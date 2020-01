Kupplung: News zur Antriebsübertragung im Maschinenbau

Gleitlager und Nadellager Wellengelenke online bestellen

Wellengelenke von Belden bietet fortan Ruland über seine eCommerce-Plattform an. Die breite Palette an Gleitlager und Nadellager Gelenken für den Maschinen Bau gibt es in legiertem Stahl und Edelstahl, in Standard Ausführung ab Lager oder mit bearbeiteten Naben auf Kundenwusch. Die Wellengelenke erweitern das Angebot an Antriebselementen von Ruland. Sie ergänzen das Produktportfolio spielfreier Präzisionskupplungen. Dazu gehören starre Kupplung, flexible Beamkupplung, Balgkupplung, Controlflex Kupplung, Lamellenkupplung, Elastomerkupplung und Oldham Kupplung.

Nutzer erhalten über die eCommerce-Plattform Zugang zu 2D und 3D CAD Dateien der Wellen Gelenke sowie zu den Produktspezifikationen. Anwendungsspezialisten von Ruland bieten per Live-Chat technische Unterstützung bei der Auswahl der Wellen Gelenke. Neben gängigen Größen des normalen Lagerbestands passt Ruland nicht gelagerte Produkt per Nachbearbeitung kundenspezifisch an. Damit möchte das Unternehmen das Serviceniveau für Wellengelenke über übliche Industriestandards hinaus anheben.

