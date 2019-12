Schneller technischer Support für Frequenzumrichter

Der Danfoss Drives Troubleshooting Chatbot bietet gezielt Informationen zur Beseitigung von Fehlern bei Frequenzumrichtern des Herstellers. Der Anwender benötigt dafür nur die Umrichterserie sowie den im Display oder System angezeigten Fehlercode. Damit kann der digitale Helfer sofort mit Informationen zur Ursache und Tipps zur Beseitigung aufwarten.

Der Austausch mit dem deutschsprachigen Chatbot spart den Danfoss-Kunden wertvolle Zeit. Über ihn erhalten sie rund um die Uhr Antworten auf Fragen zu ihrem Antrieb. Möglich macht den Austausch eine KI-basierte, lernende Computersoftware.

Während Chatbots in der B2C-Kommunikation seit langem zum Einsatz kommen, ist der digitale Helfer von Danfoss Drives ein bislang einmaliges Serviceangebot in der Antriebsbranche. Vor allem Kunden, die rund um die Uhr eine blitzschnelle Reaktion auf ihre technischen Fragen benötigen, kommt er zur Hilfe und beantwortet Fragen in Echtzeit. Der Danfoss Chatbot kennt bereits alle Codes für Warnungen, Alarme und Fehler der wichtigsten Vacon- und VLT-Frequenzumrichter. Auch Programmier- und Installationsunterstützung soll der digitale Helfer künftig leisten.

