Extrem spielarme Gelenkkupplungen für Servo- und Linearmotoren

KBK Antriebstechnik hat die Gelenkkupplungen KBGK und KBGK-T entwickelt, die Wellen und Bauteile extrem spielarm miteinander verbinden und selbst hohen Radial- und Winkelversatz ausgleichen. Sie werden aus hochwertigen Materialien wie Aluminium und Stahl gefertigt, sind in Umfangsrichtung verdrehsteif und geben bei radial wirkenden Kräften sowie bei Winkelabweichungen nach.

Beide Kupplungen lassen sich einfach und schnell an den Antriebsstrang anbinden: Bei der KBGK geschieht dies durch die Kombination Innengewinde/Außengewinde, bei der KBGK-T durch seitliche Klemmschrauben. Die Kupplung gibt es mit Außendurchmessern von 18 bis 100 mm. Je nach Baugröße kann die KBGK axiale Kräfte zwischen 200 und 13.000 N aufnehmen. Mit ihr lassen sich nicht nur Linearmotoren anbinden, sondern auch Wellen sehr spielarm miteinander verbinden. Hier kann die KBGK radialen Versatz von bis zu 2,5 mm und Winkelversatz von bis zu 6° ausgleichen.

Servomotoren werden mit der KBGK-T schnell und spielarm an den Antriebsstrang angebunden. Die Gelenkkupplung eignet sich für den Einsatz in Verpackungs-, Druck- und Montagemaschinen sowie in Handling- und Positioniersystemen. Die KBGK-T kann Drehmomente zwischen 2 und 580 Nm exakt übertragen und gleicht selbst großen Winkel- und Radialversatz zuverlässig aus. Baugrößen mit Wellendurchmessern von 3 bis 55 mm stehen zur Verfügung

Beide Kupplungen sind durch spezielle Buchsen und Führungen dauerfest, sehr steif und nahezu spielfrei ausgeführt. Aufgrund ihres hohen Ausgleichsvermögens eignen sich beide Gelenkkupplungen darüber hinaus auch für Anwendungen, in denen sich der zu erwartende Wellenversatz im Vorfeld nicht genau abschätzen lässt.

