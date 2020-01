Sonic Motoren für die lange Lebensdauer von Geräten

Koco Motion hat jetzt Sonic Motoren in sein Programm aufgenommen. Die in Größen Durchmesser 14 bis 32 mm erhältlichen Antriebe finden oft in Zahnbürsten, Massage- oder Gesichtsreinigungsgeräten Einsatz. Sie sind kompakt, laufen leise und sind sehr zuverlässig. Optisch unterscheiden sich die Sonic Motoren kaum von normalen rotativen Antrieb. Doch was sind Sonic Motoren überhaupt?

Ein Sonic Motor schwingt quasi nur, statt dass er eine komplette Drehbewegung absolviert. Diese Schwingungen lassen sich über die Frequenz einstellen. Durch den Aufbau ohne Federn und mechanischen Kommutierungsfunken bieten sie eine sehr lange Lebensdauer.

Die Schwingungen werden über kurze Bewegungen von ca. 30 bis 40 Grad übertragen. In der Regel beträgt die Frequenz 90 bis 350 Hz. Die optimale Frequenz des DC Motors hängt dabei von der zu bewegenden Masse und dem Eigenträgheitsmoment ab.

Die Ansteuerungen lässt sich kundenspezifisch optimieren. Durch Testläufe von zu bewegender Masse und Bauteilgeometrie wie der Bürste lässt sich die optimale Frequenz anpassen. So werden die erwarteten Bewegungsabläufe und die gewünschte Haptik erreicht.

Zudem können die Motorwellen spezifisch entsprechend der Anwendung angepasst werden. So wird zum Beispiel ein schnelles Wechseln des Bürstenkopfes der Zahnbürste realisiert.

