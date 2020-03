Integrierter Servoantrieb zur Automatisierung ohne Schaltschrank

Die integrierte Baureihe für Servoantriebe AMI812x von Beckhoff kombiniert die Komponenten Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss. Die neuen Servoantriebe erweitern die kompakte Antriebstechnik bis 48 V DC um extrem kompakte und dezentral im Feld installierbare Geräte. Damit stehen Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform integriert für Anwendungen mit schaltschrankloser Automatisierung im Motion-Leistungsbereich bis 400 W zur Verfügung.

Als Ethercat-Slave kann der Servoantrieb ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden. So lassen sich besonders kompakte Maschinen umsetzen. Zur Markteinführung bietet die Serie mit dem AMI812x drei Baulängen der Flanschgröße F2 mit Stillstands Drehmoment von 0,5 bis 1,1 Nm. Die Servomotoren AMI812x gibt es auf Wunsch mit Absolut-Multiturn-Encoder ohne Batteriepufferung und spielfreier Haltebremse.

Servoantriebe in Schutzart IP 65

Mit dem zusätzlichen Wellendichtring erreichen die Motoren die hohe Schutzart IP 65 für anspruchsvolle Anwendungen. Die Motoren eignen sich für alle Einbaulagen. Optional ist über die Twinsafe Logic die Sicherheitsfunktion STO integriert.

Die schnelle Regelungstechnik basiert auf einer feldorientierten Strom- und PI Drehzahl Regler. Sie unterstützt Positionieraufgaben mit hoher Dynamik. Zahlreiche Überwachungen in der Maschine wie die der Überspannung und Unterspannung, des Überstroms oder der Auslastung der Servomotoren über die Berechnung eines I²T-Modells sorgen für hohe Betriebssicherheit in der Automation. Integrierte Status-LEDs zeigen den jeweiligen Betriebszustand an.

Über das M12-Powerinterface werden Elektronik und Motor gespeist. Das M8-Businterface für Ethercat bietet einen zweiten Port zur einfachen Kaskadierung per Ethercat-Daisy-Chain. Auch ist eine Antrieb mit Ethercat-P-Anschluss geplant. Das I/O-Interface (M8) ermöglicht den direkten Anschluss zweier Sensoren oder Aktoren im Signalbereich 24 V DC bis 0,5 A. Die Anschlusskabel gibt es mit gewinkeltem und geradem Abgang. Mit dem passenden Planeten Getriebe der Baureihe AG2250 lassen sich auch sehr hohe Drehmomente fahren.

