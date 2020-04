Kleinste 3D-Kamera der Welt bringt Augmented Reality ins Smartphone

Lenovo bringt die Tango-Technologie in einem Endgerät an. Die Google-Technologie, die Geräten eine räumliche Wahrnehmung verleiht, ist ein exklusives Merkmal des Smartphones „Phab2pro“. Auf Grundlage des Time-of-Flight-Prinzips ermöglicht der 3D-Bildsensorchip „Real3“ von Infineon ein dreidimensionales Abbild der Umgebung in Echtzeit. Er ist der einzige Bildsensorchip, der den Anforderungen von Google entspricht.Dank des Bildsensorchips ermöglicht das Smartphone direkten Zugriff auf die sogenannte Augmented Reality: Durch Motion-Tracking reagiert es auf Positionsveränderungen, Tiefenwahrnehmung misst die Entfernung von Objekten und räumliches Lernen lässt das Gerät einmal erfasste Orte wiedererkennen.Die Fähigkeit von Geräten zum dreidimensionalen Sehen wird zu einer Vielzahl neuer Anwendungen für Endverbraucher und in der Automobilbranche führen. Die Tiefenwahrnehmung und das Motion-Tracking, wie Tango-Geräte sie heute nutzen, lassen sich auch zur Fahrerüberwachung anwenden oder zur Gestenerkennung im Fahrzeug.Der Real3 stammt aus dem österreichischen Graz. Hier entwickelt Infineon in seinem weltweiten Kompetenzzentrum fortschrittliche Halbleiterlösungen für analoge und digitale Signalverarbeitung mit hohen Datenraten. Der Bildsensorchip vereint Pixelmatrix, Steuerschaltkreis, ADCs und die digitale Hochgeschwindigkeits-Schnittstelle auf einem einzigen Chip. Entwickelt wurde er gemeinsam mit PMD Technologies, Anbieter von Time-of-Flight- (ToF) Technologie.Die Erfassung des Umfelds beruht auf Infrarotlicht. Für jeden Pixel misst der 3D-Bildsensorchip die Zeitspanne, die das abgestrahlte Licht von der Kamera zum Objekt und wieder zurück benötigt. Zudem erfasst jeden Pixel die Helligkeitswerte des Objekts. Gegenüber anderen Methoden bietet die ToF-Technologie die beste räumliche Auflösung und höchste Robustheit – sowohl mechanisch als auch im Blick auf Hintergrundlicht. Trotzdem hat sie die geringste Stromaufnahme und die kleinsten Abmessungen. Bei der Kamera handelt es sich somit um die kleinste 3D-Kamera der Welt.