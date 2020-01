Bildverarbeitung: New für Identifikation und Inspektion

Miniaturisiertes Visionsystem mit hoher Aufnahmegeschwindigkeit

Leistungsstarke autarke Visionsysteme in minimalen Abmessungen ermöglichen die uneingeschränkte Integration effektiver Bildverarbeitung direkt in kleine Anlagen und Fertigungssysteme. Das minimiert den mechanischen Aufbau und die Kosten, steigert die Anwendungsvielfalt und erschließt mehr Flexibilität in der Entwicklung kleiner Kontroll- und Fertigungssysteme. Das kompakte Visionsystem „In-Sight Micro1500 “ von Cognex bietet mit beschleunigter Systemleistung eine extrem hohe Aufnahmegeschwindigkeit von über 200 Bildern pro Sekunde (fps).Es gewährleistet bis zu 400 Prüfungen pro Sekunde mit einer Auflösung von 640 x 240 Pixel. Anwender können zwischen unterschiedlichen Auflösungsoptionen mit bis zu 200 Prüfungen pro Sekunde bei 640 x 480 Auflösung und bis zu 150 Prüfungen pro Sekunde bei 800 x 600 Auflösung wählen.In-Sight Micro 1500 kombiniert schnelle Aufnahmegeschwindigkeiten mit einer leistungsstarken Verarbeitung zum Durchführen von Prüfaufgaben an beliebigen Produkten in der Automatisierung, selbst auf den schnellsten Produktionslinien. Hersteller von Lebensmitteln, Getränken und Konsumgütern können somit Prüfsysteme an kritischen Punkten durchsatzstarker Produktionslinien anbringen, um die Produktqualität zu verbessern und Kosten zu senken.In-Sight Micro umfasst ein komplettes Bildverarbeitungssystem, untergebracht in einem minimierten Gehäuse mit Abmessungen von nur 30 x 30 x 60 mm, wodurch es sich sehr gut für die Montage auf engstem Raum an Robotern, Produktionslinien und Anlagen eignet. Das Visionsystem ist insbesondere auf die Hochgeschwindigkeitsanforderungen von Verpackungslinien, Anwesenheits-/Abwesenheitsanwendungen, Maschinenbeschickung und der Förderband Objektverfolgung in den Bereichen Konsumgüter, medizinische Geräte und Elektronik ausgelegt. weiterer Beitrag des Herstellers Kontakt