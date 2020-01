Bildverarbeitung: New für Identifikation und Inspektion

USB3 Vision standardkonforme Boardlevel-Kamera

Vision Halle 1, Stand E32

Die Basler „ Dart Boardlevel“-Kameras (Vertrieb Rauscher) gehören zu den wenigen Boardlevel-Kameras, die derzeit USB3 Vision standardkonform sind und eine entsprechend sichere Datenübertragung und einfache Integration in Bildverarbeitungs-Systeme bieten. Mit der USB 3.0-Schnittstelle nutzen Sie die komfortable Plug-and-Play-Funktionalität, erhalten Daten und Strom über ein Kabel und eine hohe Bandbreite bis zu 350 MB/s zur maximalen Ausnutzung der Sensor-Performance.Alle Dart Kameras gibt es in drei Varianten: mit S-Mount, CS-Mount und als Bareboard. Dank dieses flexiblen Mount-Konzepts können eine Vielzahl an Objektiven genutzt werden. Für S-Mount gibt es sehr günstige Objektive. Die Kombination mit den günstigen Kamerapreisen ermöglicht eine nachhaltige Senkung der Systemkosten. Die Kameras lassen sich aufgrund ihrer geringen Größe und Gewicht sehr einfach in Anwendung integrieren. Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für zahlreiche klassische industrielle Applikationen, aber auch für nicht-industrielle Bereiche wie die Mikroskopie oder verschiedenste Anwendungen im Verkehrsbereich.Die Kamera bietet technische Merkmale wie 1,2 bis 5 Megapixel Auflösung mit Aptina CMOS-Sensoren, monochrom und color mit bis zu 54 Bilder/s, niedrige Leistungsaufnahme und geringe Hitzeentwicklung sowie einfache Integration dank USB3 Vision.