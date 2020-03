Managed Ethernet Switch mit GBit-Highspeed-Backbone

Logimat Halle 4, Stand B65

Turck hat einen kompakten 10 Ports Managed Ethernet Switch in Schutzart IP67 vorgestellt. Mit den robusten TBEN-L-SE-M2 Switches lassen sich aufgrund höchster Datenraten bis 1 Gigabit/s zum Beispiel Kamera Anwendungen deutlich beschleunigen. Eine Highspeed-Link-up-Funktion unterstützt schnelle Werkzeugwechsel in weniger 150 ms für minimalste Taktzeiten im Roboter. Der Ethernet Switch lässt sich dezentral direkt im Feld montieren.

So reduzieren die Switches den Verdrahtungsaufwand von Kabeln & Co. zwischen Schaltschrank und Ethernet Teilnehmern an der Maschine. Der TBEN-L-Switch gestattet so die konsequente Modularisierung im Maschinenbau.

Die managebaren Ethernet-Switches von Turck haben zahlreiche Funktionen zur sicheren und effizienten Organisation von industriellen Ethernet Netzwerken. Die integrierte Firewall schützt bidirektional vor unbefugten Zugriffen und erhöht so die Sicherheit im IIoT. Eine NAT-Routing-Funktion ermöglicht in überlagerten Netzwerken die Repräsentation der Teilnehmer unter alternativen IP-Adressen. So wird an den Geräten die Doppelung von IP-Adressen im Netzwerk des Anwenders vermieden. Die Ports basierte IP-Adressvergabe erlaubt das Zuweisen von Teilnehmeradressen über den Webbrowser des Switchs.

Mittels Medienredundanz RSTP können die Switches die Verfügbarkeit von Linien erhöhen. Nutzer können durch die Einrichtung virtueller Netzwerke VLAN Produktions- von Management-Netzen trennen oder individuelle Bandbreiten je VLAN zuweisen. So schützen sie das Netzwerk vor Überlastung durch Broadcast-Fluten. Das Netzlast-Monitoring an jedem Port zeigt stets den Überblick über die Bandbreitennutzung im Netz.

Die 1 Gigabit/s Switches mit ihren 10 Ports eignen sich für die Produktionslinien der Automobilindustrie, die Intralogistik und Landmaschinen. Hier unterstützt der Ethernet Switch dank Multicast die Automatisierung von Landmaschinen.

