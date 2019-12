1" 6-Megapixel Objektive für gestochen scharfe Bilder

Control Halle 1, Stand 1602

Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Die hochauflösenden 1“ 6 Megapixel Objektive der SC-Serie hat Kowa ( Vertrieb Rauscher ) speziell für Industriekameras entwickelt. Diese Objektive können für Sensoren bis zu 3,5 µm Pixelgröße verwendet werden. Sie passen sehr gut zu Sensoren wie dem Sony ICX814 und dem ICX694 oder dem Cmosis CMV4000. Es stehen fünf verschiedene Objektive mit Brennweiten von 12, 16, 25, 35 und 50 mm zur Verfügung.Die speziell für Anwendungen in der industriellen Bildverarbeitung und Factory Automation geeigneten Objektive liefern gestochen scharfe Bilder in der Mitte und an den Rändern, der Floating-Mechanismus eliminiert optische Abbildungsfehler. Das XD-Glas mit Breitband-Mehrfachbeschichtung reduziert effektiv Blendwirkung und Refraktion, die asphärische Linse reduziert Verzerrungen, das Metallgehäuse erhöht die Haltbarkeit und Nutzungsdauer, die Feststellschrauben für manuelle Brennweiten- und Iriseinstellung unterstützen die Einhaltung genauer Benutzerspezifikationen.Die SC-Serie für hochauflösende Bilder passt sehr gut zwischen die 1“ HC- und 4/3“ XC-Objektiv Serien.