordiniert, steuert, überwacht und visualisiert das Warenmanagement des Kanban Regals und integriert die Lösung als ganzheitliches System in ERP-Umgebungen.

Die Kanban Komplettlösung der drei Projektpartner verbindet die Ebene der Information Technology (IT) mit der Ebene der Operational Technology (OT) zu einer Einheit. Dieses Zusammenspiel ermöglicht es, alle Prozesse rund um Verwaltung, Versorgung und fehlerfreie Bedienung von Kanban Regalen digitalisiert abzubilden und zu steuern. Im Rahmen seines Nexeed Portfolios an intelligenten Sensorlösungen zur Vernetzung von Menschen, Maschinen und Komponenten bietet BCI das digitalisierte Lagermanagement für Kanban Regale als Komplettsystem innerhalb und außerhalb der Bosch-Gruppe an.

Flexible automatische Zuordnung der Regalfächer

Die Auslastung und Nutzung von Kanban Regalen erfährt mit dieser Entwicklung eine entscheidende Verbesserung. Regalfächer können von zentraler Stelle aus bedarfsgerecht vergeben werden und die Regalbestückung ist dynamisch anpassbar.

Ändern sich zum Beispiel mit einem neuen Auftrag Stückliste und Zugriffshäufigkeit auf einzelne Teile, können diese automatisch größeren oder ergonomisch besser erreichbaren Regalfächern zugeordnet werden. Die dynamische Regalfachvergabe wird dann sofort im IES (Intralogistics Execution System) abgebildet. Dem Regalbediener wird bei dem Entnahme Prozess per Leuchte das richtige Regalfach für seinen Materialbedarf angezeigt.

Fehler vermeiden mit Echtzeitkontrolle

Dieser „Put2Light“ Prozess wird zudem automatisch über die von Pepperl+Fuchs entwickelte tastende Sensorleiste überwacht. Sie ist in jedes Kanban Regalfach integriert. Zeigt das IES dem Bediener das zu bestückende Regalfach über die Leuchte an, detektiert die Sensorik das Einbringen des Kleinladungsträgers. Auf dem IPC der Komplettlösung läuft die Controller-Software von Neoception. Der Computer generiert die Informationen darüber, ob, wie oft und wo der Bediener in das Regal eingreift. Das Einstellen in ein falsches Regalfach wird sofort erkannt und signalisiert.

Die Materialverbuchung in Echtzeit erfolgt erst nach direkter Korrektur und Positionierung des Behälters in ihm zugewiesenen Regalfach. Zudem verifiziert die Software anhand der vom IES bereitgestellten Infos über die Behältergrößen, ob die Anzahl der physischen Kisten mit dem virtuellen Materialbestand übereinstimmen. Der Regalbestand wird so permanent kontrolliert, über elektronische Regalfachanzeigen sowie ein zentrales IES Control Center visualisiert und anhand der Versorgungs- und Verbrauchsmengen von Teilen in Echtzeit aktualisiert.

Erreicht der Füllstand eines Regalfachs einen definierten Grenzwert, werden automatisch der Nachschub zur Wiederbefüllung angefordert und der entsprechende Warentransport angestoßen. Der IPC übernimmt die Sensordatenaggregation, Interpretation per Mustererkennung und Übersetzung in bereinigte Prozessevents.

Die vorgestellte Kanban-Methode ist aktuell so skaliert, dass bis zu 40 Fächer eines Kanban Regals mit ihr ausgestattet werden können. Über das modulare Konzept der tastenden Sensorleiste lässt sich optoelektronische Baugruppe passend für verschiedene Regalfachgrößen auslegen.

ROI für Erstausrüster und Retrofit interessant

Der Nutzen der Kanban-Methode zur durchgängigen Digitalisierung der Prozesse rund um Kanban Regale ist vielfältig. Die Regale lassen sich dynamisch bestücken und sind somit flexibler, bedarfsgerechter und ergonomischer. Das IES erkennt eine Falschversorgung von Regalfächern beim Put2Light in Echtzeit und kann direkt korrigiert werden.

So hat der Warenbestand große Transparenz und ist immer aktuell und korrekt. Versorgungs- und Entnahmebuchungen erfolgen ebenfalls in Echtzeit. Betriebskapital und Sicherheitspuffer können reduziert werden. Dadurch amortisiert sich die Investition in die Gemeinschaftslösung von Pepperl+Fuchs, Neoception und BCI innerhalb kurzer Zeit.

Sensorik 4.0 und Interface 4.0 für Industrie 4.0

Das mit BCI erfolgreich realisierte Projekt des digitalisierten Bestands- und Prozessmanagement für Kanban Regale unterstreicht die Expertise von Pepperl+Fuchs und Neoception in Sachen Industrie 4.0. Die Unternehmen stellen die Gesamtheit der operativen Technologien mit physischer Hardware, Sensorik oder IPC sowie Softwareentwicklung als Interface zu proprietären Applikationen und ERP-Ebenen ohne funktionelle Schnittstellenrisiken aus einer Hand zur Verfügung. Pepperl+Fuchs als bevorzugter Lieferant und Neoception gewannen den Bosch Supplier Award 2019 und belegten den zweiten Platz beim Bosch Innovation Award 2019.