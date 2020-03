3D-Vision-Sensorik für Intralogistik, Robotik oder Industriefahrzeuge

Dank 3D-Snapshot-Technologie bieten die 3D-Vision-Sensoren „3vistor-T“ von Sick volle Flexibilität für den Einsatz im Innenbereich. Auf Basis der Lichtlaufzeitmessung liefer sie für jedes Pixel Tiefeninformationen in Echtzeit, selbst für stationäre Applikationen. Dabei werden entweder alle 3D-Rohdaten oder bereits vorverarbeitete, anwendungsrelevante Informationen anwendungsspezifisch übermittelt. Dank leistungsstarke Visualisierungstools und zuverlässiger 3D-Informationen eignen sich die Sensoren für Intralogistik, Robotik oder Industriefahrzeuge.Es gibt zwei unterschiedlichen Produktvarianten: Die Ausführung „3vistor-T CX“ ist eine 3D-Basiskamera, die qualitativ hochwertige 3D-Punktwolken liefert. Die Ausführung „3vistor-T AG“ ist eine 3D-Smartkamera. Je nachdem, was benötigt wird, liefert sie sowohl vollständige als auch reduzierte 3D-Daten. Mehr als 25.000 Abstands- und Intensitätswerte werden in einer Aufnahme geliefert. Dadurch ist kein Bediener erforderlich und 3D-Informationen sind auch für stationäre Applikationen verfügbar. Zusätzlich bietet der Sensor eine Programmierschnittstelle, über die sich die 3D-Daten an externe PCs übermitteln und dort auswerten lassenMit der „3D-Time-of-Flight“-Technologie liefert 3vistor-T mit jedem Bild Raum- und Tiefeninformationen in Echtzeit, auch bei stehenden Objekten. Dabei werden je nach Variante die reine Punktwolke, entsprechend reduzierte Bilddaten oder Bilddaten ausgegeben. Bei dieser Technologie wird die Laufzeit eines Lichtsignals zwischen dem Gegenstand und dem Zielobjekt für jeden Punkt des Bildes gemessen. Sobald die Ankunftszeit des reflektierten Lichtsignals bekannt ist, kann die Entfernung (die dritte Dimension) zwischen dem Gegenstand und dem Zielobjekt berechnet werden. Dadurch ist die Sensorik flexibel einsetzbar: Als vorkonfigurierte Varianten für fahrerlose Transportfahrzeuge oder als leistungsfähige 3D-Kamera zur individuellen Programmierung. 3vistor-T ist schnell installiert, sofort betriebsbereit und intuitiv bedienbar.