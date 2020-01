Mobile App für Schaltschrank- und Frequenz-Umrichter

Nord Drivesystems hat mit der „Nordcon App“ und dem Bluetooth-Stick „Nordac Access BT“ eine mobile Inbetriebnahme- und Instandhaltungslösung für Schaltschrank- und Frequenzumrichter geschaffen. Beide Tools dienen dem Antriebsmonitoring von Nord via Dashboard, seiner Analyse mittels einer komfortablen Oszilloskop-Funktion sowie dessen Parametrierung. Die dashboard-basierte Visualisierung kann neben der Antrieb-Überwachung auch zur Fehlerdiagnose genutzt werden.

Die Parametrierung von elektrischen Antrieben ist durch eine Hilfefunktion und einen Schnellzugriff zu den Parametern einfach und unkompliziert realisierbar. Darüber hinaus kann der Bluetooth-Stick im Stand-Alone-Betrieb für Backup und Recovery von Antriebsparametern eingesetzt werden. Die Nordcon App und der Nordac Access BT sind für die gesamten elektrischen Antriebssysteme von Getriebebau Nord verfügbar. Sie können an den dezentralen Frequenzumrichtern und bei Schaltschrankumrichtern wie dem neuen „Nordac Pro SK 500P eingesetzt werden.

Der Stick dient dabei als Brücke zwischen einem mobilen Endgerät und der App. Er wird direkt am Frequenzumrichter eingesetzt. Der Anwender erhält so einen praktischen Zugriff auf die Antriebsdaten und behält die volle Zugangskontrolle. Der Stick kann auch ohne die App genutzt werden, beispielsweise zur Sicherung von Parameter-Daten. Sollten der Frequenzumrichter beschädigt werden oder der Antrieb getauscht werden müssen, lässt sich so die ursprüngliche Parametrierung bequem wieder einspielen. Auch der Parameter-Transfer zwischen einem Antrieb und einem PC ist möglich. Die App ist für die Betriebssysteme iOS und Android im App Store bzw. bei Google Play erhältlich.

