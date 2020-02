Bildverarbeitung: New für Identifikation und Inspektion

3D Infrarot-Scanner mit Roboteranbindung für die Fertigung

Control Halle 7, Stand 7203

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Den 3D Infrarot-Scanner „R3D scan “ von Aimess gibt es jetzt in einer robotergeführten Variante. Damit lässt sich der Scanner direkt in die Fertigungslinie integrieren, um Form, Lage und Position von Objekten im Produktionstakt zu prüfen. Der R3D scan wurde eigens zur Inspektion von Objekten mit transparenten, schwarzen oder spiegelnden Oberflächen entwickelt. Diese lassen sich mit den konventionell zur Qualitätssicherung eingesetzten Streifenprojektionssystemen wie Weißlichtscannern nur dann erfassen, wenn die Oberfläche zuvor mit Hilfsmitteln wie Anti-Glare-Spray behandelt und mit Positioniermarken versehen wurde.Diese zeitaufwändige Vorgehensweise taugt jedoch nicht für die 100 %-Kontrolle in der Großserienfertigung. Um die Vorbehandlung des Messobjekts zu vermeiden, greift der R3D scan auf ein neues Messverfahren zurück: Im Gegensatz zu herkömmlichen Streifenprojektionssystemen analysiert der 3D-Scanner nicht die Reflexion sondern die vom Messobjekt absorbierte Energie, die in Wärme umgewandelt wird. Diese weist das System mithilfe eines Infrarotdetektors nach.Beispiel Fahrzeugbau: Die Integration der Scheinwerfer in das Frontend-Modul ist ein kritischer Schritt im Fertigungsprozess. Die Scheinwerfer müssen exakt in der komplexen Montageeinheit positioniert werden. Die Position der montierten Scheinwerfer an den Anlagepunkten des Blechteils kann inline jedoch nicht ausreichend überprüft werden. Bislang war kein optisches Messsystem in der Lage, die durchsichtigen Frontscheinwerfer im Fertigungstakt flächenhaft zu digitalisieren und automatisch ein Ergebnis in Form von i.O./n.i.O. auszugeben. Durch den Einsatz des R3D scan lassen sich die montierten Scheinwerfer nun erstmalig inline automatisiert messen. Das auf einen Messroboter montierte System scannt die eingebauten Scheinwerfer und prüft ihre Position im Fahrzeugkoordinatensystem. Das Messergebnis liegt in 60 s vor.weiterer Beitrag des Herstellers