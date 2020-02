Kameras fÃ¼r intelligente einfache und anspruchsvolle Verkehrssysteme

Kameras für intelligente einfache und anspruchsvolle Verkehrssysteme

Basler (Vertrieb Rauscher) erweitert zweifach sein Kamera Portfolio für intelligente Verkehrssysteme: Die „Dart“-Serie ist eine kostengünstige Kamera, die auf das Wesentliche reduziert und für einfache Verkehrsanwendungen geeignet ist. Für anspruchsvollere Systeme integriert Basler den leistungsstarken Sony „IMX174“ und den „Python 5000“-Sensor von ON Semiconductor in ausgewählten Ace Kameras.Die Boardlevel-Kameraserie Dart erfüllt die Nachfrage nach einer effizienten Kamera für Verkehrsanwendungen wie der Zufahrtskontrolle oder ANPR Lösungen. Durch die USB3 Vision Standard-Konformität schöpft die Kamera die Vorteile wie sichere Datenübertragung und einfache Integration mit bequemer Plug-and-Play-Funktionalität sowie hohe Bandbreite von bis zu 350 MB/s und die Daten- und Stromversorgung über nur ein Kabel voll aus. Ausgestattet mit CMOS-Sensoren mit Auflösungen von 1,2 bis 5 MP, liefert die Kamera Bildraten von bis zu 54 Bildern/s. Drei Varianten „S-Mount“, „CS-Mount“ oder die Bareboard-Version ermöglichen die Verwendung einer Vielzahl von Objektiven, u. a. auch von besonders erschwinglichen S-Mount Objektiv-Serien der Marke Evetar und den neuen C-Mount Basler Lenses. Der geringe Platzbedarf von 27 mm², bei einem Gewicht von nur 5 g in der Bareboard-Version und 29 mm² bei 15 g mit S- und CS-Mount ermöglicht eine einfache Integration in jedem Bildverarbeitungssystem.Für die Bewältigung der Anforderungen von anspruchsvolleren Verkehrsanwendungen werden zwei Ace GigE und zwei USB 3.0 Modelle sowie eine IP-Kamera-Linie mit dem leistungsstarken Sony IMX174 Sensor ausgestattet. Durch die CMOS-Technologie mit Global Shutter und einer Auflösung von 2,3 Megapixel erreicht die Bildqualität Bestnoten hinsichtlich Empfindlichkeit, Dynamikbereich und Rauschverhalten.Mit dem Python 5000 Sensor wird ein weiterer leistungsstarker Sensor in eine Ace Kameras integriert. Mit einer Auflösung von 5 Megapixel ist dieser High-Speed Global Shutter CMOS-Sensor die erste Wahl für die Beseitigung der Smearing-Effekten, die in der Regel bei CCD-Sensoren insbesondere im Außenbereich von ITS-Anwendungen auftreten.